US-Flugverbot: Was verschweigt Washington?

Es war am Mittwoch letzter Woche (11. Januar), als die US-Bundesluftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) alle Notfallregister zog und ein nationales Flugverbot anordnete. Nicht ein einziges privates oder kommerziell betriebenes Flugzeug konnte daraufhin vom Boden abheben.

Es war am Mittwoch letzter Woche (11. Januar), als die US-Bundesluftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) alle Notfallregister zog und ein nationales Flugverbot anordnete. Nicht ein einziges privates oder kommerziell betriebenes Flugzeug konnte daraufhin vom Boden abheben.

Die Gewichtigkeit dieser Entscheidung ist enorm – das letzte, ja sogar das einzige Mal, dass eine derartige Entscheidung in den Vereinigten Staaten gefällt wurde, war im Nachgang der sogenannten Terrorflüge von 9/11, 2001. Eine Ausnahme wurde damals einzig zur Ausschaffung der Familie Bin Laden gestattet…

Wir müssen es also mit einer bedeutenden Sache zu tun haben. Die Frage, was nun konkret der Hintergrund des jüngsten Flugverbots war, steht im Raum – und wurde bislang nicht wirklich beantwortet. Er habe nichts Konkretes an der Hand, hörte man zunächst im TV aus dem Mund von US-Transportminister Pete Buttigieg, dem die FAA untersteht.

Nichstdestoweniger kristallierte sich bald darauf eine Art Ablaufprotokoll heraus. Demzufolge war das Infosystem Notice to Air Missions (NOTAM) – durch das Boden- und Flugpersonal etc. über unvorhergesehene Gefahrenlagen informiert werden können – landesweit mit einem Schlag ausgefallen. Gleich mit betroffen: das für solche Fälle eingerichtete Notfallsicherungssystem.

Fragwürdige Erklärung

Die FAA gab an, diesen Vorgang Dienstagnacht bemerkt zu haben. Als die zuständigen Regierungsstellen das Problem nicht abstellen konnten, wurde am nächsten Morgen ein nationales Flugverbot ausgerufen. Das erfahren wir wiederum von Pete Buttigieg, der ein beschädigtes Datenbank-File als Störquelle ausmachte; irgendein Angestellter oder Zulieferer habe einen Fehler gemacht haben. Hinweise auf einen Cyberangriff, betonte der Minister ungefragt, gebe es jedenfalls keine. Gar keine.

Das, was der amerikanische Bürger von seiner Obrigkeit erfuhr, ist bei näherem Hinsehen nicht gerade überzeugend. Den kompletten Luftraum für den Verkehr zu schließen, und sei es auch nur für Stunden, ist eine Entscheidung mit sehr weitreichenden Folgen. Auf der anderen Seite des Großen Teichs sind die Fluggesellschaften aus dem Transportwesen nicht wegzudenken, das Beförderungsaufkommen ist enorm – wobei es darin natürlich auch Gefahrenpunkte gibt. Es ist daher wichtig, dass das Flugsicherungssystem reibungslos, komplett und perfekt funktioniert.

Nun fiel ebendieses System aus, ohne dass ein konkreter Grund auszumachen war. Ist es das, was sie uns gerade sagen, wurde Buttigieg gefragt – und der bejahte das, mit unbewegter Miene.

Feindliche Hacker-Angriffe?

Doch damit nicht genug: 24 Stunden später, am Donnerstag (12. Januar), wurde bekannt, dass sich der gleiche Sicherheitsausfall erneut ereignete, nun aber in Kanada. Das war nun doppelt mysteriös, da die USA und Kanada getrennte, von einander unabhängige Luftraumbehörden haben. Beide Staaten betreiben eine andere, eigene Software, eine Technik-Verbindung zwischen den Systemen gibt es nicht. Und trotzdem schmierte nur einen Tag, nachdem das US-NOTAM seinen Geist aufgegeben hatte, auch das kanadische System ab.

Vielleicht sollte man an dieser Stelle noch in Erinnerung rufen, dass vor gut zwei Wochen, am Neujahrstag, die Philippinen mit demselben Computerabsturz-Phänomen zu kämpfen hatten. Die dortigen Behörden verhängten gleichfalls ein Flugverbot, tausende von Flügen im asiatischen Luftraum mussten umgelenkt werden. Eine teure Angelegenheit – potenziell gefährlich noch dazu. Schon hier war behauptet worden, dass der Auslöser auf ein kleineres technisches Problem zurückgeführt werden müsse – man müsse sich keine weiteren Sorgen machen. Alles unter Kontrolle!

Bleibt die Frage: Ist das tatsächlich so? Haben die Flugsicherungen wirklich alles unter Kontrolle? Oder könnte es nicht sein, dass sich hier jemand in die Flugkontrollen einhackt – und auf diese Weise gleich mehrere Regierungen in Geiselhaft genommen hat; so lange, bis diese bereit sind, ein Lösegeld zu zahlen? Machen wir uns nichts vor: Dieser Albtraum liegt durchaus und definitiv im Bereich des Möglichen.

Tatsächlich zahlte die medizinische Fakultät der University of California, UCSF School of Medicine, in einem Erpressungsfall im Sommer 2020 über eine Million Dollar in Bitcoin, um den Zugang zu ihren eigenen, gehackten Computern zurückzuerlangen. Was, wenn solche Leute jetzt ähnliches mit der FAA, den Kanadiern und den Filipinos veranstalten?

Wenn so etwas wirklich passierte, würden wir von der Biden-Administration nicht ein Wort darüber erfahren. Sie würde – im Gegenteil – eine Lüge nach der nächsten auspacken, alles daran setzend, zu verhindern, dass die Bevölkerung eines sieht: dass sie, ihre Regierung mitsamt der Sicherheitsorgane, abgelenkt durch woke Gleichstellungsdiskussionen, derart fahrlässig und unachtsam geworden ist, dass es einer feindlichen Gruppe im Ausland ermöglicht wurde, die FAA in ihre Gewalt zu bringen.

Lesen Sie morgen den zweiten Teil dieses Beitrags.