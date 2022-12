Diese Reichsbürger kennen Sie noch nicht!

Die Reichsidee ist nicht nur ein Thema dubioser Telegram-Gruppen und vermeintlicher Putschisten. Deutsche Politiker und Literaten wollten sie nach 1945 wieder aufs Schild heben. Unsere Geschenkbox „1000 Jahre Deutsches Reich“ führt Sie an die großen Schauplätze unserer Geschichte. Heute um 50% reduziert. Jetzt zuschlagen!

Quedlinburg war zu DDR-Zeiten für die meisten Bundesbürger gefühlt weiter weg als Teneriffa oder die Toskana. Dabei lag die Stadt im Harzvorland nur zwei Dutzend Kilometer von der Zonengrenze entfernt. Hier hatte die deutsche Nationalgeschichte ihren Ausgang genommen, als im Jahr 919 Heinrich I. auf seiner Lieblingspfalz die Kunde von seiner hohen Kür zum König des Ostfrankenreiches überbracht wurde.

Im Mai 1981 lenkte eine Gruppe junger Männer aus Thüringen ihre Schritte durch das verwinkelte Zentrum des Ortes mit seinen verfallenden Fachwerkhäusern hin zum Schlossberg, der wie eh und je gekrönt von der Stiftskirche über einem Meer spitzer Dächer und Türme thronte. Als sie am Ziel angekommen waren, erhob der Anführer seine Stimme und trug einen Essay vor, in dem er geradezu ungeheuerliche Dinge äußerte: Er beschwor – mitten im Arbeiter- und Bauernstaat und ausgerechnet an diesem symbolhaften Platz – ein „Holdes Reich“, das „drei Elemente“ in sich trage, „das Nationale, das Irrationale und das Aristokratische“.

Für den Lyriker Rolf Schilling, der diese Worte sprach, blieb der Auftritt nicht folgenlos: Die Stasi setzte zeitweise gleich zwei Spitzel auf ihn an. Zusätzliches Misstrauen erregte die intensive Korrespondenz des Dichters mit dem Schriftsteller Ernst Jünger, der in der DDR als „Faschist“ galt. 1987 wurde der operative Vorgang eingestellt, weil man bei Horch und Guck erkannt hatte, dass Schillings Arbeiten im mythologischen und nicht im politischen Raum angesiedelt waren.

Die Potsdam-Deutschen

Diese Episode macht deutlich, dass die Reichsidee auch nach der totalen Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg unter allen politischen Systemen ein meist subkutanes, manchmal aber auch offen zutage tretendes Eigenleben führte. In der frühen Bundesrepublik war sie bis weit über die Mitte der 1950er Jahre hinaus sogar ein zentraler Bezugspunkt des politischen Lebens.

Nicht die Kommunisten waren nämlich entgegen einer weitverbreiteten Auffassung Adenauers stärkster innenpolitischer Gegner bei dessen Projekt der Westbindung, sondern die sogenannten Potsdam-Deutschen. Diese Bezeichnung verwendete Karlheinz Weißmann in seinem 1992 erschienenen Buch „Rückruf in die Geschichte“ für jene noch im Kaiserreich sozialisierte und auf die preußische Idee hin orientierte Gruppe an Entscheidungsträgern, die nach Auffassung des Göttinger Historikers „die letzte gesamtdeutsche Generation im eigentlichen Sinne“ bildete.

Einer ihrer hervorragendsten Repräsentanten war der erste SPD-Nachkriegsvorsitzende Kurt Schumacher. Der „Löwe aus Kulm“, wie er von vielen Zeitgenossen genannt wurde, beschimpfte Adenauer als „Kanzler der Alliierten“ und sagte:

„Wir wollen doch gerade ein starkes Reich.“

Ähnliche Töne kamen auch von Martin Niemöller, einem der prominentesten Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, der kurz nach der Verabschiedung des Grundgesetzes feststellte, dieses sei „in Rom gezeugt und in Washington geboren“.

Den stärksten Aktivismus für eine Restauration der Hohenzollerndynastie entfaltete freilich der deutsch-jüdische Historiker Hans-Joachim Schoeps, der von Prinz Louis Ferdinand, dem Enkel Kaiser Wilhelms II., einmal als „Verkörperung der Zivilcourage“ bezeichnet wurde. Noch lange nach der Machtergreifung Hitlers hatte sich der Sohn eines Berliner Oberstabsarztes für eine Zukunft seiner Glaubensgemeinschaft im Dritten Reich stark gemacht.

Am 18. Januar 1951 rückte er plötzlich in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, als er nur fünf Jahre nach seiner Rückkehr aus dem schwedischen Exil im mit 1.500 Zuhörern überfüllten Audimax der Universität Erlangen zum 250. Geburtstag des preußischen Staates einen Vortrag hielt, der unter dem Titel „Die Ehre Preußens“ als gedruckte Broschüre bald zehntausendfachen Absatz finden sollte.

