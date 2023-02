Dresden: Trauermarsch für die Bomben-Toten

Auch in diesem Jahr fand in Dresden der Trauermarsch zum Gedenken an die Opfer der Bombardierung Dresdens am 13./14. Februar 1945 statt. Eine wahrheitsgetreue Darstellung der schrecklichen Ereignisse bietet unsere Geschichtsausgabe „Dresden 1945: Die Toten, die Täter und die Verharmloser“. Hier mehr erfahren.

Das Dresdner Aktionsbündnis gegen das Vergessen schreibt in seinem Bericht über den Trauermarsch vom 11. Februar 2023: „Über 1.000 Teilnehmer fanden sich zum diesjährigen Dresden-Gedenken ein. Sie kamen aus allen Teilen Deutschlands sowie aus vielen europäischen Ländern. Abordnungen aus Tschechien, Serbien, Italien, Spanien, Ungarn, Niederlande, Schweden und Belgien sammelten sich auf dem Antreteplatz.“

Und weiter: „Lutz Giesen wies in seinem Redebeitrag darauf hin, dass in der Wüste von Utah großflächige Versuche, zum Brandverhalten deutscher Häuser, durchgeführt wurden. Mit wirklichkeitsnahen Nachbauten typisch deutscher Wohnviertel, einschließlich der Inneneinrichtung und Möbel, wollte man herausfinden, wie man deutsche Städte möglichst schnell und kostengünstig zerstören könne.

Allein daran ist abzulesen, dass es bei den Bombenangriffen auf mehr als 500 deutsche Städte, nicht um die Ausschaltung von kriegswichtiger Industrie ging. Es ging um die Vernichtung möglichst vieler deutscher Menschen.“

COMPACT-TV war vor Ort und hat sich auch mit dem Organisator und Anmelder der Veranstaltung unterhalten.

Eine fundierte und wahrheitsgetreue Darstellung und unwiderlegbare Fakten zur Zerstörung der Elbmetropole finden Sie in COMPACT-Geschichte „Dresden 1945. Die Toten, die Täter und die Verharmloser“. Mit dieser Sonderausgabe ehren wir die Opfern des angloamerikanischen Bombenterrors und treten den Lügen entgegen. Hier bestellen.