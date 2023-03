Terror-Alarm: Österreich in Angst

Am Mittwoch gab es einen islamistischen Terroralarm in Wien. Unsere COMPACT-Ausgabe „Berlin ist überall. Wie Deutschland im Multikulti-Chaos versinkt“ legt den Finger in die Wunde und veröffentlicht, was andere Medien bewusst verschweigen. Hier mehr erfahren.

Auch sonst kamen diverse Tatarenmeldungen aus der Alpenrepublik, die zeigen, dass Österreich längst keine Insel der Seligen mehr ist. Laut den österreichischen Behörden bestand am Mittwoch die Gefahr von Anschlägen auf koptische Kirchen. Eine Woche zuvor war ein Dschihadist, der einen Anschlag in Frankfurt am Main verüben wollte, an der österreichischen Grenze festgenommen worden.

In der steirischen Hauptstadt Graz musste außerdem am Mittwoch ein Einkaufszentrum geräumt werden, weil dort angeblich Männer mit Waffen gesichtet worden waren. Am gleichen Tag musste eine Schule in Kärnten wegen der Bombendrohung eines Migranten geräumt werden. COMPACT-Kolumnist Martin Sellner schlägt anstelle der Dauereinsätze der Ordnungskräfte eine konsequente Abschiebung ausländischer Straftäter vor.

