Die neue COMPACT: Auf der blauen Welle ins Kanzleramt

„Der AfD-Sommer – Auf der blauen Welle ins Kanzleramt“: Die August-Ausgabe von COMPACT-Magazin konzentriert sich auf 25 Seiten auf das entscheidende ein Thema: Wie lässt sich aus dem AfD-Sommermärchen eine Strategie zum Sturz der Ampel entwickeln, eine Machtübernahme durch die AfD? Dazu äußern sich im COMPACT-Interview sowohl Alice Weidel als auch Björn Höcke. Martin Sellner und Manfred Kleine-Hartlage diskutieren über „Regime Change von Rechts“, Paul Klemm steuert eine Reportage aus Sonneberg bei und ich selber skizziere die nächsten Schritte auf dem Weg zum Regime-Wechsel. COMPACT 8/2023 mit diesem Titelthema kommt am Montag aus der Druckerei – und kann jetzt schon vorbestellt werden!

Dieser Sommer ist heiß

Sommer, Sonne, AfD: Das sind die drei größten Feinde der Blockparteien. Wenn das Thermometer auf über 30 Grad und die Zustimmungswerte für die neue Volkspartei auf über 20 Prozent steigen, bricht bei den etablierten Polit-Gangstern und Schulabbrechern Panik aus. Je schriller ihr Alarmismus, desto mehr prallt dieser an der guten Laune der Deutschen ab. Gesundheitsminister Karl Lauterbach warnt vor dem Hitzetod – während Alt und Jung sich beim Baden aalen. Für einen Verfassungsschützer gehörte nach der Sonneberger Wahl jeder fünfte Deutsche zum „braunen Bodensatz“ – dem zum Trotz stiegen der nächsten Umfrage nach die Prozentzahlen für die verleumdete Partei noch stärker an. (…)

Die Etablierten geben sich der Illusion hin, sie könnten die sogenannten Protestwähler wieder zurückholen, weil diese nur aus Trotz die Falschen auf dem Stimmzettel angekreuzt hätten. Die jüngsten Erhebungen des Instituts Infratest dimap sollten sie eines Besseren belehren. „Im Juni gab nur ein Drittel der AfD-Anhänger an, von der Partei überzeugt zu sein. Zwei Drittel seien von den anderen Parteien enttäuscht. Drei Viertel der AfD-Anhänger signalisierten bei einer Befragung im Juli, dass die AfD ihren persönlichen Grundvorstellungen nahesteht. Bei der Entscheidung für die AfD spielt die Migrationspolitik die größte Rolle“, fasste die $Welt am Sonntag$ am 9. Juli zusammen. Die AfD konnte den Anteil ihrer Überzeugungswähler also innerhalb von nur vier Wochen von 33 auf 75 Prozent steigern. Das ist keine blaue Welle mehr – das ist schon ein Tsunami! (…)

Der Aufschwung hat auch den Westen erfasst: In Nordrhein-Westfalen hat sich die Zustimmung zur AfD seit der Landtagswahl vor gut einem Jahr auf über 14 Prozent fast verdreifacht. In Hessen, wo die Bürger im Herbst zur Urne gerufen werden, liegt sie sogar bei 19 Prozent. (…)

Der Eroberung der Macht

Der Königsweg zu einer wirklichen Wende in Deutschland wäre natürlich eine AfD-Alleinregierung. Diese ist in Thüringen in greifbarer Nähe, wenn aus aktuell 34 Prozent bis zu den Wahlen im September 2024 mindestens 41 Prozent würden und gleichzeitig FDP und Grüne den Einzug in den Landtag verpassten. In den anderen neuen Ländern kann aus einer starken relativen Mehrheit eine absolute werden, wenn nach einem frustrierenden Ergebnis CDU-Abgeordnete ihre Fraktion verließen und ihr Mandat zur AfD mitnähmen. Gut vorstellbar ist auch eine regelrechte Spaltung der Ost-CDU – ein Job für Hans-Georg Maaßen. Wäre erst das Territorium der ehemaligen DDR blau regiert, würde dies mächtig auf die Westzone ausstrahlen. Dort sind aber absolute Mehrheiten schwer vorstellbar – es sei denn über einen Umweg, der noch nie erprobt wurde. (…)

Solche Szenarien werden mit Sicherheit derzeit auch in den Führungsstäben des Regimes durchgespielt. Was kann man tun, um einen Erdrutsch zu verhindern? Ein Parteiverbot wird zwar von Extremisten wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser ins Spiel gebracht, dauerte aber viel zu lang. Während das Verfahren läuft, wird eine derart undemokratische Drohung der AfD aus Trotz weitere Schichten zuführen.

