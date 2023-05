Pandemie-Vertrag: US-Politikerin warnt vor Weltregierung

In einem Jahr soll der sogenannte Pandemievertrag der WHO in trockenen Tüchern sein. Nun warnt eine frühere republikanische Kongressabgeordnete vor den Folgen dieses Diktatur-Paktes. COMPACT lässt die Täter nicht davonkommen und legt Beweise vor: „Impf-Tribunal – die Anklageschrift“. 9,99 Euro statt 31,70 Euro. Hier mehr erfahren.

Ein feuchter Traum von Bill Gates, Wirrologe Drosten, der Rockefeller-Stiftung und US-Virenpapst Anthony Fauci soll wahr werden: Ein globaler Pakt zur Bekämpfung sogenannter Pandemien unter der Oberaufsicht der Weltgesundheitsorganisation WHO.

Im Mainstream herrscht ohrenbetäubendes Schweigen über den Knebelvertrag, der tief in die Souveränitätsrechte der Staaten eingreift. Und die Verantwortlichen verfahren nach der Methode Jean-Claude Juncker: „Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“

Nun hat eine bekannte US-Politikerin das Schweigen durchbrochen: In der Sendung War Room von Steve Bannon warnte die frühere republikanische Kongressabgeordnete Michele Bachmann eindringlich vor den folgen des WHO-Pandemievertrags. „Sie schreiben eine neue Unabhängigkeitserklärung und eine neue Verfassung der Vereinigten Staaten, unter der wir und alle Menschen der Welt leben sollen“, so die 67-Jährige aus Minnesota, die von 2007 bis 2015 dem US-Repräsentantenhaus angehörte.

Klaus Schwabs’s plan for a One World Government is getting closer and closer‼️‼️ In less the one year the World Economic Forum will take control over every single nation if we don’t stop it‼️‼️☝️🤔🙏👇👇 pic.twitter.com/BXkB8EvvcE — Suzan still fighting 💥💫🙏 (@mariusknulst) May 29, 2023

Bachmann erklärte im Interview mit Bannon, dass der amerikanische Gesandte bei der WHO den Vertrag und seine Änderungen voll unterstütze. „Die Vereinigten Staaten sind also für diesen Vertrag. Alle Länder der Welt sind dafür.“ Wenn nun nicht eingegriffen werde, sei das Abkommen beschlossene Sache und alle Staaten würden nächstes Jahr ihre Souveränität verlieren, warnte die ehemalige Kongressabgeordnete. „Das ist eine Weltregierung“, fügte die Ex-Kongressabgeordnete hinzu.

Big Pharma, NGOs und Hochfinanz

Mit dem Pandemievertrag sollen der WHO weitreichende Rechte eingeräumt werden. Nicht umsonst sprechen Kritiker von einer waschechten Gesundheitsdiktatur. COMPACT-TV hat das Abkommen auseinandergenommen, und erst im März dieses Jahres warnte die Wissenschaftsinitiative Gesundheit für Österreich in einem Offenen Brief vor dem Machwerk der Globalisten:

„Tritt dieses geplante Abkommen also in Kraft, könnte die WHO nicht nur aufgrund eines mäßig gefährlichen Virus eine Pandemie ausrufen und der ganzen Welt strenge Maßnahmen vorschreiben. Sie könnte auch bei jeder beliebigen Infektionskrankheit eine Impfpflicht in allen Mitgliedsstaaten verordnen. Impfstoffhersteller (die zum Teil auch die WHO finanzieren) hätten wohl nichts dagegen.“

Auch der Ärztliche Berufsverband Hippokratischer Eid ruft die Menschen eindringlich zum Widerstand gegen den Diktatur-Vertrag auf. Die kritischen Mediziner schreiben:

„Die WHO ist seit mindestens 13 Jahren und in steigendem Ausmaß unterwandert von Big Pharma, privaten Geldgebern, nicht gewählten NGOs und der Hochfinanz. Die WHO entscheidet nach völlig undurchsichtigen Abläufen und hat schon mehrere Fehlentscheidungen getroffen z.B. auch im Rahmen der Corona-Pandemie, die nicht wissenschaftlich gestützt oder nachvollziehbar waren.“

Diese Fehlentscheidungen hätten die Profite der Test- und Impfhersteller ins Unermessliche wachsen lassen, während die Armut größer geworden sei und sich der Gesundheitszustand der Weltbevölkerung insgesamt verschlechtert hätte. „Bitte wehren Sie sich mit aller Vehemenz dagegen, indem Sie zum einen bei unserer Briefaktion an Bundeskanzler Olaf Scholz mitmachen und auch z.B. Petitionen zu diesem Thema zeichnen.“

Wir brauchen keinen Pandemie-Vertrag, sondern ein Impf-Tribunal gegen die Corona-Verbrecher! Und wir legen die Anklageschrift vor: Rund 300 Seiten belastendes Material gegen Bill Gates, Lauterbach, Drosten, Fauci und die ganze Bande. Jetzt 9,99 Euro statt 31,70 Euro. Hier bestellen.