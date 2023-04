Katy Perry: Pop-Marionette der Eliten

Ominöse Zeichen und Symbole in Pop-Videos: Nur Zufall? Wohl kaum! Viele Performances der Stars deuten auf okkulte Strukturen in der Musikindustrie hin – und auf die zivile Anwendung geheimdienstlicher Psycho-Methoden, wie auch Nikolas Pravda in seinen Enthüllungswerken „Der Musik-Code“ und „Die moderne Musik-Verschwörung“ belegt.

Manchmal sind es die kleinen, eher unscheinbaren Zeichen, die besonders vielsagend sind – zumindest für den, der ihre Bedeutung kennt. Was der Masse nur als harmloses Accessoire oder Schmuckelement erscheint, hat in Wirklichkeit oft mehr Bedeutung, als man denkt

Ist Ihnen zum Beispiel schon mal aufgefallen, dass sich manche Stars einen kleinen Schmetterling tätowiert haben, ihn als Brosche oder Motiv auf dem T-Shirt tragen? Das macht zum Beispiel sehr gerne die US-Popsängerin Katy Perry. Die sagte 2015 in einem Fernsehinterview auf die Frage nach ihrem Einstieg ins Showgeschäft:

„I sold my soul to the devil.“

Auf Deutsch: „Ich habe meine Seele an den Teufel verkauft.“ Doch was hat das mit dem Schmetterling zu tun?

MK-Ultra: Das Gehirnwäsche-Programm der CIA

Um diese Frage zu beantworten, muss man ein paar Jahrzehnte zurückgehen. In den 1970er Jahren förderten mehrere Untersuchungskommissionen des US-Kongresses nämlich Schreckliches zutage. Herausgekommen war, dass die CIA von 1953 bis in die 1970er Jahre (und womöglich noch viel länger) ein geheimes Forschungsprogramm unter dem Decknamen MK-Ultra durch.

Ziel war laut dem Geheimdienst die „Vorhersage, Steuerung und Kontrolle des menschlichen Verhaltens“. Insgesamt gab es 149 Unterprojekte von MK-Ultra, darunter auch Menschenversuche. Erforscht wurde unter anderem die Wirkung von Drogen wie LSD, aber auch Elektroschocks, Gas oder Krankheitserregern auf den Menschen. Durchgeführt wurden die Experimente an 44 Universitäten, 12 Krankenhäusern, drei Gefängnissen und 15 nicht näher bezeichneten Forschungseinrichtungen.

Die Testpersonen waren oft ahnungslos und trugen bei den Experimenten oft schwerste körperliche oder physische Schäden davon. Die meisten der MK-Ultra-Versuche verstießen nicht nur gegen US-Gesetze, sondern waren auch mit der UN-Menschenrechtskonvention absolut unvereinbar. Doch das kümmerte die damaligen Frankenstein-Forscher nicht. Sie schufen Legionen von physischen und psychischen Krüppeln, die zu tickenden Zeitbomben wurden.

Project Monarch: Steuerung durch Traumatisierung

Ein Opfer des Programms MK-Ultra war Cathy O’Brien. Als junge Frau geriet O’Brien in die Fänge der CIA, beschreibt in ihren Büchern „Trance: Formation of America“ (1995) und „Access Denied: For Reasons of National Security“ (2004), wie sie mit Hypnose, Elektroschocks, Folter, Drogen, aber auch rituellem Missbrauch programmiert worden sei. Mit diesen Methoden sei bei ihr eine dissoziative Identitätsstörung absichtlich herbeigeführt worden.

O‘Brien berichtet: „Wir wurden rituell traumatisiert, ständig in Trance versetzt und dann während der Schulzeit programmiert.“ Wortspielerisch sprach sie von der „Trance-Formation Amerikas“, denn sie war kein Einzelfall, wie auch die Akten des US-Untersuchungsausschusses auf grauenvolle Weise dokumentiert haben.

Innerhalb des MK-Ultra-Komplexes gab es auch das sogenannte Project Monarch. Benannt wurde der nicht nach einem König, sondern nach einem Schmetterling gleichen Namens. Vieles spricht dafür, dass das Ziel der Psycho-Forscher war, ihre Probanden zu traumatisieren, eine Persönlichkeitsspaltung herbeizuführen und sie so gefügig und steuerbar zu machen.

Teile des Project Monarch sollen sich auch zivile Akteure zu eigen gemacht haben – so auch Kreise in der Musik- und Filmindustrie. Über das CIA-Geheimprojekt schreibt der Investigativjournalist Nikolas Pravda in seinem Enthüllungswerk „Der Musik-Code“:

„Bei der Monarch-Gedankenkontrolle wird die Zielperson oft als ‚der Sklave‘ bezeichnet, während diejenigen, die sowohl die Technik anwenden als auch aktivieren, als die ‚Behandler‘ bekannt sind.“

Und weiter: „Viele glauben, das Monarch-Sklaven bei Bedarf von einer elitären Gruppe eingesetzt werden, um Rituale, Performances, Botschaften usw. auszuführen, die mit einem gewünschten Ergebnis in Einklang stehen.“

Die geheimen Botschaften der Popstars

Ist Katy Perry so eine „Monarch-Sklavin“? Vieles spricht dafür – und sie ist nicht der einzige Star im Showgeschäft. Mit „Hannah Montana“ brachte Disney vor einigen Jahren sogar eine Serie auf den Markt, deren jugendliche Protagonistin eine alternative Persönlichkeit erschaffen musste, um ihr berühmtes Selbst vom normalen Selbst zu trennen. Die Hauptrolle spielte Miley Cyrus, die, wie Katy Perry, deutliche Anzeichen einer psychologischen Programmierung aufweist.

Doch Cyrus ist „sicherlich nicht die einzige Berühmtheit, die im Verdacht steht, einer möglichen Manipulation durch Monarch Gedankenkontrolle unterzogen worden zu sein“, schreibt Pravda in „Der Musik-Code“. „Britney Spears ist vielleicht der berüchtigste Liebling Amerikas, der sich letztendlich als lebendiges Beispiel für eine manipulierte Person erweist.“ Und auch andere Größen des Showbiz zeigen sowohl auffälliges Verhalten als auch höchst aufschlussreiche Videos, die auf den Einfluss geheimdienstlicher und okkulter Strukturen hinweisen.

Und genau diese Strukturen nimmt Nikolas Pravda in seinem Buch „Die moderne Musik-Verschwörung“ genauer unter die Lupe. Er analysiert Auftritte und Videos von Stars wie Katy Perry, Madonna, Lady Gaga, Justin Timberlake, Miley Cyrus, Beyoncé, Rihanna, Justin Bieber und vielen anderen und weist auf die versteckten Botschaften, die sie aussenden hin.

Doch nicht nur das: Er erklärt auch diese Botschaften, die zwar nicht von der breiten Masse, aber sehr wohl von den Eliten wahrgenommen – und eingeordnet – werden. Darüber hinaus deckt Pravda in „Die moderne Musik-Verschwörung“ die Verbindungen von Hollywood und der Musikindustrie zu Geheimprogrammen von CIA und anderen Diensten auf. Sie werden staunen, was davon in die Videoclips der Stars einfließt.

Pravdas Enhüllungswerke „Der Musik-Code“ und „Die moderne Musik-Verschwörung“ öffnen einem die Augen und bringen Klarheit. Jede Wette: Nach der Lektüre werden Sie Musikvideos von Katy Perry und anderen Popstars mit ganz anderen Augen sehen.