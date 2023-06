Klaus von Dohnanyi: Abrechnung mit der SPD

Hamburgs sozialdemokratischer Altbürgermeister Klaus von Dohnanyi hat seiner Partei gehörig die Leviten gelesen. Vor allen Dingen in Sachen Kriegspolitik sei die SPD völlig abgedriftet. COMPACT-Spezial „Feindbild Russland – Die NATO marschiert“ stimmt ihm faktenreich zu. Hier mehr erfahren.

Er ist eine der letzten lebenden Größen der deutschen Sozialdemokratie. In wenigen Tagen begeht Klaus von Dohnanyi seinen 95. Geburtstag. Aus diesem Anlass hat ihn jetzt die Deutsche Presseagentur (dpa) interviewt. Dabei kritisierte der frühere Hamburger Bürgermeister die aktuelle Haltung der Bundesregierung rund um den Krieg in der Ukraine deutlich. Die SPD setze derzeit auf falsche Prioritäten.

„Krieg war verhinderbar“

So sei es ein Fehler, den Konflikt in der Ukraine mit Panzerlieferungen zu befeuern, „weil wir nicht geholfen haben, einen Krieg zu verhindern, der verhinderbar war“, so von Dohnanyi. Der Klimawandel sei in seinen Augen eine vorrangige Bedrohung unserer Tage, „nicht Putin“.

Klaus von Dohnanyi zu den Motiven des russischen Präsidenten:

„Er wollte nur die Ukraine nicht in der NATO und diese nicht an seiner Grenze haben. Darüber wollte er verhandeln, aber der Westen war dazu nicht bereit.“

Aus seiner Sicht sei klar, dass damit der Westen und vor allen Dingen die USA eine Mitverantwortung an der Eskalation trügen. Damit positioniert sich von Dohnanyi eindeutig weitab von Kanzler Scholz, der Putin unlängst erst wieder einen „Kriegstreiber“ genannt hatte. Ob er denn nicht Sorge habe, mit seiner Sicht der Dinge anzuecken? Der langjährige SPD-Politiker winkt ab: „Ich führe eine offene Sprache. Das habe ich immer getan.“

Seit 1957 ist von Dohnanyi bereits SPD-Mitglied. Er habe seine Partei immer als Kraft für den Frieden wahrgenommen. Jetzt aber setze sie diesen Ruf aufs Spiel: „Eine SPD ohne eine erklärte, hörbare und offensive Friedenspolitik ist keine SPD mehr“, mahnt er.

Die wahren Motive

In der Tat fehlt in der Bundesregierung eine Stimme für den Frieden. COMPACT-Spezial „Feindbild Russland“ zeigt auf, dass es in erster Linie Putins Gegenmodel zum Westen darstellt, das in den USA so verhasst ist. Putin drangsaliert die Wirtschaft nicht mit politisch-korrekten Vorschriften und Klima-Abgaben, er ist gegen Multi-Kulti und Genderwahn, und vor allem: Er hat Deutschland die Hand zur Freundschaft ausgestreckt. Das ist der Kriegsgrund für das angloamerikanische Kapital: Man will Deutsche und Russen wieder einmal gegeneinanderhetzen.

Unverzichtbar, wenn es um Hintergründe des derzeitigen Krieges in der Ukraine geht, ist die COMPACT-DVD „Täter USA“, einschließlich Jürgens Elsässers Exklusiv-Interview mit Journalismus-Legende Seymour Hersh sowie den beiden brisanten Dokus über Nord Stream und zu Ramstein.

Für eine Abnabelung…

Bereits unmittelbar vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges war Klaus von Dohnanyi in seinem Buch „Nationale Interessen – Orientierung für deutsche und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche“ für eine Abnabelung von den USA eingetreten. Ferner hatte er sich frühzeitig gegen antirussische Sanktionen ausgesprochen und auf einen „Wandel durch Annäherung“ gesetzt.

Seinen Geburtstag begeht der Vater einer Tochter und zweiter Söhne am Freitag. Im Juli steht aus diesem Anlass ein Empfang im Rathaus in Hamburg an. Dort hatte Klaus von Dohnanyi von 1981 bis 1988 als Erster Bürgermeister regiert.

Die Mahnungen des SPD-Politikers werden unterfüttert durch COMPACT-Spezial „Feindbild-Russland – Die NATO marschiert“. Hier wird bewiesen: Seit über 100 Jahren planen Angelsachsen die Aufteilung des Riesen im Osten, unabhängig davon, ob dort ein Zar, ein Stalin, ein Gorbatschow oder ein Putin regierte. Hier bestellen.