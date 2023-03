Niederlande: Aufstand gegen die Klima-Terroristen

Die neue Bauern-Bürger-Bewegung BBB organisiert in den Niederlanden den Widerstand gegen die autoritäre Klima-Diktatur. Sie wurde bei den Provinzwahlen nun auf Anhieb stärkste politische Kraft. In unserem Spezial Klima-Terroristen: Was Sie denken, wer sie bezahlt zeigen wir Ihnen, die Hintermänner des Klima-Terrors und das, was sie wirklich denken und wollen. Ein Heft voller harter Fakten und sachlicher Analysen. Hier mehr erfahren.



Europäer, schaut auf dieses Land! Bei den niederländischen Provinzwahlen am Mittwoch gab es den ersten Erdrutschsieg einer klimamaßnahmenkritischen Partei in Europa und vermutlich sogar weltweit. Die Bauern-Bürger-Bewegung (BBB) wurde landesweit zur stärksten Kraft.

Abstieg einer Agrar-Supermacht

Die BBB wurde im Oktober 2019 von der Journalistin Carline van der Plas gegründet. Die Gründung war eine Reaktion auf den Plan der Regierung, die Stickstoffemissionen in den Niederlanden gemäß den Vorgaben der EU bis zum Jahr 2030 um 60 Prozent zu reduzieren. Ein irrwitziges Vorhaben, denn die Niederlande sind nach den USA der zweitgrößte Agrarexporteur der Welt und ganz besonders stark von solchen Vorgaben betroffen, die zuvor von irgendwelchen Bürokraten in Brüssel in die Welt gesetzt wurden. Schon jetzt mussten zahlreiche Mastbetriebe schließen.

Bei den Parlamentswahlen im März 2021 erreichte die BBB noch 1 Prozent und zog mit einem Abgeordneten in die Zweite Parlamentskammer ein. Doch dann nahm sie einen fulminanten Aufschwung. Sie war omnipräsent bei den an Intensität zunehmenden Protesten der Landwirte in den Niederlanden, bei denen es am 5. Juli 2022 zu gezielten Schüssen auf demonstrierende Bauern in der Stadt Heerenveen kam.

Querfront statt Rechts-Links-Schema

Bald setzte sich die Partei im Gedächtnis der Bürger als diejenige Kraft fest, die entschlossen Widerstand gegen die irrwitzigen Pläne der Klima-Bürokratie leistete, die auch in den Niederlanden unzählige Existenzen bedrohen. Mit einem sozialpolitisch linken Programm machte man außerdem ein Angebot auch an Wähler, die eigentlich weit vom eigenen Milieu entfernt sind. Mit der Forderung nach der Erhaltung bzw. sogar dem Ausbau der Atomkraft band man wiederum bürgerliche Wähler an sich. Die BBB ist also ein Querfrontprojekt, das weit über gewisse Stammwählerschaften hinausreicht – andernfalls wäre man auch kaum zur stärksten Partei aufgestiegen.

Die Hochburgen der Partei befinden sich allerdings im ländlichen Raum, wo mittlerweile aus Protest umgedrehte Nationalfahnen entlang der Felder, Weiden und Bauernhöfe das Bild dominieren. In der Welt verglich Dirk Schümer die BBB schon mit der französischen Gelbwestenbewegung. Doch statt wie in Frankreich im Zuge der Gelbwestenproteste einzulenken, kommt die politische Klasse in den Niederlanden mit immer neuen Belastungen für die Bürger um die Ecke, so mit hohen Sondersteuern auf Benzin, Flugreisen und Fleisch.

Beginnt eine neue Ära?

Die Quittung für diese Ignoranz wurde nun am Mittwoch ausgestellt. Die BBB gewann 15 der 75 Sitze im Senat, also der Länderkammer, die in etwa dem Bundesrat entspricht, und wurde damit auf Anhieb zur stärksten Kraft in diesem Parlament. Markiert das Datum der niederländischen Provinzwahlen den Beginn einer Ära der Querfrontparteien? Gut möglich wäre das, zumal die erstarrten Parteiensysteme auf viele Bürger ausgelaugt und nicht mehr attraktiv wirken.

