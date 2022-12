Mordfall Ece: Ihrem Onkel platzt der Kragen

Das schmeckt Politik und Medien gar nicht: Die Empörung über den fürchterlichen Mädchenmord von Illerkirchberg hält an. Jetzt stellt sich der Onkel der getöteten Ece S. öffentlich gegen die Bundesregierung an. Gut so! Wir geben den Opfern eine Stimme: mit unserer großen Dokumentation „Asyl. Die Flut“ – nur eine von 12 zeitlosen COMPACT-Ausgaben in unserem großen Rabatt-Paket zum Thema BRD-Diktatur. Hier mehr erfahren.

Seine Worte sollten sich Herrschende hinter die Ohren schreiben! Der Onkel der unlängst im baden-württembergischen Illerkirchberg von einem Afrikaner getöteten Ece S. hat die bundesdeutsche Migrationspolitik scharf attackiert. Die Regierung habe „gnadenlos versagt“. Und er fragt:

„Wie viele Einzelfälle brauchen wir noch?“

In der Tat spitzt sich die Lage immer weiter zu. Die bundesdeutsche Migrationspolitik, von COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer neulich erst in den Bereich einer „Umvolkung“ gerückt, hat schreckliche Folgen. Junge Mädchen sind besonders gefährdet. Es darf nicht sein, dass die Politik nach dem Tod von Ece erneut ungeschoren davonkommt. Das sind wir ihr, ihrem Onkel und auch den zahlreichen weiteren Opfern schuldig. Tote Mädchen lügen nicht! Im Gegenteil: Ihre Schicksale entlarven die Drahtzieher einer tödlichen Zuwanderungspolitik.

◼️ Michelle F. klagt an! Die 16-jährige wurde im Dezember 2018 in Steyr von ihrem Ex-Freund mit einem Messerstich von hinten in die Lunge ermordet. Der Täter: Ein Afghane, sein Alter ist unbekannt. 2016 war er nach Österreich gekommen. Nach der Untat zog er das Messer aus der Leiche und versteckte es in einem Plüschtier. Dann legte er sich nackt neben das tote Mädchen und filmte sich mit seinem Handy. 13,5 Jahre Haft.

◼️ Maria L. klagt an! Die 19-jährige Medizinstudentin wurde in der Nacht zum 16. Oktober 2016 in Freiburg von einem Afghanen vom Rad gestoßen, brutal vergewaltigt und dann in die Dreisam geworfen, in der sie dann ertrank. Der Täter war im November 2015 als angeblicher Flüchtling nach Deutschland gekommen. 2013 hatte er in Griechenland Asyl beantragt und dort eine Frau von einer Klippe gestoßen. Sie überlebte, er wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt, von denen er nur zwei absitzen musste. Der Afghane, so stellte sich heraus, war zur Tatzeit bereits 33 Jahre alt. Lebenslange Haft mit Sicherheitsverwahrung!

◼️ Susanna F. klagt an! Die Schülerin aus Mainz wurde am 6. Juni 2018 tot in einem Erdloch an einer Bahntrasse aufgefunden. Zuvor war sie vergewaltigt und erwürgt worden. Als Tatverdächtiger wurde ein angeblich 21-jähriger Iraker festgenommen. Im Januar 2019 ist er zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

◼️ Mireille B. klagt an! Die Auszubildende wurde am 12. März 2018 in Flensburg mit mehreren Messerstichen getötet. Als Täter wurde ein angeblich 18-jähriger Afghane überführt, der 2015 als vermeintlicher Flüchtling nach Deutschland gekommen und einige Zeit vorher mit dem Opfer befreundet gewesen war. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.

◼️ Juliana R. klagt an! Die 15-jährige Schülerin wurde am 12. Juni 2018 in einem Park im nordrhein-westfälischen Viersen mit sechs Messerstichen getötet. Der Täter war zehn Jahre zuvor aus Bulgarien nach Deutschland gekommen, polizeibekannt, unter anderem wegen Diebstahls, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und Körperverletzung. Vor der Tat soll er seinem Opfer gedroht haben. Am Ende wird er zu neun Jahren Haft verurteilt.

◼️ Mia V. klagt an! Die 15-jährige Schülerin wurde am 27. Dezember 2017 von ihrem Ex-Freund, dem Afghanen Abdul D., in einem Drogeriemarkt in Kandel mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper getötet. Der Täter war im Jahr zuvor als angeblich unbegleiteter Minderjähriger nach Deutschland gekommen. Sein Asylantrag wurde im Februar 2017 abgelehnt. Wegen seiner angeblichen Minderjährigkeit wurde er aber nicht abgeschoben. Zum Tatzeitpunkt sei er 15 Jahre alt gewesen, behauptete er. Ärztliche Gutachter schätzen sein Alter jedoch auf mindestens 20. Dennoch wird der Prozess gegen ihn wegen heimtückischen Mordes vor der Jugendkammer des Landgerichtes Landau geführt. Acht Jahre und sechs Monate Haft!

◼️ Manuela K. klagt an! Die 16-Jährige wurde am 13. Januar 2019 in Wiener Neustadt auf dem Nachhauseweg von einem vorbestraften Syrer abgepasst, überfallen, erdrosselt und in einem Park verscharrt. Der Täter war ein früherer Freund der Toten, Eifersucht das Motiv. „Von Reue keine Spur“, wertete später der zuständige Richter und schickte den Mörder für 15 Jahre ins Gefängnis. Seine frühzeitige Abschiebung hätte Manuelas Leben retten können.

◼️ Leonie klagt an! Die erst 13-Jährige wurde im Juni 2021 in Wien-Donaustadt von einer Gruppe Afghanen in eine Wohnung gelockt, unter Drogen gesetzt, dann gruppenvergewaltigt und schließlich ermordet. Der Haupttäter erhielt eine lebenslange Haftstrafe.

Die traurige Liste ließe sich fortsetzen! Wann endlich gibt es Konsequenzen für die politisch Verantwortlichen? Die toten Mädchen benötigen unsere Stimme! Wir setzen uns gegen die Machenschaften des Regimes zur Wehr. Helfen Sie uns!

