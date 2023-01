Horror-Winter in Spanien: Prophezeiungen werden wahr

Heftiger Sturm, Kälte und Schnee: Das Sonnenland Spanien kämpft mit einem ungewöhnlichen Wintereinbruch. Was solche Ereignisse für die Zukunft der Menschheit bedeuten, zeigt Stephan Berndt in seinem Bestseller „Wenn Beteigeuze explodiert“. Ein Standardwerk, um die Zeichen der Zeit zu erkennen. Hier mehr erfahren.

Das Wetter in Spanien spielt verrückt, für manche Regionen hat die nationale Wetterbehörde sogar die Warnstufe Rot ausgerufen. Selbst an der Mittelmeerküste – von der Costa Brava über die Costa Blanca bis runter zur Costa del Sol – und auf den Balearen, wo bislang den gesamten Winter über frühlingshafte Temperaturen herrschten, soll es in dieser Woche zu einem wahren Schnee- und Sturmchaos kommen.

In Andalusien hat ein Run auf Wintermäntel begonnen, in den Pyrenäen rechnet man mit bis zu 40 Zentimetern Schnee binnen 24 Stunden. In Kantabrien sinkt die Schneefallgrenze sogar bis auf die Höhe des Meeresspiegels. Den spanischen Kälterekord knackte am Dienstagabend der Pyrenäen-Ort Benasque mit minus 9 Grad!

Im Hinterland der Costa Blanca bereitet der starke Wind derzeit der Feuerwehr Schwierigkeiten beim Löschen eines Waldbrandes bei Aigües de Busot löscht. Schuld an dem Wintereinbruch auf der Iberischen Halbinsel ist offiziellen Angaben zufolge ist ein Tiefdruckgebiet…

Zeichen eines großen Wandels

Doch gibt es auch eine Erklärung hinter den offiziellen Verlautbarungen? Für Deutschlands Prophetie-Experten Stephan Berndt ist klar: Solche ungewöhnlichen Naturereignisse, die von diversen Sehern vorausgesehen wurden, deuten auf einen tiefen Einschnitt in der Menschheitsgeschichte hin. Deshalb ist es wichtig, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Das ist das Credo seines Bestsellers „Wenn Beteigeuze explodiert“. Untertitel: Die letzten Vorzeichen für das, was keiner glaubt.

Doch es geht hier nicht um Glauben: Berndt hat alle wichtigen Prophezeiungen der abendländischen Geschichte zusammengetragen, verglichen und analysiert. Deshalb ist er sich sicher: Die einzige Chance, die wir haben, um dem großen Chaos zu entkommen, ist, in dem sich vollziehenden Abwärtsgang eine höhere Ordnung zu erkennen. In seinen Bestsellern „Refugium“ und „Wenn Beteigeuze explodiert“ zeigt Berndt auf, wie Sie sich auf den großen Wandel vorbereiten können.

In „Wenn Beteigeuze explodiert“ wiederum gibt er auf Grundlage der traditionellen europäischen Prophetie wertvolle Hilfestellungen, um die spirituelle Choreographie im aktuellen Niedergang, der nicht zufällig mit vermehrten Vulkanausbrüchen und anderen Naturkatastrophen einhergeht, zu erkennen. Mit anderen Worten: Sie offenbart den Fingerzeig Gottes.

Unsere Kulturexpertin Dr. Stephanie Eckhart hat sich „Wenn Beteigeuze explodiert“ angesehen – und erklärt, warum das tiefgründige Werk gerade jetzt besonders wichtig ist. Ihre Rezension sehen Sie in dem Video oben.

Stephan Berndts „Wenn Beteigeuze explodiert“ verschafft Ihnen einen unschätzbar wertvollen Wissensvorsprung auf Grundlage uralter Erkenntnisse. Erkennen Sie die Zeichen der Zeit – und lernen sie, danach zu handeln. Hier bestellen.