Mit Blick auf die Bundespräsidentenwahl 1954 plante er, im Rahmen eines Volksbundes für Monarchie genügend Unterstützer zu finden, um Prinz Louis Ferdinand per Akklamation zum neuen Amtsinhaber bestimmen zu lassen. Obwohl Schoeps sehr viele diskutable Argumente für die Errichtung einer konstitutionellen Monarchie vorbringen konnte, gelang es ihm am Ende nicht, genügend Wahlmänner der Bundesversammlung auf seine Seite zu ziehen.

Schwarz-weiß-rote FDP

Zur gleichen Zeit wurde die FDP beinahe zum politischen Sammelbecken der Reichsfreunde. So wurden die Delegierten des Bundesparteitags 1952 im Kurhaus von Bad Ems mit Marschmusik und schwarz-weiß-roten Fahnen begrüßt. Die damals insbesondere vom nordrhein-westfälischen Landesverband verfochtene Idee, die Freien Demokraten als Nationalliberale in der Tradition der bürgerlichen Unterstützer Otto von Bismarcks im Parteienspektrum zu verankern, konnte sich am Ende nicht durchsetzen – auch deshalb, weil das Vorhaben den Inlandsgeheimdienst und die Besatzungsmächte auf den Plan rief.

In Laufe der 1960er Jahre übernahm dann mit den sogenannten Flakhelfern über kurz oder lang die erste echte Nachkriegsgeneration das politische Ruder. Im Rückblick lässt sich feststellen, dass insbesondere die bürgerliche Rechte im Laufe dieses Prozesses auf alle weiter gespannten deutschlandpolitischen Ambitionen verzichtete und sich immer stärker dem Primat der NATO-Westbindung unterordnete.

Ausgerechnet den angeblich vaterlandslosen Gesellen der 68er-APO blieb es vorbehalten, Alternativen zum Status quo zu formulieren. Rudi Dutschke und Bernd Rabehl, beide Spitzenleute des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, legten schon im Juni 1967 einen Plan für eine schrittweise Überwindung der deutschen Zweistaatlichkeit vor: Ein von den Besatzungsmächten freies und basisdemokratisches Berlin sollte der „Transmissionsriemen“ für die nationale Einheit werden.

Die ghibellinische Idee

In den Wirren der Wendezeit unternahm dann der Germanist und Dramaturg Hans-Dietrich Sander den Versuch, in den rasenden Lauf der Dinge einzugreifen. Als Herausgeber und Chefredakteur der Zeitschrift Staatsbriefe überraschte er seine Leser mit einer rechten Utopie, die ihre Inspiration aus dem sizilianischen Königreich des Stauferkaisers Friedrichs II. (1220–1250) bezog. Nur dieser verkörperte für den Brecht-Schüler „den deutschen Reichsgedanken, die ghibellinische Idee, in maximaler Reinheit“.

Den frühen Tod des Stauferkaisers machte Sander – der bei Preußen-Papst Schoeps in Erlangen promoviert worden war und schon als Feuilletonist in den 1960er Jahren in der Welt unter Hans Zehrer für die Reichsidee warb – dafür verantwortlich, dass nicht schon im 13. Jahrhundert ein moderner Verwaltungsstaat entstand, der von der Grafschaft Holstein im Norden bis zur Insel Malta im Süden gereicht hätte. Dieser hätte Europa wegen der ausgleichenden Religionspolitik des Monarchen sowohl die spätere Glaubensspaltung als auch die Konfessionskriege mit ihren Millionen Toten erspart.

Eine Wiederbelebung dieser geradezu glühenden Reichsvision wollte in den 1990er Jahren allerdings nicht gelingen. Dabei schien zu Beginn des Jahrzehnts noch sehr viel möglich zu sein. Das zeigten nicht nur die auch in Kreisen der etablierten Politik geführten Debatten um die mögliche Schaffung eines Bundeslandes Preußen nach einer Fusion von Brandenburg mit Berlin, sondern auch die zwischenzeitlichen Träume von einer Transformation des heute russischen Nordostpreußens mit seiner Hauptstadt Königsberg in ein „Luxemburg an der Ostsee“, das 1993 von dem damaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Wilfried Böhm und dem heutigen Welt-Redakteur Ansgar Graw vorgeschlagen wurde.

Aus gegenwärtiger Sicht scheint insbesondere das föderale Prinzip des Ersten Reiches zukunftsweisend zu sein, denn die Unabhängigkeitsbestrebungen in Schottland, Korsika oder Katalonien signalisieren einen Abschied vom zentralisierten Nationalstaat alter Prägung.

Ein ideales Weihnachtsgeschenk – den Älteren zur Erinnerung, den Jüngeren zur Einführung: Unsere Geschenkbox „1000 Jahre Deutsches Reich“ bieten wir Ihnen jetzt um 50% Prozent reduziert an – für 49,95 Euro (statt 99,90 Euro). Aber nur heute, 12.12.2022, bis 24 Uhr. Jetzt zuschlagen!