Das Reich und der Wettlauf um die Welt – Teil 1

Heute erstreckt sich die Vergangenheitsbewältigung auch auf die lange Zeit als mustergültig geltende deutsche Kolonialpolitik. Unser Autor Dr. Gert Sudholt wagt eine Gegenrede. Die Rolle der Deutschen in der Kolonialgeschichte ist viel besser als ihr Ruf. Das verdeutlichen wir in unserer neuen Geschichtsausgabe „Deutsche Kolonien – Viel besser als ihr Ruf“. Das Heft ist ab Mitte Februar erhältlich, Sie können es aber schon jetzt hier vorbestellen.

_ von Dr. Gert Sudholt

In der Mitte der 1960er Jahre, als die 68er sich anschickten, die Bundesrepublik auf den Kopf zu stellen, überraschte der damals schon umstrittene Historiker Fritz Fischer mit seinem Buch „Griff zur Weltmacht“ die Öffentlichkeit und löste eine Imperialismusdebatte aus, die auch die behauptete Problematik eines deutschen Dranges nach Weltherrschaft beinhaltete.

Fritz Fischers falsche Diagnose

Natürlich sah es Fischer als ein typisches Kind seiner Zeit als bewiesen an, dass das Deutsche Reich imperialistisch geprägt war und dass Kaiser Wilhelm II. und das junge Deutsche Reich die Nummer eins auf dem Globus werden wollten.

Fischers Fritze und seine abenteuerlichen Thesen stießen durchaus auf Widerspruch unter ernsthaften Historikern. Es regte sich erheblicher Widerstand. Ein erster Historikerstreit entbrannte und der Gelehrte verschwand in der Versenkung akademischer Bedeutungslosigkeit. Vor 60 Jahren war es vorrangig um den Imperialismus der Großmächte des 19. Jahrhunderts gegangen.

Wenn wir aber heute über Imperialismus sprechen, so denken wir fast immer an die Bestrebungen des amerikanischen Ostküstenkapitals, das, ausgehend von seinen politischen und finanziellen Zentren in Washington und New York, bestrebt ist, den ganzen Erdball zu beherrschen; ihm die Handlungs- und Denkweise des „American way of life“ aufzuzwingen und sie abhängig zu machen.

Kampf um die Filetstücke

Mit dem Begriff „Imperialismus“ verbinden jedoch die älteren Zeitgenossen jene Staaten Europas, die unter den verschiedensten Vorwänden Kolonien gegründet und die einheimischen Völker und Kulturen entweder vernichtet oder unterworfen haben: Da waren zuerst die Spanier in Mittel- und Südamerika, die sich teils über den Umweg einer wenig sensiblen Christianisierung halbe Kontinente unter den Nagel rissen. Ihnen folgten auf den damals entdeckten Seewegen Portugiesen, Briten, Franzosen und Niederländer, also jene Völker, die über Zugänge zu den Weltmeeren und über entsprechende Flotten verfügten. Sie wollten zu den Gegenküsten, sie wollten Gewürze und Silber nach Europa verschiffen und Geschäfte machen. Sie wollten Rohstoffe, Reichtümer sowie neue Handelsplätze. Sie sagten Christentum und meinten Kattun.

Die klassische Epoche des Imperialismus bildete jedoch das 19. Jahrhundert – die Welt war vollends entdeckt. Nun galt es, sich aus dem Globus die Filetstücke zu sichern. Wir sprechen von jenem Zeitraum, der in etwa mit der Französischen Revolution einsetzt und mit den Schüssen von Sarajewo 1914 endet. Diese Epoche kann als das Zeitalter des Ausgreifens der Europäer in die Welt bezeichnet werden. Es war aber auch das Zeitalter des europa-zentrierten Weltbildes, in der fünf europäische Großmächte das Schicksal der Welt in den Händen hielten: Russland, England, Frankreich Österreich –Ungarn und Deutschland.

