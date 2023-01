Klingbeil – der Anti-Sachsen-Hetzer

Mit einem „Sorry“ will er jetzt davonkommen. Dabei waren die Fake News, die SPD-Chef Klingbeil verbreitete, folgenschwer. Sie schüren ein Klima, das COMPACT-Spezial „Politische Verfolgung“ unwiderlegbar dokumentiert. Hier mehr erfahren.

Rechtsextreme hätten sich „aufgemacht“, um in „Borna, Görlitz oder Hildburghausen“ Sicherheitskräfte anzugreifen und zwar mit „lauten Sieg-Heil-Rufen“. Das verbreitete der Chef der SPD, Lars Klingbeil, am 9. Januar im Rahmen einer Pressekonferenz, in der es auch um die Silvesterkrawalle in Berlin ging.

Frei erfundene Storys

Sogar Mainstreammedien müssen nun einräumen, dass der Vorsitzende der Kanzler-Partei Fake News verbreitet hat. Weder in Görlitz, noch in Hildburghausen noch in Borna zogen Nazi-Horden durch die Städte.

Der Görlitzer AfD-Landtagsabgeordnete Sebastian Wippel ist stinksauer:

„Anstatt das offensichtliche Problem der Migrantenkriminalität in der Bundeshauptstadt zur Kenntnis zu nehmen und an Lösungen zu arbeiten, lästert Lars Klingbeil lieber wieder einmal über die Bürger Sachsens ab und unterstellt diesen ein Rechtsextremismusproblem.“

Als die Lügen nicht mehr zu halten waren, ließ Lars Klingbeil verbreiten: „Ich hatte mich Montag auf andere Meldungen verlassen. Da hätte ich vor einer öffentlichen Aussage dazu gründlicher nachfragen müssen. Sorry.“

Kriminalisierung als Ziel

Klingbeil, der aus dem Antifa-Milieu stammt, weiß natürlich genau, was seine Falschdarstellungen anrichten. Sie vergiften das gesellschaftliche Klima und sorgen für eine aggressive Stimmung gegen Andersdenkende, die sich immer weiter zuspitzt. Gerade erst sind in Hamburg und Erfurt Personen überfallen und teilweise übel zugerichtet worden, weil sie von Antifa-Schlägern als Rechtsextreme ausgemacht worden waren.

In COMPACT-Spezial „Politische Verfolgung. Weggesperrt, Totgeschwiegen, Ausgelöscht“ schreibt Jürgen Elsässer:

„Mit dem Sturz von Hans-Georg Maaßen und seinem Austausch durch Thomas Haldenwang als Chef der Verfassungsschutzbehörde änderte sich alles: Was vorher nicht als extremistisch galt, wurde mit einem Federstrich dazu gemacht – zuletzt sogar Impfkritiker und Anthroposophen.“

Exakt darum geht es. Die politische Elite will Kritiker kriminalisieren. Spiegel-Korrespondent Hasnain Kazim hatte am 1. November 2019 freimütig eingeräumt: „Es gibt nicht darum, AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler zu ‚erreichen‘. Es geht darum, sie auszugrenzen, zu ächten, sie kleinzuhalten, ihnen das Leben schwer zu machen, sie dafür, dass sie Neonazis und Rassisten den Weg zur Macht ebnen wollen, zur Verantwortung zu ziehen.“

Die Jagd ist längst eröffnet, Kritiker wie Janich und Ballweg sind bereits weggesperrt. Anderen wird die berufliche und wirtschaftliche Existenz genommen. Oder man vertreibt sie ins Exil.