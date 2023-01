Lützerath: Greta mault über „Polizeigewalt“

Mollis, Steine und angespitzte Baumpfähle? Kein Thema für Greta. Die Klima-Ikone, die laut ihrer Mutter CO2-Moleküle sehen kann, beschwert sich in Lützerath lieber über die Polizei – und vergleicht das Rheinische Braunkohlerevier mit Mordor aus „Herr der Ringe“. Im Dossier der Januar-Ausgabe von COMPACT zeichnen wir ein aufschlussreiches Psychogramm von Thunberg und den Klimaterroristen. Hier mehr erfahren.

Obwohl die Klimaterroristen von Lützerath die Ordnungskräfte schon am ersten Tag mit Molotow-Cocktails und Steinen angegriffen haben, sich in einem selbst gebauten Tunnelsystem verschanzen und sogar angespitzte Palisadenpfähle gegen Polizeipferde errichtet hatten, prangert Öko-Ikone Greta Thunberg nun „Polizeigewalt“ an.

Die Quasi-Gründerin der Fridays-forFuture-Bewegung besuchte in medialer Begleitung gestern den Braunkohleort sowie den Krater des Tagebaus Garzweiler in NRW. „Es ist entsetzlich zu sehen, was hier passiert“, sagte die 20-jährige Schwedin in die Kameras und hielt dabei ein Schild mit der Aufschrift „Keep it in the ground“ („Lasst es im Boden“; gemeint ist die Kohle) in die Höhe.

Die Räumung des Dorfes durch die Polizei nannte Thunberg „schockierend“ und maulte über das Vorgehen der Einsatzkräfte:

„Es ist empörend, wie die Polizeigewalt ist.“

Und sie fuhr fort: „Wir wollen zeigen, wie People Power aussieht, wie Demokratie aussieht.“ Wenn Regierungen und Konzerne in dieser Weise zusammenarbeiteten, um die Umwelt zu zerstören und zahllose Menschen zu gefährden, müsse die Bevölkerung dagegen angehen und ihre Stimme erheben.

Kritik an den Grünen

Doch auch die deutschen Grünen bekamen ihr Fett weg – wegen ihrer Unterstützung für den Abriss von Lützerath und das Abbaggern der unter dem Dorf liegenden Braunkohle. Dass die Öko-Partei mit Energieversorgern wie RWE Kompromisse schließe, zeige, wo deren „Prioritäten liegen“, so die Klima-Ikone in Erkelenz gegenüber der DPA. Sie selbst sei nie mit einer grünen Partei verbunden gewesen.

Grüne Politiker wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, seine NRW-Kollegin Mona Neubaur hatten den Abriss von Lützerath damit begründet, dass die darunter liegende Kohle zur Aufrechterhaltung der Energiesicherheit in der momentanen Krise gebraucht werde. Thunberg dazu:

„Die Kohle, die hier im Boden ist, wird die Preise nicht sofort senken. Wer so denkt, hat einfach keinen Bezug zur Realität.“

Zur Kraterlandschaft des rheinischen Braunkohlereviers sagte die 20-Jährige:

„Es sieht wirklich aus wie Mordor {das Reich des Bösen in Tolkiens Trilogie „Herr der Ringe“}. Es zeigt, wozu Menschen unter den falschen Bedingungen fähig sind. Es zeigt, wogegen wir kämpfen, was wir verhindern wollen.“

Unterdessen geht die Räumung weiter. An einer heutigen Demonstration nahe des Brennpunktes, zu der die Initiatoren 25.000 und die Polizei 8.000 Teilnehmer erwarten, will auch die 20-Jährige teilnehmen, um gegen den Abbau von Braunkohle in Nordrhein-Westfalen zu protestieren und den Lützerather Klimaterroristen den Rücken zu stärken.

