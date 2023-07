Manifest: Mit Krah den rechten Weg beschreiten

Mit Politik von rechts legt Maximilian Krah eine weltanschaulich fundierte Alternative zum dominierenden Linksliberalismus vor. Der AfD-Europaabgeordnete unterstreicht mit diesem Manifest seinen Ruf, einer der streitbarsten und visionärsten Politiker seiner Partei zu sein. Wir brauchen wir endlich eine „Politik von rechts“ – so der Titel des neuen Buches von Rechtsanwalt und AfD-Vordenker Maximilian Krah. Hier mehr erfahren.

Trotz der sich immer deutlicher abzeichnenden tiefen Krise des Westens, trotz der Selbstaufgabe in einer nihilistischen Spaßkultur, trotz wachsender Parallelgesellschaften, unregulierter Massenzuwanderung und rasanter Deindustrialisierung ist bei den meisten deutschen Intellektuellen immer noch der Abschied vom Prinzipiellen angesagt. Die Reaktion des Überbaus auf die immer spürbarer werdende Krise besteht nach wie vor zumeist in postmodernen Erzählspielchen und selbst Konservative haben oft große Hemmungen, öffentlich zu ihren Überzeugungen zu stehen.

Das nimmt manchmal unfreiwillig komische Züge an, wie bei Jacques Schuster, dem Chefkommentator der Welt, der unlängst in einem seiner Leitartikel behauptete, dass sich Konservatismus in einem „stillen, nachsichtigen Pessimismus“ erschöpfe, der sich in folgendem Zitat des rumänischen Essayisten Emil Cioran zusammenfassen lasse:

„Mit einer Blume im Knopfloch dem Ende der Geschichte zusteuern: Dies ist die einzig würdige Haltung im Ablauf der Zeit.“

Nicht konservativ, sondern rechts

Dem sächsischen AfD-Europaabgeordneten Maximilian Krah ist das viel zu wenig. Außerdem verortet sich Krah bewusst als rechts und verzichtet auf die vorsichtigere Selbstetikettierung als konservativ, da diese gerade in ihrer liberalkonservativen Variante zu „abwartend und bequem“ sei. Eine rechtskonservative Haltung, wie sie Krah vorschwebt, erschöpfe sich nicht in einer bestimmten Mentalität, sondern sei eine Weltanschauung, die „Natur und Tradition normativ“ verstehe.

Für libertäre Positionen wiederum hat Krah ein gewisses Verständnis. Seiner Auffassung nach ist der Staat ein problematisches Phänomen, da er stets die Falschen subventioniere und aus seinem eigenen Wachstumsdrang heraus bestrebt sei, Abhängigkeiten zu schaffen. Dennoch sei er unverzichtbar als „kollektive Ordnungsmacht“, auch wenn die „Skepsis gegenüber staatlicher Macht“ ein „genuin rechtes Anliegen“ bleibe.

Das Christentum wiederum sei eigentlich der natürliche Partner der Rechten und könne diese Rolle zumindest in den USA und im orthodoxen Kulturkreis auch noch ausfüllen. In Europa hingegen befinde sich rechte Politik im „offenen Widerspruch zur Gegenwartskirche“. Hier sei es „illusorisch, zu glauben, man könne christlich inspirierte Politik gegen das organisierte Christentum“ machen. Dies sei ein „Mangel“, den die europäische Rechte sich eingestehen müsse.

Das Volk bleibt unverzichtbar

Zum Kern der eigenen Identität zählt nach Krah aber auch das Volk. An diesem Punkt können nach Auffassung des AfD-Politikers keine Abstriche gemacht werden. Dazu bemerkt der Europaabgeordnete:

„Folglich wird die Rechte da am unerbittlichsten angegriffen, wo sie am Volk als Traditions- und Sxchicksalsgemeinschaft festhält. Die Angriffe des Inlandsgeheimdienstes ,Verfassungsschutzʽ richten sich nicht ohne Grund gegen die Verteidigung der politischen Bedeutung des Volkes jenseits der Gemeinschaft der Staatsbürger. Weil diese Unterscheidung jeder kollektiven Identität zwingend innewohne, sei jede kollektive Identität mit der Idee der universalen Menschenwürde unvereinbar und damit in der Sphäre von Politik und Staatsrecht unerträglich, so die Argumentation.“

Krah betont, dass die Rechte sich in diesem Punkt aber nicht ins Bockshorn jagen lassen dürfe. Gerade in den sich verschärfenden Verteilungskämpfen der Gegenwart habe der Einzelne nur als Teil einer Gemeinschaft eine Chance. Rücke die Rechte vom Volksbegriff ab, dann überlasse sie auch den Einzelnen sich selbst und gebe ihn damit auf.

