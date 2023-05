Miley Cyrus: Der programmierte Porno-Popstar

Sie ist der Inbegriff der Obszönität in der modernen Musikindustrie: Miley Cyrus begann als Disney-Kinderstar und schwenkte dann auf pornografische Darstellungen um. Nur Zufall – oder steckt dahinter ein Programm? Aufschluss darüber gibt auch Nikolas Pravda in seinen Büchern „Der Musik-Code“ und „Die moderne Musikverschwörung“.

Gäbe es einen Grammy Award für die obszönsten Bühnenshows, Miley Cyrus hätte ihn sich redlich verdient. Die 1992 in Franklin, Tennessee, geborene Popsängerin durchbricht alle moralischen Schranken und inszeniert sich fast schon als Porno-Queen des Showbusiness. Selbstredend nimmt die Unterstützerin der US-Demokraten und Trump-Hasserin auch alle Woke-Wellen mit: vom Feminismus über Diversity-Kult bis zu LBGTQ und Abtreibungspropaganda.

Dabei fing die Tochter des Country-Sängers Billy Ray Cyrus einmal ganz brav an – nämlich als Kinderstar in der Serie „Hannah Montana“, die von 2006 bis 2011 auf dem Disney Channel ausgestrahlt wurde und die Jungschauspielerin auch in Deutschland populär machte. Interessant ist hier vor allem das Thema der Serie: Es geht um ein junges Mädchen, das sich ein Alter Ego, eine alternative Persönlichkeit, erschafft.

Monarch- und Sex-Kitten-Sklavin

Genau dies ist auch das Ziel der sogenannten Monarch-Bewusstseinskontrolle, einem Unterprojekt des CIA-Programms MK-Ultra, das nach einem Schmetterling, dem Monarch-Falter, benannt ist. „Insgesamt wird Monarch-Gedankenkontrolle als eine Art Gedankenkontrolltechnik bezeichnet, die okkulte Rituale, Psychologie und Neurowissenschaften kombiniert, um bei einer Zielperson ein Alter Ego hervorzubringen“, schreibt der Investigativjournalist Nikolas Pravda in seinem Buch „Der Musik-Code“. Und weiter:

„Bei der Monarch-Gedankenkontrolle wird die Zielperson oft als ‚der Sklave‘ bezeichnet, während diejenigen, die sowohl die Technik anwenden als auch aktivieren, als ‚die Behandler‘ bekannt sind. Viele glauben, dass Monarch-Sklaven bei Bedarf von einer elitären Gruppe eingesetzt werden, um Rituale, Performances, Botschaften usw. auszuführen, die mit einem gewünschten Ergebnis in Einklang stehen.“

Ist Miley Cyrus eine solche „Monarch-Sklavin“, die an den Strippen einflussreicher Kreise hängt und entsprechend agiert? Ihre zahlreichen Skandale und provokativen Auftritte, die nicht selten gegen sämtliche Regeln des guten Geschmacks verstoßen, deuten darauf hin. Nur einige Beispiele:

◾️ Die angeblich geleakten Nacktfotos: Im November 2019 wurden intime Aufnahmen von Cyrus auf einer Pornoseite veröffentlicht. Die Fotos zeigten die damals 27-Jährige nackt in der Dusche und wurden angeblich aus ihrem privaten iCloud-Konto gestohlen. Manche vermuteten dahinter allerdings eine geplante PR-Kampagne, zumal sich Cyrus später oft splitternackt aufnehmen ließ – bis hin zu Fotos, die sie beim öffentlichen Urinieren zeigen – offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

◾️ Die Skandal-Performance bei den MTV Video Music Awards 2013: Bei ihrem Auftritt mit Kollege Robin Thicke trug Cyrus einen hautengen, hautfarbenen Latexanzug, tanzte lasziv um Thicke herum, deutete Sex an, griff ihm mit einem riesigen Schaumstofffinger in den Schritt. Die Schauspielerin Brooke Shields, die in „Hannah Montana“ Cyrus‘ Fernsehmutter spielte, zeigte sich entsetzt: „Ich denke, es war schrecklich. Ich habe Miley immer unterstützt, aber das war einfach zu viel.“

Für Experte Pravda ist die Sache ziemlich eindeutig. „Von den unaufhörlichen Kreisbewegungen über das sexuell anzügliche Krümmen bis hin zu ihrer unglaublichen Unfähigkeit, die Zunge im Mund zu behalten, ist es Cyrus sicherlich auf großartige Weise gelungen, als eine Person zu erscheinen, die dem Monarch-Programm unterworfen wurde“, schreibt er in „Der Musik-Code“.

