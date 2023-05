Linksextreme vor Dresdner Kolonialgericht: Milde Urteile

Martin Kohlmann, Vorsitzender der Freien Sachsen und Nebenklagevertreter im Prozess gegen Lina Engel sowie drei weitere Mitglieder der Hammerbande, nahm heute auf seinem Telegram-Kanal zum Urteil in diesem Prozess Stellung. Erfahren Sie mehr über den Krieg gegen Rechts in unserem aus drei hochinformativen Heften bestehenden COMPACT-Paket Krieg gegen Rechts – nur 9,99 € statt 15,40 €. Hier mehr erfahren.



_ von Martin Kohlmann

Im Prozess gegen die Linksterroristin Lina Engel und drei Mitangeklagte vor dem Oberlandesgericht Dresden hat die Hauptangeklagte eine Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten erhalten. Die drei mitangeklagten Männer erhielten Haftstrafen von zwei Jahren und drei Monaten, zwei Jahren und fünf Monaten sowie drei Jahren und drei Monaten.

Martin Kohlmann, Vorsitzender der Freien Sachsen, nahm heute zum Ausgang des Prozesses auf seinem Telegram-Kanal Stellung. Er äußerte: „Wenn Angreifer einen wehrlos am Boden Liegenden mehrfach massiv gegen den Kopf treten, so wissen sie, dass das grundsätzlich tödlich enden kann. Erst recht wissen sie das, wenn sie trainierte Kampfsportler sind. Nicht umsonst findet man in einer simplen Google-Suche massenhaft Gerichtsurteile, in denen derartige Handlungen als versuchter Mord/ Totschlag verurteilt worden sind.

Aber was, wenn die Täter zu einer staatlich gewünschten und geförderten Gewalttätergruppe gehören, nämlich zur linksextremen Antifa? Nun, dann hält die Strafprozessordnung eine Hintertür bereit, damit es glimpflich ausgeht.

Staatlich gewünschte Gewalttäter

Diese funktioniert folgendermaßen: ziemlich willkürlich kann eine Bundesbehörde, der Generalbundesanwalt (GBA), die eigentlich zuständigen Gerichte und Staatsanwaltschaften aushebeln, den Fall selbst übernehmen und zu einem ganz besonderen Gericht anklagen: dem Staatsschutz-Senat des Oberlandesgerichtes. Sowohl dort als auch beim GBA sitzen ausschließlich politisch zuverlässige Juristen, und dann passt auch das Ergebnis:

Als „völlig abwegig“ bezeichnete der vorsitzende Richter Schlüter-Staats meine Ansicht, hier seien versuchte Tötungsdelikte verwirklicht. Zwischen zweieinhalb und reichlich fünf Jahren gab es dann auch nur für die vier Linksextremisten für eine Vielzahl äußerst brutaler Überfälle.

Typisches Gebaren von Kolonialherren

Diese Sonderzuständigkeit des OLG hatte übrigens den (Neben-?)Effekt, dass kein einziger Sachse über die ganz überwiegend aus dem Westen stammenden Linkskriminellen richtete – obwohl ihre Taten fast alle hier stattfanden. Auch das hat Methode. Es ist in Kolonien üblich, dass die Kolonialrichter ihre Landsleute besser behandeln als die Einheimischen – und als einheimische Gerichte die Besatzer behandeln würden.“

