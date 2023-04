Interview: Kann Russland den Krieg gewinnen?

Juri Podoljaka ist einer der bekanntesten Militärblogger Russlands und ständiger Kommentator im Staatsfernsehen. Bis zu seiner Löschung auf YouTube hatte er dort 1,6 Millionen Abonnenten. COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer hat mit ihm über die Lage in der Ukraine gesprochen.

Ein Auszug aus dem Interview:

Elsässer: Die russische Armee hat sehr große Kräfte vor allem in Donbass massiert. Aber mir scheint die Schlagkraft geschwächt durch die Differenzen mit der Wagner-Truppe und ihrem Chef Jewgeni Prigoschin. Prigoschin hat schon gedroht, seine Truppen von der Front abzuziehen, wenn er zu wenig Munition bekommt.

Podoljaka: Das muss man nicht so nehmen, wie es in der Öffentlichkeit steht. Natürlich gibt es Probleme, aber die sind nicht so gravierend, wie es öffentlich ausgetragen wird.

Unser Geschenk 🎁 für Sie! Lechfeld 955, Wien 1683, Katzbach 1813, Tannenberg 1914 und mehr: In COMPACT-Geschichte „Mit Blut und Eisen – Die großen Schlachten unserer Geschichte“ führen wir Sie noch einmal an die bedeutenden Schauplätze unseres Ringens um Einheit, Freiheit und Souveränität. Diese Ausgabe, die im Handel sonst 9,90 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Dienstag (25. April 2023, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Geschichte „Mit Blut und Eisen“.

Elsässer: In den westlichen Medien wird der Eindruck erweckt, dass Prigoschin politische Ambitionen hat, vielleicht sogar russischer Präsident werden möchte.

Podoljaka: Man muss den Lebenslauf von Prigoschin kennen, um zu verstehen, wie viel ihn mit dem russischen Präsidenten verbindet. Er würde sich nie, wirklich nie persönlich gegen Putin stellen und irgendeinen Machtkampf anfangen. Wenn es einen Machtkampf in Russland gibt, dann handelt es sich um einen zwischen den Teilen der russischen Eliten, die sich bei dieser militärischen Spezialoperation noch nicht positiv festgelegt haben, und Putin. Ich kann mir gut vorstellen, dass Putin Prigoschin gegen Teile dieser Elite einsetzen würde.

▶️Das ganze Interview sehen Sie in dem Video oben.

Informationen aus erster Hand statt Propaganda: Die verschwiegenen Hintergründe des Ukraine-Krieges und vieles mehr finden Sie in COMPACT Spezial „Feindbild Russland: Die NATO marschiert“. Die ganze Wahrheit! Hier bestellen.