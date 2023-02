Nord Stream und NATO: Wie wir getäuscht werden

Der bekannte Völkerrechtler und ehemalige UNO-Mitarbeiter Alfred M. de Zayas prangert angesichts der Enthüllungen von Seymour Hersh zu den Nord-Stream-Anschlägen die moralische Heuchelei des Westens an und rechnet dabei scharf mit der NATO ab. Lesen Sie von unserem Autor auch die große Abhandlung „Das Jahrhundertverbrechen“ über die Vertreibung der Ostdeutschen in COMPACT-Geschichte „Polens verschwiegene Schuld“. Unsere Antwort an Warschau. Hier mehr erfahren.

_ von Alfred M. de Zayas

Die Enthüllungen von Seymour Hersh und Analyse seiner Beweise, die auf die Urheberschaft der USA an der Sprengung der Nordstream-Pipelines hindeuten, klingen überzeugend. Unter normalen Verhältnissen würden solche Ergebnisse nicht nur eine Regierungskrise nach sich ziehen, sondern vielmehr:

⬛️ die Verurteilung des Terroranschlags durch den US-Kongress,

⬛️ die Forderung einer internen Untersuchung illegaler Aktivitäten von CIA und des Pentagons,

⬛️ eine internationale Untersuchung unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen,

⬛️ eine umsichtige Deklaration des UN-Generalsekretärs,

⬛️ einen Protest durch das Amt für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen,

⬛️ einen allgemeinen Medienaufruhr,

⬛️ sogar Rücktritt der US-Administration Biden, angesichts des Ausmaßes der groben Verletzung der UN-Charta und internationaler Verträge.

Es ist verblüffend: Der Staat, der von sich behauptet, das Völkerrecht zu wahren, lässt sich auf eine dreiste Terroroperation ein, ausgeführt im Namen des amerikanischen Volkes, das jedoch die Beteiligung der US-Regierung an Operationen unter falscher Flagge samt offensichtlichen Staatsterrorismus ganz bestimmt nur ablehnen würde.

Selbstverständlich begann das Weiße Haus und Pentagon sofort jede Verantwortung von sich zu weisen und Seymour Hersh zu verleumden. Ist das etwas Neues? Sogar die alten Römer sagten schon: „Si fecisti, nega!“ (Hast „Du’s getan, so leugne es!“)

Hersh, ein ehemaliger Reporter von Associated Press und der New York Times sowie langjähriger Mitarbeiter des New Yorker, kommentierte Aussagen, wonach das „falsch und frei erfunden“ wäre, wie durch die Sprecherin des Weißen Hauses, Adrienne Watson oder Verlautbarungen von Tammy Thorp für die CIA, wonach solche „Behauptungen komplett und völlig falsch“ seien, mit den Worten: „Es erinnert mich an meine Kindheit und Urteil meines Lehrers, welches sich mir einprägte und besagt, dass ein Verhalten nach dem Spruch: ‚Wirf den Stein, doch versteck Deine Hand‘ unethisch wäre.“

Klare Indizien

Schon lange vor Hershs Enthüllungen deuteten viele Indizien auf die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten hin. Schließlich hatten die USA alles getan, um die Fertigstellung der Nord-Stream-Pipelines zu verhindern, illegale Sanktionen gegen Unternehmen zu verhängen, die am Bau der Pipeline beteiligt waren und Bedrohungen, Erpressungsversuchen und Schikanen der USA ausgesetzt waren.

Im Übrigen war der Angriff angekündigt. Am 7. Februar 2022, vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, hatte US-Präsident Biden erklärt: „Wenn Russland einmarschiert, wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen.“ All dies hätte sich bestätigen lassen, wenn die schwedische Untersuchung transparent verlaufen wäre und die deutschen und russischen Eigentümer von Nord Stream die Beweise hätten einsehen dürfen. Aber auch Schweden blockte.

Edward Snowden, der CIA-Analyst und Whistleblower, der das amerikanische Volk und die Welt auf die verfassungswidrigen Praktiken des Nationalen Sicherheitsamts (NSA) aufmerksam machte, verriss die US-Dementis. Am 8. Februar tweetete er:

„Fällt Ihnen ein Beispiel aus der Geschichte für eine geheime Operation ein, für die das Weiße Haus sich verantwortlich zeigte, hingegen alles nur vehement bestritt – abgesehen von den kleinen Querelen im Zuge der Massenüberwachung?“

Er teilte auch einen Zeitungsartikel vom April des Jahres 1961, in dem der damalige US-Außenminister Dean Rusk die Rolle der USA bei der Invasion in der Schweinebucht leugnete und dem amerikanischen Volk versicherte, dass die Invasion nicht „von amerikanischem Boden aus inszeniert“ worden sei. Rusk behauptete, dass „kubanische Angelegenheiten von den Kubanern selbst geregelt“ würden, und beharrte darauf, dass die Invasion von Kubanern ohne jegliche US-Unterstützung abgelaufen wäre.

