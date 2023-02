Namibia: Der Soldatenfriedhof von Waterberg

Während seiner Reise durch Namibia ging unser Autor auf Suche nach deutschen Spuren in dem ehemaligen Schutzgebiet des Reiches. Diese begegnen einem dort auf Schritt und Tritt. In unserer neuen Geschichtsausgabe „Deutsche Kolonien – Viel besser als ihr Ruf“ zeigen wir, welche großartigen Leistungen unsere Vorväter in Afrika, China und in der Südsee vollbrachten. Hier mehr erfahren.

Die Gespräche über Deutschland beginnen meist vorsichtig. Nein, nach Deutschland wollen die Wenigsten reisen: zu teuer, zu verrückt. Auch werde ich, wie schon angedeutet, in die Verhältnisse des südwestlichen Afrikas eingewiesen. Die regierende Swapo ist durch und durch korrupt und wird durch den Stamm der Owambo beherrscht.

Für Recht und Ordnung auf ihrem Territorium sorgen die Farmer selbst. Mindestens ein schwarzer Abgestellter patrouilliert permanent auf dem Gelände, um Wilderer fernzuhalten. Wer erwischt wird, kriegt eine Kugel. Man schluckt, wenn man’s zum ersten Mal hört. Meine Rückfrage, was denn die Polizei dazu sagt, wird mit einem mitleidigen Lächeln beantwortet. Ich hake nach: Der nächste Polizeiposten ist über hundert Kilometer entfernt. Aha.

Im deutschen Wirtshaus

Deutsche Spuren? In fast jedem Ort, wenn er denn mehr als zehn Häuser hat, finde ich ein deutsches Lokal, so deutsch, dass man denkt, so muss es vor hundert Jahren zugegangen sein. Beispiel Keetmanshoop: Dort steht das Schützenhaus. Im großen Gesellschaftsraum eine Weihnachtsfeier, als ich gegen Mittag das Lokal betrete. Ich gebe zu, dass ich zweimal hinsehe, denn die Gesellschaft von circa 100 schwarzen Personen hat sich mit bunt blinkenden Rentiergeweihen geschmückt. Es wird gesungen, ich werde in einen benachbarten Gastraum komplementiert.

Dort hängen deutsche Messtischblätter an den Wänden mit dem Verlauf der Gefechte von 1914/15. Ich lese in einem Reiseführer in mäkelndem Ton, dass es im Schützenhaus einen Clubraum nur für Mitglieder und deren Gäste gebe. Den will ich natürlich gesehen haben. Also spreche ich den Mann auf deutsch an, den ich für den Eigentümer halte. Er mustert mich kurz von oben bis unten, dann schließt er mir das Etablissement auf. Es ist eine Bar mit älteren Fotos an den Wänden, auch fehlt die kaiserliche Reichskriegsflagge nicht.

Da ich keine Anzeichen politisch korrekter Erschütterung zeige, bekomme ich durch kurze Rückfragen eine halbstündige Vorlesung über die Familie des Wirts und deren Herkunft aus Swinemünde. Ein Detail ist mir neu: Der Großvater, ein Soldat der Schutztruppen, entschloss sich nach Ablauf der Dienstzeit im Lande zu bleiben. Da er nicht alleine bleiben mochte, plante er sich zu verheiraten.

Aber wen? Eine Anzeige in Tageszeitungen im Reich schuf Abhilfe. Es meldete sich eine Krankenschwester aus Berlin. Sie kam, sah und siegte. Mir geht durch en Kopf: Wenn eine über tausende von Kilometern anreist, dann muss sie ziemlich entschlossen sein.

Gepflegte Soldatengräber

Vielleicht ist dies die Erklärung, dass man hierzulande auf diesen eigenwilligen Typus von Deutschen trifft, die im Traum nicht daran denken, ihr Deutschtum zu verleugnen. Hiervon zeugt ohne Frage auch der Zustand der deutschen Soldatengräber (siehe Titelbild). Sie sind gepflegt, und ein Besucherbuch lädt dazu ein, seine Gedanken zu hinterlassen.

Mein politisch korrekter Reiseführer mokiert sich über die unterschiedlichen Aufschriften auf dem Soldatenfriedhof von Waterberg. Auf den Grabsteinen wird zwischen ermordeten und gefallenen Deutschen unterschieden. Zu Recht, wie ich meine, denn die Toten vom Januar 1904 – die Mehrzahl von ihnen keine Soldaten – wurden von den Herero in einer Nacht- und Nebelaktion erschlagen.

Erst danach kamen die Kämpfe mit der Schutztruppe, von deren Soldaten überraschend viele ihr Leben ließen. Auf den Grabtafeln und im Werk des Generalstabs finden sich ihre Namen. Erwähnen will ich immerhin, dass deutsche Soldatenverbände eine Gedenktafel für die am Waterberg im Kampfe gefallenen Hereros angebracht haben.

