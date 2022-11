Katastrophen: Wann kommen sie – und was tun?

Kommt bald das große Chaos? Der Prophetie-Experte Stephan Berndt hat sämtliche Voraussagen über Deutschland gesammelt und analysiert. Was sagten Alois Irlmaier und andere Hellseher – und was bringt uns das? Hier mehr erfahren.

Er war ein Bauernjunge aus Oberbayern, der schon früh Wasseradern aufspüren konnte: Alois Irlmaier (1894–1959). Erstmals hatte er Visionen, als er im Ersten Weltkrieg in Russland vier Tage lang verschüttet war. Im Zweiten beschrieb er vorab exakt jene Orte, an denen Bomben einschlagen würden, und sah Verstorbene als „Schleiergestalten“, wie der Druckereibesitzer Conrad Adlmaier berichtete, der seine Vorhersagen veröffentlichte.

So prophezeite Irlmaier den Krieg im ehemaligen Jugoslawien ebenso wie Smartphones, Drohnen oder Kreditkarten und gilt als der treffsicherste Hellseher Deutschlands. Brandaktuell ist deshalb Berndts Buch „Alois Irlmaier. Ein Mann sagt, was er sieht“, denn am Ende seines Lebens verkündete er sogar einen Dritten Weltkrieg, und dass Deutschland „von den Russen“ überfallen werden würde.

Aus dem Osten rollt also eine Armee auf Deutschland zu, und eine dreitägige Finsternis mit vergifteter Luft soll kommen. Wohin können wir dann fliehen? In „Refugium. Sichere Gebiete nach Alois Irlmaier und anderen Sehern“ beschreibt Berndt Fluchtziele in Deutschland, der Schweiz, Österreich und im übrigen Europa, alles sauber auf Landkarten ausgewiesen – ein ausgezeichneter Ratgeber! Der Autor selbst ist übrigens wegen Irlmaiers Vorhersagen von Hamburg ins Berchtesgadener Land gezogen…