◾️ Die Wrecking-Ball-Skandale: Im September 2013 veröffentlichte Cyrus das Video zu ihrer Single „Wrecking Ball“. Im Clip räkelt sie sich zunächst leicht bekleidet, dann vollkommen nackt auf einer Abrissbirne. Das Musikvideo wurde schnell zum viralen Hit, sorgte aber auch für kontroverse Reaktionen. In einem Interview mit MTV News verteidigte Cyrus ihren Auftritt: „Es ist Kunst. Wenn es ein bisschen peinlich ist, dann ist das okay, weil es Kunst ist. Kunst muss manchmal etwas unbequem sein.“ Im November 2013 wurde „Wrecking Ball“ bei den European Music Awards als bestes Video ausgezeichnet. Bei ihrer Dankesrede zog die Geehrte einen Joint aus ihrer Tasche und rauchte ihn auf der Bühne. Das Publikum reagierte mit Applaus und Gelächter.

◾️ Der verräterische Bondage-Clip 2014: Hierzu schreibt Nikolas Pravda in seinem Enthüllungswerk „Die moderne Musikverschwörung“: „Nachdem Miley Cyrus aus dem Krankenhaus entlassen worden war (eine ‚starke allergische Reaktion‘) und sich ‚in ärztlicher Obhut‘ befand – was häufig ein Code für ‚Neuprogrammierung‘ ist – veröffentlichte sie ein Video zum Song ‚Tongue Tied‘. Der Clip ist zufällig voller Gedankenkontrolle-Symbolik.“

Und weiter: „Während die meisten Quellen das Video als ‚Bondage‘ beschreiben, ist dort viel mehr los. Der Songtitel selbst deutet darauf hin, sprachlos und verwirrt zu sein – ein Zustand, den MK-Ultra-Sklaven nur allzu gut kennen. Es ist jedoch die visuelle Symbolik (siehe Abbildung oben rechts), die in diesem kurzen Video enthalten ist, die alles sagt: Es geht darum, dass Miley Cyrus eine Vertreterin der sogenannten Sex-Kitten-Programmierung, mit MK-Ultra-Symbolik kontrolliert, gehandhabt und zugepflastert wird.“

Der Disney-Fluch

In einem Interview mit der Zeitschrift Marie Claire erklärte die Porno-Queen des Pop-Business 2015, dass sie zu „Hannah Montana“-Zeiten, also als Teenager, oft „unter Druck gesetzt“ worden sei, um ein bestimmtes Image zu wahren:

„Ich war das Gesicht von Disney Channel, und das war eine sehr schreckliche Zeit für mich. Ich habe das Gefühl, dass ich das Schlimmste von beiden Welten hatte, weil ich so jung war, um zu wissen, was ich tue, aber alt genug, um mich daran zu erinnern.“

Eine vielsagende Äußerung, die dazu geeignet ist, die Theorie einer Monarch- und Sex-Kitten-Programmierung zu stützen. Und Miley Cyrus ist kein Einzelfall. Zahlreiche Disney-Kinderstars gerieten später auf Abwege, machten mit schweren psychischen und Drogenproblemen von sich reden, sorgten für Skandale: Britney Spears, Amanda Bynes und Demi Lovato sind nur einige Beispiele. Einige Medien sprechen gar von einem „Disney-Fluch“ – doch warum aus unschuldigen Kindern psychische Wracks wurden, traut sich keiner zu schreiben…

Dieses Tabu durchbricht Nikolas Pravda mit seinen Büchern „Der Musik-Code" und „Die moderne Musikverschwörung". Erfahren Sie, wie Geheimdienste, okkulte Gruppen und elitäre Zirkel die Rock- und Pop-Industrie unterwandern, um über die kulturelle Schiene eine wahrhaft teuflische Agenda durchzudrücken.