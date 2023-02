Das Reich und der Wettlauf um die Welt – Teil 2

Heute erstreckt sich die Vergangenheitsbewältigung auch auf die lange Zeit als mustergültig geltende deutsche Kolonialpolitik. Unser Autor Dr. Gert Sudholt wagt eine Gegenrede. Die Rolle der Deutschen in der Kolonialgeschichte ist viel besser als ihr Ruf. Das verdeutlichen wir in unserer neuen Geschichtsausgabe „Deutsche Kolonien – Viel besser als ihr Ruf“. Das Heft ist ab Mitte Februar erhältlich, Sie können es aber schon jetzt hier vorbestellen.

_ von Dr. Gert Sudholt

Nur aufgrund einer internationalen Ausnahmesituation konnte das Zweite Deutsche Kaiserreich ausgerufen werden. Bismarck war sich darüber im Klaren, dass das junge Deutsche Reich von überall her gefährdet war. Bismarcks kleindeutsche Reichsgründung von 1871 war letzten Endes nur eine partielle Verwirklichung des Paulskirchen-Programms.

Sie war bereits beherrscht von der zweifelsfreien Gewissheit, dass die Einigung der deutschen Stämme vor allem außenpolitisch durchgesetzt werden musste. Dies war mit ein Grund dafür, dass er in den Einigungskriegen von 1864 – 1870 weitgehend auf territoriale Ansprüche verzichtete und somit keinerlei imperiale Politik verfolgte, denn er fürchtete Koalitionen gegen das Reich. Er wollte den Frieden um der inneren Festigkeit des Reiches und Europas sowie um der Bestandssicherung willen.

Das System Bismarcks

Deshalb erklärte er das Reich für „saturiert“ und bemühte sich um eine Situation, in der alle europäischen Großmächte das Wohlwollen Deutschlands benötigten und durch wechselseitige Verträge von Koalitionen gegen das Deutsche Reich abgehalten wurden.

Hervorzuheben sind hierbei:

– Das Dreikaiserabkommen Österreich/Ungarn – Russland – Deutsches Reich von 1873.

– Der Berliner Kongress im Jahr 1878.

– 1879 der Zweierbund des Reiches mit Österreich – Ungarn.

– 1882 der Dreibund zwischen Deutschland, Italien und Österreich/Ungarn.

– 1887 der Rückversicherungsvertrag mit dem Zarenreich.

Programmatisch äußerte sich Bismarck dazu am 6. Februar 1888 in seiner letzten großen Reichstagsrede vor seiner Entlassung aus dem Amt:

„Wir Deutschen fürchten Gott, aber sonst nichts auf der Welt, und die Gottesfurcht ist es schon, die uns den Frieden lieben und pflegen lässt!“

Zwei Motive für deutsche Kolonien

Die Beziehungen zum Britischen Empire wurden in diesen Jahren von Bismarck in der Schwebe gehalten. Bei all diesen politischen Schachzügen Deutschlands, die Bismarck – teilweise gegen starke Widerstände – durchsetzte, ging es weniger um deutsche Selbstbestimmung als um ein diplomatisch-militärisches Geschicklichkeitsspiel mit vielerlei Fäden, die er genial zu verknüpfen verstand. Der kundige Diplomat wusste um die Sensibilität britischer Außenpolitik, zu deren Konstanten es gehörte auf dem Festland stets die stärkste Macht gegen die zweitstärkste auszuspielen. So verfolgte Bismarck eine Politik, die sich an dem berühmten Wort des Grafen Alfred von Schlieffen orientierte „Mehr sein als scheinen“ orientierte.

Während die europäischen Großmächte bereits begannen sich die Welt des 19. Jahrhunderts aufzuteilen, wurde im Herzen Europas erst das Deutsche Reich gegründet. Die 1884 einsetzende politisch einzig relevante deutsche Kolonialpolitik hatte vor allem zwei Initialmomente:

Das volkswirtschaftliche Bedürfnis.

Die rasch anwachsende Industrie Deutschlands verlangte sowohl nach Bezugsquellen für dringend benötigte Rohstoffe als auch nach Absatzgebieten der Fertigwaren. Hanseatische Kaufleute waren schon lange an der westafrikanischen Küste und in der Südsee tätig. Ihre Niederlassungen waren aber ohne jeden staatlichen Schutz vor möglicherweise rebellierende Bevölkerung und dem Konkurrenzkampf mit Firmen ausgesetzt, die sich auf die Förderung ihrer Mutterländer stützen konnten.

Die Stärkung des deutschen Nationalgefühls.

Diese wurde durch die Begründung des geeinten Deutschen Reiches und die Erkenntnis hervorgerufen, dass zwischen den Jahren 1878 und 1884 886.500 Einwohner auswanderten. Dies betrachtete man als eine schwere nationale Schädigung, der unbedingt abgeholfen werden musste.

Diese Grundlagen bildeten in erster Linie die zunehmende koloniale Begeisterung im Bismarck-Reich.

Erste Schritte in Kamerun

Schließlich wurde im Jahre 1878 in Berlin ein „Zentralverein für Handelsgeographie und Förderung der deutschen Interessen im Ausland“ gegründet, der bald im ganzen Deutschen Reich Ortsvereine bilden konnte. Zwei Jahre später wurde in Düsseldorf der Westdeutsche Verein für Kolonisation und Export ins Leben gerufen. Dessen Geschäftsführer, der Rechtsanwalt und Forscher Hübbe-Schleiden, veröffentlichte 1881 die viel beachtete Schrift „Deutsche Kolonisation“.