Etwa zur gleichen Zeit bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts hinein begann die russische Kolonisation über den Ural bis nach Wladiwostok. Ebenso setzte auf dem amerikanischen Kontinent vom Atlantik ausgehend der Weg nach Westen, die Durchdringung des Kontinents in Richtung Pazifik ein. Gerade die Siedler Nordamerika entsprachen durchaus dem Zug der imperialen Zeit: 1845 votierte der US-Kongress für die Annexion von Texas, das zu Mexiko gehörte. Dies führte zum Mexikanisch–Amerikanischen Krieg von 1846 – 1848, den die USA gewannen. Mexiko wurde in einem Knebelungsvertrag gezwungen, mehr als die Hälfte seines Staatsgebietes an die USA abzutreten. Das waren immerhin 1.650.000 Quadratkilometer. Das sind mehr Quadratkilometer, als Deutschland, Frankreich Großbritannien und Italien heute zusammen aufweisen.

Rhodes: „Ausdehnung ist alles“

Die politischen Mächte des 19. Jahrhunderts teilten die unterworfenen Kontinente in Einflussbereiche und Interessenssphären streng nach Längen- und Breitengraden. Die Landkarte des Schwarzen Kontinents zeugt heute noch von diesem imperialen Unsinn, der Kongo ist das beste Beispiel. Der Kongo ist auch das Paradebeispiel für kolonialen und imperialen Missbrauch des belgischen Königs Leopold I. Interessanterweise scheinen auch die Grenzen einiger US- Staaten mit dem Lineal und dem rechten Winkel gezogen zu sein.

Den europäischen und nicht zuletzt auch deutschen Ausgriff in die Welt charakterisierte der 1971 verstorbene Göttinger Historiker Percy Ernst Schramm mit den folgenden Worten:

„Es war eine Epoche, in der es nicht nur für die Deutschen, sondern auch für die Engländer, Franzosen, die Belgier, die Russen und Japaner und die Nordamerikaner eine Selbstverständlichkeit war, sich bei der endgültigen Aufteilung der Erde so viel wie möglich zu sichern.“

Zu ähnlichen Schlussfolgerungen gelangt auch der Historiker Gustav Adolf Rein, wenn er betont, dass ein neuer Wettlauf eingesetzt habe und dass er die ganze Erde mit allen Völkern aufteile. Sei es durch unmittelbare Inbesitznahme, sei es durch wirtschaftspolitische Interessenssphären. Dieser nationalistisch bestimmte und übersteigerte Imperialismus, wie er sich in dem zeitgemäßen Wort von Cecil Rhodes ausprägt „Ausdehnung ist alles“, führte zum Abstieg des Abendlandes im 20. Jahrhundert und bewirkte in Folge die Vernichtung der Vorherrschaft Europas über Weltmeere sowie die Völker in Übersee. Er beförderte die Befreiungsbewegungen der Völker der Dritten Welt; allen voran Mahatma Gandhi in Indien, der diesen Schrumpfungsprozess der imperialen Mächte beförderte.

Das gefährdete Deutsche Reich

Deutschlands Eintritt in den Kreis der Kolonialmächte und damit in die Gruppe der sogenannten imperialistischen Staaten fällt in die letzten zwei Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts. Man wird dem Wirtschaftshistoriker Wilhelm Treue gerne zustimmen, wenn dieser betont:

„Ich selbst bezweifle, dass es einen deutschen Imperialismus gegeben hat und, dass Bismarck ein Imperialist gewesen ist – wenn die Bedeutung dieser Bezeichnung grundsätzlich vergleichbar sein soll, insbesondere mit der in England, wo es eine Empire – Ideologie sowie eine imperialistische Missionsidee gegeben hat, sowie mit der in Frankreich gebräuchlichen!“

Es ist an dieser Stelle wichtig darauf hinzuweisen, dass Otto von Bismarck sich der Einmaligkeit und der Außergewöhnlichkeit der Reichsgründung vom 18. Januar 1871 in Versailles bewusst war. Durch sie wurde zum ersten Male seit dem Mittelalter wieder eine starke europäische Macht in der Mitte Europas geschaffen. Nur aufgrund einer internationalen Ausnahmesituation konnte das Zweite Deutsche Kaiserreich ausgerufen werden. Bismarck war sich darüber im Klaren, dass das junge Deutsche Reich von überall her gefährdet war.

Den zweiten Teil dieses Textes veröffentlichen wir morgen.

Alles Wichtige über unsere früheren Kolonien lesen Sie in COMPACT-Geschichte Nr. 18: „Deutsche Kolonien – Viel besser als ihr Ruf“. Lassen Sie sich nicht von antideutschen Historikern und Massenmedien in die Irre führen. Den opulent illustrierten Prachtband, der in wenigen Wochen erscheint, können Sie HIER BESTELLEN.