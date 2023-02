Wahnsinn! Polens Staats-TV attackiert COMPACT

In Polen sieht man nun rot wegen des COMPACT-Geschichtshefts „Polens verschwiegene Schuld“. Selbst das Staatsfernsehen befasst sich nun mit der angeblichen „revisionistischen Darstellung“ der polnischen Geschichte durch „Neofaschisten“. Holen Sie sich den Faktenhammer zur deutsch-polnischen Geschichte, den man in Warschau so fürchtet! Hier mehr erfahren.



Dürfen Deutsche nun nicht einmal mehr über die oft sehr grausame Vertreibung ihrer Landsleute aus den deutschen Ostgebieten 1945/46 berichten? In Polens Staatsfernsehen sieht man das offenbar so. In dem englischsprachigen polnischen Staatssender TVP World ereifert man sich nun nämlich über das COMPACT-Geschichtsheft „Polens verschwiegene Schuld“.

Keine AfD-Publikation

Dabei unterlaufen dem polnischen Staatssender gleich mehrere sachliche Fehler. Bei COMPACT handelt es sich nämlich weder um – wie dort behauptet wird – eine AfD-Publikation noch um eine Gruppe von „Neofaschisten“. Ebenso verbreitet das COMPACT-Geschichtsheft keine „revisionistische“ Geschichtssicht. Vielmehr fühlt sich COMPACT der geschichtlichen Wahrheit verpflichtet. Zu dieser historischen Wahrheit gehört, dass Polen im 20. Jahrhundert nicht immer nur das Opfer und Deutschland nicht immer nur der Täter war.

Positive Episoden im Verhältnis der beiden Völker werden in dem COMPACT-Geschichtsheft übrigens auch erwähnt und eben nicht unter den Tisch fallen gelassen – so die Wiedergründung des polnischen Staates durch das Deutsche und das Österreichische Kaiserreich im Jahr 1916.

Polnische Verbrechen nicht verschweigen

Erwähnt werden aber natürlich auch polnische Vertreibungsverbrechen, die Annexion großer Teile Ostdeutschlands durch Polen und die grausamen polnischen KZs der unmittelbaren Nachkriegszeit. Darüber braucht sich niemand aufzuregen, denn das alles entspricht der historischen Wahrheit.

In Polen wurde man übrigens aufgrund dieser Sendung von COMPACT TV auf das Geschichtsheft „Polens verschwiegene Schuld“ aufmerksam:

Glaubt man in Warschau eigentlich ernsthaft, dass es in Deutschland nicht einmal einem privatwirtschaftlich organisierten Verlag gestattet ist, eine objektive Bestandsaufnahme der deutsch-polnischen Beziehungen im 20. Jahrhundert vorzunehmen, in der die polnischen Verbrechen dann ausnahmsweise einmal nicht völlig ausgeblendet werden?

