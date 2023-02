Mega, München! Neue Querfront für Frieden

München hat am Samstag geschafft, was im Heißen Herbst nicht gelingen wollte: Rechte und Linke standen als Querfront gegen die NATO-Sicherheitskonferenz. Die Demo-Redner waren sich einig: Unsere demokratische Verfassung wird bedroht! Klären Sie Ihre Mitbürger über die wahren Kriegstreiber und Deutschland-Abschaffer auf: Mit unseren Flyern „Keine Stimme den Grünen!“, die Sie hier anfordern können.

Die bayerische Hauptstadt befand sich an diesem Wochenende im Ausnahmezustand. Versiegelte Gullydeckel, ein Aufgebot von 5000 Polizisten, Scharfschützen auf den Dächern. Unter einem Himmel so blau wie die Raute in der Landesflagge hat sich eine hochexplosive Melange zusammengebraut: Während US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Macron und andere im Nobelhotel Bayerischer Hof Kriegspläne gegen Moskau schmieden, brodelt auf der Straße der Protest.

Weit über 10.000

Vor der Feldherrnhalle fordern FDP-Frau Marie-Agnes Strack-Zimmermann und der grüne Anton Hofreiter auf einer schrillen Veranstaltung noch stärkere Kriegsbeteiligung. Sie bringen nicht einmal 1.000 Leute zusammen. Die meisten gehen zur Demo für das Gegenteil. Unter dem Motto „Nie wieder Krieg“ hat die Querdenker-Initiative München steht auf zu einer Kundgebung auf dem Königsplatz mobilisiert. Weit über 10.000 Menschen sind gekommen, diverse Zählungen auf Telegram ergeben sogar mehr als 18.000.

Zwischen klassizistischen Prachtbauten flattern Friedenstauben, Regenbogenbanner und Deutschlandflaggen. Das konservative Lager hat sich zuvor bei einer Demonstration auf dem Karl-Stützel-Platz versammelt. Dort sprachen neben COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer unter anderem die AfD-Bundestagsabgeordneten Christina Baum, Petr Bystron und Steffen Kotré. Direkt im Anschluss räumte man die Bühne und zog weiter zum Königsplatz, um den dortigen eher links geprägten Protest zu unterstützen – eine echte Querfront gegen den Krieg.

Für die Pflege alter politischer Lagergrenzen bleibt nun ohnehin keine Zeit mehr. Denn auf der Sicherheitskonferenz hat der Westen bereits die nächsten Eskalationsschritte verhandelt. Der ukrainische Vizeregierungschef Olexander Kubrakow stellt in München die Forderung nach Streumunition und Phosphor-Brandwaffen. Letztere sind sogar völkerrechtlich geächtet, weil sie zu Verbrennungen und Vergiftungen der übelsten Art führen. Außenministerin Baerbock hält sich eine Lieferung offen.

Kriegserklärung an die Ampel

Seit Jürgen Todenhöfer fünf Jahre alt ist, hasst er den Krieg. Damals erlebte er, wie seine Heimatstadt Hanau von britischen Bombern dem Erdboden gleich gemacht wurde, sah die zerfetzten Leichen seiner Spielkameraden. Heute engagiert sich der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete und Buchautor deshalb für „Abrüstung statt Aufrüstung“.

In seiner Rede auf dem Königsplatz verurteilt er die Scholz’sche „Zeitenwende“ als „totale Unterwerfung unter die Interessen der Amerikaner“. Er sieht Deutschland „auf einer Rutschbahn in den Dritten Weltkrieg“ und die demokratisch-freiheitliche Grundordnung existenziell gefährdet. Deshalb müsse jeder verfassungstreue Deutsche jetzt aufbegehren. Todenhöfer warnt:

„Wenn uns die Ampel zum Beispiel durch direkte Angriffe auf Moskau in einen Dritten Weltkrieg führt, werden wir ihr in den Arm fallen und Widerstand leisten!“

Auch Dieter Dehm, der Kult-Schlagertexter („1000 und 1 Nacht“, „Monopoly“) und Wagenknecht-Vertraute, spricht bei München steht auf und singt zur Freude aller sein Antikriegslied „Ami go home!“.

Der frühere Linke-Bundestagsabgeordnete Dehm, der mit seiner Trachtenweste und Zigarre eher wie ein Landadeliger als ein Kommunist aussieht, gehört zu den wichtigsten Akteuren der neuen deutschen Friedensbewegung.

Genau wie Todenhöfer erhebt auch Chefredakteur Jürgen Elsässer den Kampf gegen die Ampel-Koalition zur Pflicht. Zur Zeit der Corona-Proteste lautete sein Leitspruch: „Wenn die Regierung das Volk einsperren will, muss das Volk die Regierung einsperren!“ Diesen hat er nun erneuert zu:

„Wenn die Regierung Moskau den Krieg erklärt, muss das Volk der Regierung den Krieg erklären!“

In einem gewaltigen Protestmarsch zog die neue Querfront am Nachmittag durch die Innenstadt. Der Startschuss für einen landesweiten politischen Dammbruch und nationalpazifistischen Aufbruch wurde damit gegeben. Auf der Großdemo von Sahra Wagenknecht am kommenden Samstag in Berlin wird sich herausstellen, ob der Schulterschluss auch auf Dauer Bestand haben kann.

