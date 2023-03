Immer irrer: Polen liefert Kampfjets

Kaum sind die Kampfpanzer der NATO-Staaten im Anrollen, wird schon die nächste rote Linie überschritten, geht schon die nächste Aufrüstungsrunde der Ukraine los: Polen wird Mig-29-Kampfflugzeuge liefern, auch noch aus deutschen Kontingenten. Der deutsche Kriegsminister Pistorius weiß von nichts. Polen liefert 12 Mig-29 an Selenski, davon die ersten vier bereits in den nächsten Tagen. Die Slowakei hat weitere 13 zugesagt. Noch vor zwei Wochen hörte man aus Washington und Berlin, Kampfflugzeuge stünden nicht auf der Tagesordnung. Aber Polen prescht trotzdem vor. Was ist da im Gang? Will Warschau die Russen mit aller Gewalt provozieren?

Das sind einige unserer heutigen Themen:

Frankreich: Kommt die Revolution?

Wim Hof: Die Kraft der Kälte

Wahlrecht: Diktatur der Parteien

Kirche: Tanz der Teufel