Gehirnwäsche im Westen

Es klingt surreal, dass der Westen behauptet, er wolle eine „auf Regeln basierte internationale Ordnung“ und es im Krieg in der Ukraine darum ginge, eine solche Ordnung wiederherzustellen. Die USA und die NATO tun so, als ob sie Russland aus der Warte moralischer Überlegenheit bekämpften. Die Mainstream-Medien tendieren dazu, solch unhaltbare Narrative nur weiter zu stützen.

Objektiv betrachtet, nimmt der Westen gegenüber Russland keine moralisch überlegenere Position ein: Die Bilanz westlichen Imperialismus und Kolonialismus im 19. und 20. Jahrhundert sowie jüngste Aggressionen des Westens gegen die Völker Indochinas, Jugoslawiens, Afghanistans und des Irak wiegen schwerer und mörderischer als die russische Invasion in die Ukraine. Die Aktionen des Westens hatten Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Folge, die völlig ungestraft blieben, wodurch „Präzedenzfälle für Zulässigkeit“ geschaffen wurden, denen nun Russland und andere zu folgen scheinen.

Das Problem ist, dass die meisten in den Vereinigten Staaten, wie Briten im Vereinigten Königreich oder auch Deutsche letzten Endes unserer eigenen Propaganda aufsitzen. Das ist keine Frage der Heuchelei, sondern eine Frage der Naivität. Seit Kindertagen werden wir in dem Glauben indoktriniert, dass wir per Definition die Guten wären und die Aufgabe hätten, dem Rest der Welt Demokratie und Menschenrechte beizubringen. Für einen Chinesen, Inder oder Afrikaner mag dies bizarr klingen, doch die Gehirnwäsche an den amerikanischen und europäischen Bevölkerungen ist phänomenal erfolgreich verlaufen.

Abweichler am Pranger

Aus diesem Grund werden die Enthüllungen von Seymour Hersh in der amerikanischen Öffentlichkeit voraussichtlich keine große Wirkung zeigen. Sie prallen einfach ab. Die Menschen glauben, was sie glauben wollen, wie Julius Caesar in „De bello civili“ einst schrieb: „Quae volumus, ea credimus libenter“ („Was wir wollen, glauben wir gerne“). Oder noch schlimmer, wie der heilige Augustinus festhielt: „Mundus vult decipi“ („Die Welt will getäuscht werden“). So werden Amerikaner weiterhin am Anspruch ihres „Exzeptionalismus“ und religiösen Eifers mit dem Recht allen anderen Unrecht zufügen zu können, festhalten. Ich selbst habe das geglaubt und Jahrzehnte gebraucht, um mich von diesem Bann zu lösen.

Es gibt einige, die hoffen, dass der Bericht von Seymour Hersh die Leute zu einer Neubewertung des Ukraine-Krieg führen und einige seiner Teilnehmer aus der westlichen Allianz dazu bewegen könnte, eine andere Position einzunehmen, um zu erkennen, dass der Krieg militärisch nicht zu gewinnen sei. Außer, wir wollten den Konflikt immer weiter eskalieren und in einer nuklearen Konfrontation enden.

Vermittlung scheint der einzige Ausweg: Doch leider scheinen wir in unserem eigenen Netz politisch opportuner Lügen und kognitiver Dissonanz gefangen. Selbstverständlich gibt es Politiker und Akademiker, die erkennen, wie inkohärent das System und dysfunktional EU und NATO sich präsentiert. Aber, die Mainstream-Medien haben uns erfolgreich darauf konditioniert, dass „Gleichschritt“ unter den westlichen Staaten notwendig wäre. Aus diesem Grund wird ein Abweichler wie der ungarische Präsident Victor Orban von NATO-Regierungen und Mainstream-Medien so massiv attackiert.

_ Prof. Dr. Alfred Maurice de Zayas (*1947) ist US-amerikanischer Völkerrechtler und Historiker. Er war als Sekretär des UN-Menschenrechtsausschusses und Chef der Beschwerdeabteilung im Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte tätig. Von 2012 bis 2018 war er unabhängiger Experte des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen für die Förderung einer demokratischen und gerechten internationalen Ordnung. De Zayas ist Verfasser zahlreicher Gutachten und Bücher zu völkerrechtlichen Fragen und Vertreibungsverbrechen. Dieser Beitrag erschien zuerst auf Unser Mitteleuropa und wurde im Rahmen der Europäischen Medienkooperation von dort übernommen. Überschrift und Illustrationen wurden von unserer Redaktion eingefügt.

