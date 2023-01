Kriegstraining für Ukrainer mitten in Bayern

Grafenwöhr: Die US Army bereitet die Selenski-Armee auf die Frühjahrsoffensive vor – mitten in Bayern! Der Krieg gegen Russland ist auch ein Krieg gegen Deutschland.

In bayerischen Grafenwöhr ist seit Montag der Teufel los: Zu Wochenanfang hat ein großes Manöver mit dem Namen „Dragoon Ready 23“ begonnen. Rund 2.500 Soldaten der US-Armee, aus Italien und Großbritannien sind daran beteiligt. Die Übung dauert bis zum 14. Februar. Parallel läuft an gleicher Stelle die Ausbildung von 600 ukrainischen Soldaten an modernstem Kriegsgerät. Ziel: Vorbereitung einer großen Frühjahrsoffensive.

Insgesamt sind an „Dragoon Ready“ rund 900 Militärfahrzeuge beteiligt, darunter 600 Radfahrzeuge, 42 Hubschrauber und zehn Flugzeuge. Sie wechseln in den kommenden Tagen in rund 40 kleineren Militärkonvois zwischen den Truppenübungsplätzen Hohenfels und Grafenwöhr. Nach „Dragoon Ready 23“ startet am 17. Februar gleich die nächste jährliche Großübung.: „Allied Spirit 23“ soll vier Wochen dauern.

Frühjahrsoffensive geplant

US-Generalstabschef Mark Milley höchstpersönlich inspizierte am Montag das Kriegstraining für die Ukrainer in Bayern. Rund zwei Stunden war Milley im „Camp Kherson“, einem Abschnitt des Geländes in Grafenwöhr, der nach der südukrainischen Stadt benannt wurde, die die Selenski-Truppen im Herbst erobert hatten. Der US-Generalstabschef sprach unverblümt aus, worum es geht: Dem Ausbildungsprogramm komme „eine Schlüsselrolle“ zu, um der der Ukraine zu helfen, „Territorium zurückzuerobern“. Dazu gehört, dass Selenskis Soldaten in Grafenwöhr genau an den Waffen üben, die jetzt in die Ukraine geschickt werden. Genaueres ist nicht bekannt, aber vermutlich dürfte es sich um weitere Himars-Raketenwerfer und die zugesagten Patriot-Systeme sowie Bradley-Panzer handeln.

In Grafenwöhr ist der weltweit größte US-Truppenübungsplatz, außerdem gibt es in Hohenfels ein weiteres bayerisches Übungsgelände. Im Oktober 2012 übten rund 8.000 Soldaten – Rekord nach dem Kalten Krieg – unter dem Codewort „Saber Junction“unter anderem ein Gefecht der verbundenen Kräfte gegen einen gepanzerten Gegner sowie Aufstandsbekämpfung.

Militärkolonie BRD

Die US-Basen in Bayern gehören zum Spinnennetz an kriegerischer Infrakstruktur, das die US-Army über ihr Militärprotektorar BRD gelegt hat. In COMPACT-Spezial „USA gegen Deutschland. Der hundertjährige Krieg“ erklären wir deren Aufbau und Funktion bei der Aggression gegen Russland. Im Einzelnen geht es um:

Das Europäische Kommando (Eucom) in Stuttgart.

Das Afrika-Kommando (Africom) ebenfalls in Stuttgart.

Airbase Ramstein: Größtes Luftdrehkreuz zur Versorgung der Ostfront. Luft-Kommando Aircom und Weltraumkommando Spacecom. Kommandozentrale für Drohnen und Awacs-Luftüberwachung.

Spangdahelm/Eifel: Basis für Kampfflugzeuge.

Wiesbaden: Hauptquartier der US-Army/Europa (Usareur), künftig Befehlszentrale für die Ukraine-Front.

Das waren nur die wichtigsten Militäreinrichtungen, die in unserer Sonderausgabe „USA gegen Deutschland“ beschrieben werden.

