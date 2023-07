Mallorca: „Deutsche“ Vergewaltiger sind Türken

Ein 18-jähriges Mädchen wurde während ihres Mallorca-Urlaubs von einer Gruppe junger Männer vergewaltigt. Die Lügenpresse spricht von Deutschen, doch die Täter sind türkischer Herkunft. Es reicht! Wir brauchen wir endlich eine „Politik von rechts“ – so der Titel des neuen Buches von Rechtsanwalt und AfD-Vordenker Maximilian Krah. Hier mehr erfahren.

_ von Lucia Reimer und Erika Fischer

Zahlreiche Mainstream-Medien berichten heute von der Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau aus Hannover in einem Hotel am sogenannten Ballermann in Palma de Mallorca. „Sechs Urlauber aus Deutschland“ seien die Täter, schreibt das Portal Nordbayern.de. Die „deutsche Freundesgruppe“ (WAZ) habe das Opfer in der Nacht vom 12. auf den 13. Juli zu sexuellen Handlungen gezwungen, ein Täter habe das schändliche Verbrechen gefilmt. Doch wer sind die Täter wirklich – und wie konnte es so weit kommen?

Fataler Urlaubs-Flirt

Die 18-jährige deutsche Urlauberin lernte einen der Männer in einer Bar an der Playa de Palma kennen. Die beiden fanden sich sympathisch und verbrachten den Abend in Zweisamkeit. In der Hoffnung, die Nacht weiter gemeinsam verbringen zu können, machten sie sich auf den Weg zu dem Hotelzimmer des Mannes. An der Rezeption wurde die junge Frau abgewiesen, da sie kein Gast des Hotels war. Also begaben sie sich zum Hotel, in dem die Freunde des Mannes untergebracht waren.

Ohne zu ahnen, dass am späteren Abend die anderen Männer dazustoßen würden, vertraute die junge Deutsche ihrem Begleiter. Doch dann tauchten plötzlich die Freunde des Mannes auf, alle zwischen 21 und 23 Jahre alt. Vier von sollen das Opfer dann im Laufe des Geschehens zu sexuellen Handlungen gezwungen haben, der Fünfte filmte die Tat mit seinem Handy. Die Frau konnte schließlich ins Badezimmer flüchten. Einer der Männer versuchte sie zu beruhigen und begleitete sie in ihr Hotel, wo sie die Polizei alarmierte.

Tatvorwurf Gruppenvergewaltigung

Während das Opfer in einem Krankenhaus versorgt und untersucht wurde, nahm die spanische Polizei die mutmaßlichen Täter nach kurzer Zeit fest. Kurz darauf wurden die Tatverdächtigen einem Haftrichter vorgeführt. Einer der Männer soll sich inzwischen wieder auf freiem Fuß befinden. Während hiesige Gazetten penetrant von „Deutschen“ sprechen oder überhaupt keine Angaben zur Herkunft machen, bestätigte die spanische Zeitung Ultima Hora, dass die mutmaßlichen Täter einen türkischen Migrationshintergrund haben.

Der türkische Mob

„Manada alemana“ (deutsches Rudel), so schrieben andere spanische Medien über den türkischen Männermob. Dies ist eine Anspielung auf eine Gruppenvergewaltigung in Pamplona aus dem Jahre 2016, als fünf Spanier eine junge Frau in einem Hauseingang vergewaltigt und dabei gefilmt hatten. „La Manada“ nannte sich die damalige Gruppe – daher der Vergleich.

Dass im aktuellen Fall „Manada turca“, also „türkisches Rudel“, passender wäre, wird von der Presse ausgeblendet. Andere Medien in Spanien berichten von einem sprunghaften Anstieg von Gewaltverbrechen durch ausländische Touristen in diesem Jahr. Auch hier wird nicht differenziert beziehungsweise klar und deutlich gesagt, aus welchem Kulturkreis die Kriminellen stammen.

Patriotisches Manifest: Der Jurist und Europa-Abgeordnete Maximilian Krah belegt mit seinem Buch „Politik von rechts“, dass die AfD sehr wohl zu allen wesentlichen Politikfeldern Position beziehen und eine Alternative bieten kann. Mit seinem Manifest legt Krah eine weltanschaulich fundierte Grundlagenschrift vor, die den Linksliberalismus scharf attackiert. Der Autor unterstreicht mit „Politik von rechts“ seinen Ruf, einer der streitbarsten und visionärsten Politiker der AfD zu sein. Hier bestellen.