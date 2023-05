Von Postgender zum Transhumanismus: Die Gender-Ideologie fordert die Überwindung der Biologie. Da kommt der Transhumanismus gerade recht. Es folgen Auszüge aus dem Artikel „Transen, Cyborgs und Androiden“, den Sie vollständig im COMPACT-Magazin 05/2023 können. Hier mehr erfahren

_ von Jonas Glaser

Die sogenannte LGBTQ-Bewegung ist ein Sammelbecken zahlreicher Geschlechter-Ideologien: von Schwulen- und Lesben-Aktivisten sowie Transsexuellen bis zu Postgender-Apologeten. Für Letztere ist der Transhumanismus von entscheidender Bedeutung. Hier werden nicht nur Kultur und Tradition attackiert, sondern auch die Überwindung des biologischen Menschen – und damit seine Zweigeschlechtlichkeit – angestrebt.

Biologie? War gestern!

Postgender vereint zwei Strömungen. Die eine erklärt: Es gebe mehr als zwei Geschlechter. Der Körper, evolutionsbiologisch in männlich und weiblich eingeteilt, besage nichts über das Geschlecht (Gender). Demnach gelte die herkömmliche Dualität als Reduktionismus. In Wahrheit gebe es zahllose «Geschlechter» oder Zwischenstufen. Kurzum: Die Menschheit sei «nonbinär». Diese Postgender-Variante erklärt die biologische Differenz zur Täuschung. Durch ihre Entlarvung ließen sich patriarchale Herrschaftsstrukturen dekonstruieren.

Die zweite Variante erkennt den Geschlechterdualismus zwar als real an, will ihn aber abschaffen – sowohl auf kultureller wie physischer Ebene. Der geschlechtslose Cyborg oder Android stehe als Garant von Freiheit. Der Körper von Mann und Frau gehöre auf den Müllhaufen der Geschichte. (…)

Völlig zu Recht bemerkt Elizabeth Debold, dass die zeitlich parallelen Hypes von Transhumanismus und Postgender keineswegs auf Zufall beruhen. Sie haben gleiche Ziele, ergänzen sich gegenseitig: «Beide fordern uns dazu auf, die Grenzen unserer Biologie zu überwinden und unser Menschsein neu zu erfinden. Beide sind von Technologien abhängig, die heute erst im Entstehen sind. Sie sind motiviert von einem Wunsch nach Transzendenz, was oft auch ein spirituelles Ziel ist, aber beide wollen dieses Ziel mit materiellen Mitteln erreichen – mit Operationen, Implantaten und Medikamenten.»

Es ist auffallend, wie aggressiv die Verdrängung des Körpers hier durchgesetzt wird: mit operativen Eingriffen, also Verletzungen des Körpers, seiner Traktierung durch Implantate und (Hormon-)Medikamente – durch erzwungene Umstellung biologischer Funktionen. Der Postgender-Transhumanismus führt geradewegs in die chirurgische Marterkammer, zum Skalpell, zu Behandlungen, auf die der Körper mit Schmerz und die Psyche mit Angst, Depression und Verwirrung reagiert. Durch Malträtierung der Physis will man gesellschaftliche Hierarchien dekonstruieren. Eine Orgie der Autodestruktion. «Operationen sind der neue Sex», weiß Kristen Stewart in Crimes of the Future (2022).

Neurotische Mischwesen

Solche Lust an der Selbstzerstörung findet sich bereits im Klassiker des feministischen Transhumanismus, in Donna Haraways Cyborg-Manifest (1985). Im Vorwort verrät die Autorin: «Dieses Essay ist ein Plädoyer dafür, die Verwischung dieser Grenzen zu genießen und Verantwortung bei ihrer Konstruktion zu übernehmen.»

Bereits bei Haraway steht der Cyborg für eine personifizierte Befreiung vom Geschlecht: «Cyborgs sind Geschöpfe in einer Post-Gender-Welt. Nichts verbindet sie mehr mit Bisexualität, präödipaler Symbiose, nichtentfremdeter Arbeit oder anderen Versuchungen, organische Ganzheit durch die endgültige Unterwerfung der Macht aller Teile unter ein höheres Ganzes zu erreichen.»

Zum Verdruss der Propagandisten zieht die Kulturindustrie immer noch nicht mit: Hollywood, so ärgert sich Elizabeth Debold, unterteile Cyborgs weiterhin in männliche Krieger (RoboCop) und weibliche Schönheiten (Rachael aus Blade Runner). Selbst manche LGBTQ-Vertreter seien dem binären Denken zu sehr verhaftet. Aber was finden künftige Cyborgs jenseits des Geschlechter-Dualismus? Wie definieren wir uns ohne Berücksichtigung des (entstellten) Körpers? (Ende der Auszüge)

Diesen Artikel können Sie vollständig im COMPACT-Magazin 05/2023 lesen. Diese Ausgabe, die zudem ein Dossier zur Transhumanismus-Debatte enthält, können Sie in digitaler oder gedruckter Form hier bestellen.