Die Massenzuwanderung sieht der gebürtige Lausitzer als eines der größten Probleme überhaupt. Eine Remigration könne angesichts der immens hohen Zahl der Fremden im Land allerdings nur dann gelingen, wenn diese kooperieren. Rückführungsabkommen könnten mit Investitionsschutzabkommen kombiniert werden, um beispielsweise die deutsche Industrie zu Investitionen in Syrien zu bewegen.

Der Neocon-Irrweg

Auf außenpolitischer Ebene konstatiert der Europaabgeordnete das Ende einer Ära, die Ende des 15. Jahrhunderts mit den Entdeckungen von Christoph Kolumbus begann, die die weltweite Dominaz des Westens einläuteten. Krah spricht in diesem Zusammenhang von einer „Zeitenwende“ und verweist auf das mit rasanter Geschwindigkeit sinkende demografische und ökonomische Gewicht des Westens. Die „Neocon-Idee“, die westliche Dominanz zur Not auch mit Kriegen verteidigen zu wollen, sei allein schon deshalb „eine verhängnisvolle Selbsttäuschung“. Die Revolution im Iran 1978/79 deutet Krah als epochale Zäsur, da sie „das erste Erwachen eines nichtwestlichen Modells“ war. Der Versuch, westliche Politikmodelle mit militärischen Mitteln in nicht-westliche Territorien zu exportieren, habe zu „desaströsen Ergebnissen“ geführt; Libyen, Syrien und der Irak wurden „regelrecht zerstört“.

Für Krah liegt auf der Hand, dass eine multipolare Welt verschiedener Großräume, die sich rund um angestammte Regionalmächte selbst organisieren, die bessere Alternative zu einer unipolaren Welt im Sinne des globalisierten Westens ist.

Auf ökonomischer Ebene sieht der Lausitzer – in Übereinstimmung mit vielen anderen besorgten Stimmen – sehr schwere Zeiten auf Deutschland zukommen. Er stellt fest:

„Das linksliberale Establishment hat Deutschland als eigenständige Nationalökonomie und Industriezentrum längst aufgegeben. Die Klimapolitik nimmt die Deindustrialisierung bewust und billigend in Kauf, die Außenpolitik mit ihrem Sanktionsregime zerstört den Export.“

Linke Technikfeindlichkeit überwinden

Die „schier unendliche Technik- und Forschungsfeindlichkeit“ der Linken verdamme Deutschland dazu, seinen ökonomischen Abstieg weiter fortzusetzen. Wenn diese Entwicklung umgekehrt werden soll, ist nach Krah „eine Offenheit für Erfahrungen, Entwicklungen und Veränderungen“ notwendig. Es gelte, die sechs Faktoren Phantasie, Ästhetiksinn, Selbstreflexion, Abenteuerlust, Kreativität und Widerspruchsgeist“ zu stärken. Krah stellt aber auch ganz klar fest:

„Rechte Politik will die Macht der Superreichen einhegen.“

Vermeintliche „Philantrophen“ wie George Soros oder Bill Gates nutzten ihre ungeheuren Mittel, um massiv politische Entscheidungen in ihrem Sinne zu beeinflussen und könnten dabei größere Finanzvolumina bewegen als ganze Staaten. Die Etablierung derartiger Machtkonzentrationen außerhalb von Staaten und Verfassungen stelle eine wachsende Gefahr dar.

Mit seinem im Verlag Antaios erschienenen Buch „Politik von rechts – ein Manifest“ hat Maximilian Krah eine überzeugende Grundlage für die Diskussion über die Frage, was Begriffe wie „konservativ“ oder „Rechts-Sein“ in unserer Zeit überhaupt noch aussagen und wie sie sinnvoll mit Leben erfüllt werden können, geliefert. Der Lausitzer argumentiert zwar weniger anthropologisch als beispielsweise ein Karlheinz Weißmann, der sich seinerseits ja stark auf Arnold Gehlen beruft, dafür deckt er in seiner mehr als 200 Seiten starken Schrift zahlreiche Fragestellungen und Themenfelder ab. Das Buch regt zum Weiterdenken an, kommt ohne Rechthabereien aus und ist in einer klaren, direkten und schnörkellosen Sprache geschrieben – bleibt zu hoffen, dass es in patriotischen Kreisen möglichst viele Leser findet.