Der Westdeutsche Verein stand unter dem Einfluss des Reeders Woermann. Er hatte im Juni 1883 eine Denkschrift verfasst, in der sich der hanseatische Handel für eine neue Afrikapolitik einsetzte und den Schutz durch das Deutsche Reich forderte. Der Reeder Woermann fand Geldgeber für die Gründung eines Pflanzungsunternehmens in dem in Deutschland damals noch wenig bekannten Kamerun. Am 12. Juli 1884 Juli erfolgte ein Vertragsschluss über Nutzungsrechter zwischen Vertretern der hamburgischen Handelshäuser Woermann und Jantzen & Thormählen und Duala- Häuptlingen mit Kenntnis der deutschen Reichsregierung.

In Frankfurt am Main kam es am 6. Dezember 1882 – dem Namenstag des Heiligen Nikolaus, des Schutzpatrons der Kaufleute und Seefahrer – zur Gründung des Deutschen Kolonialvereins, dessen geistiger Vater Fürst Hermann zu Hohenlohe-Langenburg war. Den bei der Gründungsversammlung Anwesenden rief der Frankfurter Oberbürgermeister die Worte zu:

„Die Kolonialfrage soll eine Frage sein, hinter welcher die ganze Nation steht.“

Wie intensiv das Kolonialinteresse im deutschen Volk zugenommen hatte, zeigt die gewaltige Ausbreitung des Deutschen Kolonialvereins innerhalb von Jahresfrist: an 492 Orten hatte der Verein sich etablieren können. Die Kolonialbegeisterung im Deutschland der 1870er und 80er Jahre, die viel mit den Gründerjahren zu tun hatte, aber wenig mit Imperialismus in Verbindung gebracht wurde, flaute nach dem Erwerb der Schutzgebiete rasch ab. Sie hatten nicht das gebracht, was man sich erhofft hatte. Flotte und Flottenbau gerieten in den damaligen Focus.

Kein Interesse an Taiwan

Der Reichskanzler Bismarck verhielt sich freilich in Fragen des Erwerbs überseeischer Gebiete, vor allem in den ersten Jahren nach der Reichsgründung, äußerst zurückhaltend; wohl auch aus Besorgnis gegenüber England. Hatte sich doch das europäische Gleichgewicht durch die Entstehung des Zweiten Deutschen Kaiserreiches verschoben. Bismarck war daher bemüht, keine ernsthafte Verstimmung Englands hervorzurufen.

So ist es auch nicht überraschend, dass das Deutsche Reich noch 1874 Hamburger Kaufleuten auf den Fidschiinseln keinen Reichsschutz gewährte. Im nämlichen Jahre lehnte Bismarck ebenso die angebotene Schutzherrschaft über die der ostafrikanischen Küste vorgelagerte Insel Sansibar ab. Als aber Ende der 1870er Jahre ein „internationales Wettrennen“ sowohl in der Besitzergreifung durch verschiedene europäische Nationen als auch in der Erforschung des Inneren Afrikas anhob, hielt Bismarck dann doch die Stunde gekommen. Deutschland, das im englischen Kolonialkrieg gegen Amerika so viele seiner Bürger für die Kolonisierungsgelüste anderer Nationen geopfert hatte, stellte nun auch seinerseits Ansprüche.

Die ersten vorsichtigen Schritte in der kolonialen Frage des Reichskanzlers scheiterten am Reichstag. Diese parlamentarische Niederlage veranlasste Bismarck, koloniale Dinge künftig in der Öffentlichkeit nicht mehr zu erörtern. Als der Kommerzienrat Bahre in Bochum Anfang 1883 wieder einmal den Plan der Erwerbung Formosas, des heutigen Taiwan, vortrug, sagte Bismarck:

„Zu den Kolonien gehört ein Mutterland, in dem das Nationalgefühl stärker ist als der Parteigeist. In diesem Reichstag ist es schon schwer genug dem Reich zu erhalten, was es schon hat, sogar das Heer im Inlande. So lange das Reich nicht finanziell konsolidiert ist, dürfen wir an so teure Unternehmungen nicht denken. Kolonialverwaltung wäre nur Vergrößerung des parlamentarischen Exerzierplatzes. Direkte Kolonien können wir nicht verwalten, nur Handelskompanien unterstützen. Dazu wäre ein nationaler Reichstag nötig mit anderen, höheren Zielen als der Regierung Schwierigkeiten zu machen und Reden zu halten.“

In diesen Sätzen wird Bismarcks Kolonialauffassung deutlich, dass die Flagge dem Handel folgen, dass die Nation zur Fahne stehen müsse. Sie fand natürlich nicht den Beifall der deutschen Wirtschaft, die sich in Afrika – wie ihre Wettbewerber in den anderen Nationen – unter dem Schutz des heimischen Staates etablieren wollten. Innenpolitisch ist diese Haltung durchaus nachvollziehbar, aber ob sie den wirtschaftspolitischen Interessen des jungen Deutschen Reiches entsprach, kann in Frage gestellt werden. Gewiss ein Punkt der zu Gegenreaktionen des weniger weitsichtigen Kaisers führte.

