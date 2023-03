Nord Stream: Hersh beschuldigt Kanzler Scholz

Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh hat nachgelegt. In seinen neusten Recherchen zur Sprengung der Nord-Stream-Pipelines beschuldigt er nun auch direkt Olaf Scholz. Wir erinnern uns: Vor Kurzem hatte eine neue Theorie zum Tathergang Wellen geschlagen, die über New York Times und Die Zeit zuerst verbreitet wurde: Die Sprengungen seien von einer kleinen Segeljacht aus durchgeführt worden. Wie lächerlich das Ablenkungsmanöver war, zeigt sich schon, wenn man die fragliche Jacht „Andromeda“ in Augenschein nimmt. Seymour Hersh ist in einem gestern veröffentlichten Dossier der Spur nachgegangen, wie die Segeljacht-Theorie in die Welt gesetzt wurde – und stieß dabei auf den Bundeskanzler.

Das sind einige unserer heutigen Themen:

Dresden: Nein zum Heim!

China: Russlands Wirbelsäule

Mobbing: Wer sind die Täter?

Freiheit: Ein Lied für Ballweg