Die erste realistische Möglichkeit für das Regime wäre daher der schnelle Aufbau einer Scheinopposition, die der neuen Volkspartei Stimmen wegnähme. (…)

Das erste Etappenziel ist der Sturz der Ampel-Regierung. Jeder Autofahrer weiß: Fällt die Ampel aus, gilt wieder Rechts vor Links. (…)

Inhaltsverzeichnis von COMPACT 8/2023, Titelthema „Der AfD-Sommer“

Der Sommer der AfD _ Auf der blauen Welle ins Kanzleramt. Strategieempfehlungen von Jürgen Elsässer. Auszüge siehe oben.

«Nicht als Juniorpartner» _ Björn Höcke im Interview: „Als Seniorpartner gehen wir auch in eine Koalition, als Juniorpartner würde ich das ablehnen.“ Frage: „Droht der AfD nicht eine Amerikanisierung wie der Rechten in Italien? Die Meloni-Regierung macht amerikanische Außen- und Kriegspolitik. Das könnte die letzte Zuflucht der Globalisten sein: die Rechten zwar an die Macht zu lassen, aber sie dann gleich in den Dienst ihrer Aggressionspolitik zu nehmen.“ Höcke: „Theoretisch ist diese Möglichkeit für das Establishment gegeben, machen wir uns da nichts vor. Dass der Große Bruder keinen Einfluss auf die AfD als größte Oppositionskraft im Lande nehmen würde, das ist tatsächlich blauäugig.“

Im Haifischbecken _ Porträt von Alice Weidel. Schick, erfolgreich und obendrein hochintelligent: Alice Weidel passt so überhaupt nicht in das Raster der linken Meinungsmacher und erregt deshalb besonders großen Hass. Ist sie zu Höherem berufen?

«Natürlich kann ich Kanzler» _ Alice Weidel im Interview. Unser großes Sommerinterview über das Umfragehoch und den daraus resultierenden Regierungsanspruch der AfD. Besonders spannend: Angeblich laufen, an Friedrich Merz vorbei, schon inoffizielle Gespräche mit der Ost-CDU. Frage: „Können Sie Kanzler, Frau Weidel?“ Weidel: „Natürlich! Natürlich kann ich Kanzler…“

Blauer Himmel über Sonneberg _ Reportage über einen Ort, der die Republik veränderte. „Vieles wird sicher auch davon abhängen, wie sich die örtliche CDU in Zukunft verhält. Unter dem Vorsitz von Uta Bätz liegt der Verband in Scherben, irrlichtert zwischen Opposition und Anbiederung. Die machthungrige Schulleiterin ist Angehörige einer Lokaldynastie, die der Zaun-Hersteller Draht Bätz begründet hat.“

Zwei Wege zur Wende _ Martin Sellner über „Regime Change von rechts“. „Um den Weg für eine Leitstrategie frei zu machen, muss viel Gerümpel beiseitegeräumt werden. Unzählige falsche Konzepte und Pseudostrategien stehen einem rechten Erfolg im Weg. Ich analysiere als große Alternative zur Reconquista einerseits den sogenannten Parlamentspatriotismus. Symbolisch standen dafür Jörg Meuthen in der AfD und Norbert Hofer in der FPÖ. Das andere Extrem ist die Militanz. Gewaltbereite Umstürzler sind die nützlichen Idioten des Systems.“

Querfront ohne Chancen _ Diskussion: Martin Sellner versus Manfred Kleine-Hartlage. Zwei prominente Autoren, zwei Strategien: Der eine hält einen Durchmarsch der Rechten für möglich, der andere setzte in seinem jüngsten Buch auf eine Querfront mit der Wagenknecht-Linken. Aber die Konstellationen haben sich seit dem Frühjahr verschoben.

Lob des Gastarbeiters – Editorial von Jürgen Elsässer. „Die alteingessenen Gastarbeiter sind es, die oft den Mund aufmachen, wenn die Scheinasylanten das Messer zücken. Unvergessen der Onkel der im Dezember 2022 im württembergischen Illerkirchberg von einem Eritreer getöteten Ece, der in einem Video klagte, die Regierung habe ‚gnadenlos versagt‘. Und er fragte weiterhin: ‚Wie viele Einzelfälle brauchen wir noch?‘ Solche guten Leuten gehören zur AfD – und umgekehrt benötigen wir sie, um die die bösen abzuschieben. Geht da was zusammen?“