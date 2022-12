B’nai B’rith: Zu Besuch bei der jüdischen Loge

Von den Freimaurern hat jeder schon einmal gehört. Doch B’nai B’rith kennt kaum einer. Dabei wurde sogar Angela Merkel von der jüdischen Geheimorganisation mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

Hollywood-Größen wie Leonardo DiCaprio und Demi Moore schwören darauf. Auch Popstars wie Madonna und Britney Spears haben sich dazu bekannt. Die Rede ist von der Kabbala – einer jüdischen Geheimlehre, die vor allem mit Zahlenmystik arbeitet und deren Wurzeln in der Tora, der Heiligen Schrift des Judentums, liegen.

Über die Jahrhunderte haben allerdings auch andere Einflüsse Eingang in die Kabbala gefunden, darunter gnostische und neuplatonische Elemente. Wahre Meister der kabbalistischen Mystik sollen die Mitglieder der Loge B’nai B’rith sein – und die unterscheidet sich fundamental von anderen Freimaurerbünden.

Am 13. Oktober 1843 in New York gegründet, steht B’nai B’rith bis heute nur Juden offen. Damit verstieß man von Anfang an eklatant gegen den freimaurerischen Grundsatz der Gleichheit von Völkern, Nationen und Konfessionen innerhalb der einen Bruderkette.

B’nai B’rith, jiddisch „Bne Briss“, sephardisch „Beni Berith“, ist als „Söhne des Bundes“ zu übersetzen, wodurch sich der Orden direkt auf den althebräischen Bund mit Gott Jahwe beruft.

Der Organisation gehören nicht wenige religiös-fundamentalistische Juden an. Was interessant ist: Hier reichen orthodoxe Rabbiner nationalgesinnten Zionisten, internationalen Weltbürgern, ja, sogar Assimilierten ihre Bruderhand – in der profanen Welt undenkbar.

Unsere Reporterin Anna Schneider hatte in Berlin einen Ortstermin bei der örtlichen B’nai-B’rith-Loge, die den Namen des schwedischen Diplomaten Raoul Wallenberg trägt. Ihren Report sehen Sie in dem Video oben.

Mehr über B'nai B'rith, die Freimaurer und andere Geheimgesellschaften lesen Sie in COMPACT-Spezial „Freimaurer – Die Verschwörungen eines Geheimbundes". Nachfolgend das vollständige Inhaltsverzeichnis:

Logenbrüder

Architekten einer neuen Weltordnung: Die Ursprünge der Freimaurerei

In Salomos Tempel: Rituale, Grade und Geheimnisse der Logen

Feindliche Brüder: Der verborgene Krieg der Großlogen

Im Dienste Ihrer Majestät: Freimaurerei in Deutschland

Abtrünnige

Weishaupts Lichtbringer: Der Geheimbund der Illuminaten

Im Namen der Rose: Alchemie und Mystik der Rosenkreuzer

Verkünder des Wassermannzeitalters: Okkultisten von Lévi bis Crowley

Bruderschaft des Todes: Der Geheimorden Skull & Bones

Söhne des Bundes: Die jüdische Loge B’nai B‘rith

Eine Hand wäscht die andere: Internationale der Rotarier

Revolutionen

Die Baumeister Amerikas: George Washington und die Gründung der USA

Das Geld der Freimaurer: Logensymbolik auf Dollar-Noten

Der Siegeszug des Grand Orient: Das Blutgericht der Französischen Revolution

Signal vom Bosporus: Die Revolte der Jüngtürken

Aufstand der Menschewiki: Bruder Kerenski stürzt den Zaren

Verbrecher

Botschaft aus der Hölle: Die Ritualmorde von Jack the Ripper

Kriegsverbrecher mit Schurz: Kitchener und die KZs in Südafrika

Hitlers Logenbruder: Nazi-Bankier Hjalmar Schacht

Der Bruder, der die Bombe liebte: Harry S. Truman und Hiroshima

Geheimdienst mit maurerischer Maske: Die Terror-Loge Propaganda Due

Das Massaker des Tempelritters: Anders Behring Breivik, Oslo und Utøya

Der Freimaurer-Versteher: Thriller: Dan Brown und die Geheimbünde

