Kein Zufall: Wie Hitler zum Hakenkreuz kam

In seinem 1964 erschienenen Buch „Bevor Hitler kam“ (nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Schrift von Rudolf von Sebottendorf) hat sich Autor Dietrich Bronder ausführlich mit den angeblichen oder tatsächlichen okkulten Wurzeln des Dritten Reiches auseinandergesetzt.

Das Werk und der Autor gelten als umstritten, und in der Tat sind einige der darin aufgestellten Thesen, etwa zur Tibet-Expedition der SS 1938/39, reichlich fragwürdig. In COMPACT-Geschichte „Das okkulte Reich“ haben wir Bronders Behauptungen einer Prüfung unterzogen – und zeigen, was wirklich dran ist an den esoterischen Aspekten des Nationalsozialismus.

„Niedergang, Vergehen und Tod“

In seinem Buch lässt sich Bronder ausführlich über das Hakenkreuz aus. Doch auch hier trifft der Autor nicht den Kern – und lässt sich zu abenteuerlichen Interpretationen hinreißen, wie ein Vergleich seiner Ausführungen mit dem wissenschaftlich fundierten Eintrag zur Swastika des Historikers Karlheinz Weißmann in seinem neuen „Lexikon politischer Symbole“ zeigt.

So schreibt Bronder über das Hakenkreuz:

„Von ganz besonderer Bedeutung war es im arischen Mutterlande Indien. Es galt den Buddhisten (und gilt es heute noch) als ein Glück weisendes Zeichen. Wird es linksgeflügelt gezeichnet, so verheißt es Aufstieg und Entstehung – während es in seiner rückläufigen Form, rechtsgeflügelt auf Niedergang, Vergehen und Tod hinweist. Ausgerechnet in der letzteren, dämonisierten Stellung hat sich Hitler sein Parteisymbol aufreden lassen – während es etwa der George-Kreis in der glückverheißenden Position zeigte.“

Die Swastika, so der Autor weiter, sei im Mittelalter in ganz Europa als „Gralsritterkreuz“ bekannt gewesen, wie schon bei den christlichen Gnostikern und Römern als „Gnostikerkreuz“. „Während der Kreuzzühe trugen es die Tempelritter als Abzeichen“, so Bronder. Für ihn ist deshalb klar, dass bei der „Geburt des Nationalsozialismus“ der „Okkultismus Pate gestanden“ habe.

„Symbol des heiligen Feuers“

Tatsächlich ist das Hakenkreuz, wie Weißmann im „Lexikon politischer Symbole“ darlegt, eine Art universales Zeichen, das in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden in fast allen Kulturen und auf fast allen Kontinenten auftauchte – sowohl in seiner rechts- als auch in seiner linksdrehenden Form. Eine eindeutige Zuordnung nach „gut“ und „böse“, wie sie Bronder vornimmt, ist allerdings fraglich.

Der berühmte Archäologe Heinrich Schliemann, der das antike Troja ausgegraben hat, sah, nachdem er das Zeichen auf zahlreichen ausgegrabenen Gegenständen gefunden hatte, im Hakenkreuz das „Zeichen der Zentralsonne“ oder ein „Symbol des heiligen Feuers“.

In der von der Okkultistin Helena Blavatsky begründeten Theosophie wurde es dann zu einem kosmischen Symbol aufgewertet. „Dschungelbuch“-Autor Rudyard Kipling wählte es als Signet, weil es für ihn „im Sinne eines Segenswunsches“ die britische mit der indischen Kultur verband, und der esoterische Neopaganist Alfred Schuler, der zu Stefan Georges Münchner Runde zählte, erblickte in der Swastika ein Heilszeichen für ein dem Dionysischen „geöffnetes Leben“.

Einfluss der Thule-Gesellschaft

Doch wie kam Hitler zum Hakenkreuz? Laut Bronder soll ihm ja ein Böswilliger das Zeichen regelrecht aufgeschwatzt haben. Das ist allerdings Unsinn, wie man im „Lexikon politischer Symbole“ nachlesen kann.

Weißmann schreibt: „Hitler selbst hat behauptet, dass m er das Hakenkreuz seit seiner Kindheit als Symbol der ‚Germanischen Revolution‘ angesehen habe. An dieser, in den ‚Tischgesprächen‘ geäußerten Vorstellung ist so viel wahr, dass die Äbte von Lambach, deren Klosterschule Hitler vorübergehend besuchte, tatsächlich eine Spielart des Hakenkreuzes im Wappen führten . Dass Hitler es dort gesehen hat, dürfte zutreffen; dass es deshalb zum Emblem der NSDAP wurde, kaum.“

Doch wie kam die Hitler-Bewegung zum Hakenkreuz? Höchstwahrscheinlich über die 1918 in München gegründete Thule-Gesellschaft, die dieses Zeichen nutzte, allerdings mit abgerundeten Enden. Der NSDAP-Vorgänger Deutsche Arbeiterpartei (DAP), dem Hitler 1919 beitrat, war, so Weißmann, „ursprünglich nicht mehr als ein vorgeschobener Posten des völkischen Geheimbundes Thule-Gesellschaft“.

Im „Lexikon politischer Symbole“ heißt es weiter:

„Insofern ist auch die Frage obsolet, wie groß die Bedeutung des Zahnarztes Friedrich Krohn beim Entwurf des Parteiabzeichens gewesen ist. Krohn war Gründungsmitglied der NSDAP und hatte, anknüpfend an buddhistische Vorstellungen, für das nach links laufende Hakenkreuz plädiert, da das nach rechts laufende ein Symbol des Bösen und des Unglücks sei. Hitler interessierten solche Erwägungen nicht, sein Verhältnis zu Symbolen war rein instrumentell. Das Hakenkreuz hatte für ihn keine quasi-religiöse Bedeutung, und die Streitigkeiten der ‚deutsch-völkischen Wanderscholaren‘, wie er sie verächtlich nannte, interessierten ihn nicht. Nach Hitlers Auffassung musste ein politisches Symbol eine eindeutige Aussage haben, leicht wiederzuerkennen und einfach zu reproduzieren sein. Dementsprechend begründete er die Verwendung des Hakenkreuzes in ‚Mein Kampf‘.“

Hitler beauftragte schließlich den Goldschmied Otto Gahr mit Entwürfen für ein NSDAP-Parteiemblem, die das nach rechts laufende schwarze Hakenkreuz in einem weißen Kreis auf rotem Grund zeigten. Damit hatte sich die NS-Partei zudem an den alten Reichsfarben Schwarz-Weiß-Rot orientiert. Die Swastika war damit zum offiziellen Symbol der Hitler-Bewegung geworden – und deren Führer duldete daneben fortan kein gleichberechtigtes Zeichen mehr.

