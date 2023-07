Neue Umfragen: AfD mischt alle auf

Auch ARD und ZDF räumen mittlerweile ein: Mit den Grünen geht es abwärts, mit der AfD aufwärts. Der aktuelle Deutschlandtrend bestätigt das. Das neue COMPACT-Magazin „Der AfD-Sommer“ zeigt auf, wohin uns die blaue Welle tragen könnte. Hier mehr erfahren.

Laut ARD-Deutschlandtrend steht es zwischen AfD und Grünen mittlerweile 20:13 Prozent. Für die Partei von Habeck und Baerbock ist dies der schlechteste Wert seit Juni 2018, während die AfD ihre Rekordwerte stabilisieren und bestätigen kann. Die weiteren Ergebnisse: Die CDU verharrt bei 28 Prozent, Kanzlerpartei SPD reiht sich mit 15 Prozent hinter den AfD ein, die FDP rutscht mit sieben Prozent ins Parlament, die Linke bleibt mit vier Punkten vor der Tür.

Habeck im Sinkflug

Während die AfD von Umfrageerfolg zu Umfrageerfolg eilt, rauscht das Ansehen von Grünen-Wirtschaftsminister Habeck in den Keller. So berichtet die Bild über eine neue Allensbach-Umfrage:

„Deutschlands Manager sind unzufrieden wie nie mit Robert Habeck. Nur noch 24 Prozent der befragten knapp 500 Vorstände, Geschäftsführer etc. bescheinigen Habeck, gute Arbeit zu machen.“

Noch im Dezember sollen 47 Prozent dieser Leute mit Habecks Arbeit zufrieden gewesen sein, von einem Jahr sogar 91 Prozent. Jetzt finden 76 Prozent, dass Habeck die Interessen der Wirtschaft nicht ausreichend berücksichtige, fast jeder zweite Manager befürchtet baldige Energieengpässe und zwei Drittel werfen der Bundesregierung vor, die BRD zu schwächen.

AfD-Rekordprognosen

Geradezu sprunghaft aufwärts geht es unterdessen für die AfD in Baden-Württemberg. Dort, wo die Grünen mit Ministerpräsident Kretschmann regieren, verbessert sich die AfD laut Infratest jetzt auf 19 Prozent. Bei der jüngsten Landtagswahl lautete das Ergebnis noch 9,7 Prozent. Alle anderen Parteien in Baden-Württemberg befinden sich im Abwärtstrend. So kommt beispielsweise die SPD hier nur doch auf 13 Prozent der Stimmen.

61 Prozent der Bürger in Baden-Württemberg kritisieren, dass die Landesregierung die Migrationspolitik nicht im Griff habe. Selbst Anhänger von SPD und CDU sehen das knapp mehrheitlich so. Hier punktet die AfD besonders.

In Rheinland-Pfalz steigt die AfD laut Infratest-Erhebung aus ähnlichen Gründen auf nunmehr 16 Prozent, ebenfalls ein Allzeithoch. Auch dort regiert eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP, die mittlerweile keine Mehrheit mehr hätte.

2024: Blaue Zeitenwende?

2024 könnte sich für die AfD zum ganz großen Durchbruchs-Jahr entwickeln. In Thüringen, Sachsen und Brandenburg finden Landtagswahlen statt. Überall dort liegt die AfD derzeit auf Platz 1 mit Zustimmungswerten um die 30 Prozent. Zusatzschwung wird Anfang Juni 2024 die Europa-Wahl bringen. Auch hier könnte die AfD zur stärksten Partei in der Republik aufsteigen.

Das geht zumindest aus einer aktuellen Umfrage des Instituts Wahlkreisprognose zur Europawahl hervor. Demnach läge die AfD mit 22 Prozent vorn vor der CDU, die hier auf 18 Prozent käme, die CSU in Bayern brächte fünf Prozent zusätzlich ein. Die Kanzlerpartei SPD würde lediglich 15 Prozent erreichen und damit nur knapp vor den Grünen liegen (13,5 Prozent). Die Regierungspartei FDP stürzte auf 3,5 Prozent ab, die Linke gar auf 2,5 Prozent.

Vor weiteren AFD-Spektakeln

Doch auch bis zur Europawahl bliebe das AfD-Eisen heiß. Schon bald dürften die nächsten großen Kommunalerfolge anstehen. Es finden Bürgermeisterwahlen mit herausragenden Aussichten für AfD-Kandidaten statt: Am 27. August in Seelow (Brandenburg) mit Falk Janke, am 10. September in Nordhausen (Thüringen) mit Jörg Prophet und am 24. September in Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) mit Henning Dornack.

Hier sind teils spektakuläre Erfolge zu erwarten, die den AfD-Sommer 2023 abrunden und eine blaue Wende für 2024 ankündigen sollten. Im druckfrisch erschienenen COMPACT-Magazin verdeutlicht Jürgen Elsässer die Tragweite dieser Entwicklung:

„Der Königsweg zu einer wirklichen Wende in Deutschland wäre natürlich eine AfD-Alleinregierung. Diese ist in Thüringen in greifbarer Nähe, wenn aus aktuell 34 Prozent bis zu den Wahlen im September 2024 mindestens 41 Prozent würden und gleichzeitig FDP und Grüne den Einzug in den Landtag verpassten. In den anderen neuen Ländern kann aus einer starken relativen Mehrheit eine absolute werden, wenn nach einem frustrierenden Ergebnis CDU-Abgeordnete ihre Fraktion verließen und ihr Mandat zur AfD mitnähmen. Gut vorstellbar ist auch eine regelrechte Spaltung der Ost-CDU – ein Job für Hans-Georg Maaßen.“

Wer hätte solche Strategien vor wenigen Jahren noch für möglich gehalten?! Der entscheidende Aufwärtstrend der AfD setzte im Herbst 2022 mit dem selbstmörderischen Energiepreiskurs von Habeck ein, der die Lebenshaltungskosten für die Masse der Bevölkerung schlagartig nach oben trieb. Ein mächtiger Schub kam dann noch ab April mit dem Heizungsgesetz dazu: Zigmillionen sehen ganz realistisch die Gefahr, dass sie bei Umrüstungskosten von 100.000 Euro und mehr ihr Häuschen, ihre Ersparnisse und ganz allgemein ihren ruhigen Lebensabend verlieren können.

Die unfreiwillige Schützenhilfe durch die Bundesregierung wirkt aber nur vor dem Hintergrund, dass die Blauen auch in ihrem Kernthema immer mehr Bürger überzeugen: Die unkontrollierte Zuwanderung, wieder auf ähnlicher Höhe wie im Katastrophenjahr 2015, zeigt in einer Kaskade von Messermorden ihr hässliches Gesicht. „Wir schaffen das“ – das haben die Deutschen ein Mal geglaubt. Ein zweites Mal werden sie den Fehler nicht mehr machen.

Kommt die blaue Wende? Erleben wir bald schon Historisches? Das fragen wir auch Jörg Prophet, den aussichtsreichen OB-Kandidaten in Thüringen, der wir am 12. August auf dem COMPACT-Sommerfest erwarten. Das neue COMPACT-Magazin „Der AfD-Sommer“ begleitet die sensationelle Entwicklung und weist den Weg in die nächsten Wochen und Monate. Exklusiv im Heft: Interviews mit Alice Weidel und Björn Höcke. Hier bestellen.