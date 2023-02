Leo-Lieferungen: „Panzler“ Scholz macht Druck

Die geplanten Lieferungen des Kampfpanzers Leopard 2 könnten viel geringer ausfallen als gedacht. Jetzt kümmert sich Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich (!) um die Angelegenheit. Lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von COMPACT in unserem Dossier, wie die Welt derzeit gerade in den Dritten Weltkrieg schlafwandelt. Hier mehr erfahren.



Der Kampfpanzer Leopard 2 soll die „Wunderwaffe“ sein, mit der die Ukraine laut des aktuellen westlichen Narrativs ihre verlorenen Gebiete zurückerobern soll. Experten vermuten zwar, dass in den nächsten Wochen eher eine neue russische Großoffensive anstehen soll, dennoch häuften sich in letzter Zeit euphorische Wortmeldungen zum baldigen Leopard-Einsatz in der Ukraine.

Nur Deutschland steht bereit

Dumm nur aus westlicher Sicht, dass derzeit keine Menge an Leopard-Panzern überhaupt in Sicht ist, die auf den weiteren Verlauf des Krieges überhaupt irgendeinen nennenswerten Einsatz haben könnte. Eine feste Zusage besteht nach einem Bericht des Spiegel derzeit nur für die 14 Leopard-Panzer, die aus Deutschland kommen sollen. Das wäre dann allerdings angesichts Tausender noch vorhandener russischer Panzer nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein.

Die Aufstellung von jeweils zwei Bataillonen aus jeweils 44 Leopard-2-Panzern an die Ukraine, die die westliche Allianz eigentlich gemeinsam stemmen wollte, scheint sich derzeit noch in weiter Ferne zu befinden. Der Spiegel zitiert aus einer Antwort der Bundesregierung, in der es heißt:

„Die Zusammenstellung der Bataillone entpuppt sich als Kraftakt.“

Rettungsanker Portugal?

Selbst die Niederlande, sonst immer ganz vorne mit dabei bei Waffenlieferungen an die Ukraine, will derzeit wohl nichts mehr von ihrer ursprünglich angekündigten Zusage der Lieferung von 14 Leopard-Panzern wissen.

Also klemmt sich „Panzler“ Scholz laut dem Spiegel-Bericht derzeit wohl persönlich ans Telefon, um Druck bei den Partnern zu machen. Die Erfolge scheinen bisher äußerst mager auszufallen. Nur der portugiesische Ministerpräsident Antonio Costa hat nun angekündigt, vier Leopard 2-Panzer liefern zu wollen. Ein Krieg gegen Russland lässt sich damit allerdings auch nicht gewinnen. Schon jetzt stellt sich also die Frage, was aus der groß angekündigten Panzer-Initiative des Westens wirklich werden wird.

