Keine Stimme den Grünen – und ihren Koalitionspartnern!

In acht Tagen wird in Berlin gewählt – und da hab ich mal einen kleinen Text geschrieben, der kurz und bündig zusammenfasst, warum die Grünen die Pest sind – und die anderen Parteien, die mit Ihnen koalieren, sind die Cholera! Ihr könnt diesen Artikel einfach weiterleiten – oder Ihr könnt ihn als Flyer in knackigem COMPACT-Layout haben. Wie Ihr seht, sind die Argumente allgemeingültig und nicht nur auf „Shithole-City“ Berlin gemünzt – Ihr könnt sie also auch bei den kommenden Wahlen anderswo gut verwenden. Bestellt Euch den Flyer hier und macht Euren eigenen Wahlkampf!

Die Verbotspartei

Die Grünen sind die Partei, die alles verbieten will: das Rauchen, das Trinken, das Fleischessen, die Autos, das Gymnasium, die Nationalhymne, die Bismarck-Straße, den Negerkuss, Winnetou und die gute alte Heterosexualität. Ihr Feindbild: alte weiße Männer. Ihre Zielgruppe: polysexuelle Appetitverderber vom Zuschnitt ihrer Vorsitzenden Ricarda Lang, möglichst dunkelhäutig.

Die Kriegspartei

Wo ihre Miesepeter auftauchen, verstummen die lustigen Lieder, und die Raumtemperatur sinkt. Man vermeidet Worte, die die Gesinnungswächter zur Anzeige bringen könnten. Seit sie an der Regierung sind, steigen die Preise für Sprit, Gas und Strom rasant, das Leben wird unbezahlbar. „Kanonen statt Butter“, forderte Reichsmarschall Göring 1936. Auch die Grünen wollen, dass wir den Gürtel für den Krieg gegen Russland enger schnallen. Jetzt heißt es: „Weniger Fleisch zu essen, wäre ein Beitrag gegen Putin,“ so der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Das Auswärtige Amt wird von einer ebenso ein- wie ungebildeten Karrieristin kommandiert, die unter „feministischer Außenpolitik“ Panzerlieferungen an die „Kokaine“ (ihr Versprecher) versteht. In der Wirtschaftspolitik führt ein Kinderbuchautor das große Wort, der Betriebe, die aufgeben müssen, nicht für insolvent hält. Wegen ihnen hat Deutschland die dümmste Regierung auf dem Planeten.

Berlin ist überall

Versuchslabor ihres großangelegten Menschenversuches ist Berlin. Die bisherige grüne Verkehrssenatorin Bettina Jarasch will Regierende Bürgermeisterin werden. Bekannt wurde sie durch ihre Kindheitserinnerung („Ich wollte lange Zeit Indianerhäuptling werden“) – wobei sie sich später wegen der Verwendung des bösen I-Wortes furchtbar entschuldigte. Zur Wiedergutmachung führt sie einen Krieg gegen die Autofahrer an der Spree: Straßen werden für den Verkehr gesperrt und in Fußgängerzonen umgewandelt, Fahrbahnen über Nacht für Fahrräder reserviert, fast überall muss man mit Tempo 30 schleichen, Parkplätze werden unbezahlbar oder einfach abgeschafft. Zu allem Überfluss klebt sich die grüne Jugend laufend irgendwo fest und verhindert, dass anständige Arbeiter rechtzeitig zu ihrem Job kommen – ohne dass von diesen Typen auch nur ein einziger hinter Gittern kommt.

Man fasst es nicht: Bis 2030 wollen die Grünen Autos komplett aus der Stadt verbannen und alle Kohlekraftwerke abschaffen. Früher hätte man solche Spinner „mit der Dachlatte vom Hof gejagt“, so Hessen Ministerpräsident Holger Börner (SPD) noch Mitte der 1980er Jahre. Heute tanzen sie dem Volk auf dem Kopf herum und lassen sich jeden Tag neue Quälereien einfallen. Das können sie aber nur deswegen, weil die Altparteien vor ihnen kuschen und beim ökologisch kostümierten Hexensabbat mitmachen. Das ganze politische System ist grünversifft und kaputt.

Die Deutschlandabschaffer

Die unsägliche Politik der offenen Grenzen, von den Grünen am meisten vorangetrieben, hat fatale Folgen. Gemäß Zahlen des Statistischen Bundesamtes hatten 2021 bereits 27,2 Prozent der Bürger in der Bundesrepublik einen Migrationshintergrund, das sind 22,4 Millionen. Ein Plus von zwei Prozent oder 1,4 Millionen gegenüber dem Vorjahr – das entspricht der Einwohnerzahl von München. Man bedenke: Zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung im Jahre 1990 lebten hierzulande 5,6 Millionen Ausländer (vor allem im Westen). Heute haben wir es also mit über 22 Millionen zu tun – wobei man zur Vertuschung amtlicherseits nicht mehr von Ausländern, sondern eben von Menschen mit Migrationshintergrund spricht. Illegale strömen in Rekordzahl in die Republik, die aktuellen Zahlen übertreffen sogar 2015. Überall werden Häuser und Unterkünfte für sie gebaut – während die Deutschen unter der Wohnungsnot ächzen.

Fazit: „Die Grünen sind die gefährlichste Partei im Deutschen Bundestag“, wie Sahra Wagenknecht zurecht feststellte. „Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber“ – das sollte jeder vor dem nächsten Urnengang wissen.

Keine Stimme den Grünen – und ihren Koalitionspartnern! Den Flyer mit obigem Text könnt ihr, knackig layoutet, hier bestellen.

Außerdem haben wir noch zwei A2-Plakate: „Kein Volk, kein Recht, kein Diesel – keine Stimme den Grünen!“ (siehe Aufmacherfoto ganz oben) und „Kein Bock auf Baerbock!“