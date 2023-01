John Bolton hetzt zum Weltkrieg

Der US-Chefstratege sieht 2023 als Jahr der Entscheidung und lehnt jede Verhandlungslösung ab.

Einen Eindruck, welche Kriegshysterie derzeit in Washington herrscht, gibt ein Artikel von John Bolton im britischen Telegraph vom 2. Januar. Zum Hintergrund muss man wissen: Der US-Kongress hat kurz vor Weihnachten die bisherige Militärhilfe an die Ukraine (2022 bis 2022) in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar um weitere 50 Milliarden Dollar für die nächsten vier Jahre aufgestockt. Zu Jahresanang wurden direkt 1,8 Milliarden Dollar freigegeben. Im Verlaufe der nächsten Wochen werden neue Waffen ausgeliefert, etwa eine Patriot-Batterie und erstmals auch Panzer (vom Typ Bradley).

In Deutschland wird die US-Basis in Wiesbaden ugewandelt in das Hauptquartier für die Ukraine-Front. Schon jetzt laufen alle Waffenlieferungen an die Ostfront über die Air Base Ramstein (Rheinlad-Pfalz) – dadurch wird die BRD im Falle einer weiteren Eskalation zum Ziel Nr. 1 für russische Vergeltungsschläge. Offensichtlich ist all dies die Fortsetzung des “hundertjährigen Krieges”, den wir in unserer Spezialausgabe “USA gegen Deutschland” nachzeichnen, gerade in Bezug auf die aktuellen Beispiele Nord Stream, Ramstein, EUcom/Stuttgart und Wiesbaden. Dort stellen wir auch weitere einflussreiche Deutschland- und Russland-Hasser wie George Friedman (Stratfor Institute) und Philip M. Breedlove (NATO-Oberkommandierender bis 2016) vor.

Trump feuerte Bolton

Zurück zu John Bolton: Er ist neben Henry Kissinger die graue Eminenz der US-Außenpolitik und diente im Weißen Haus schon unter den Präsidenten Reagan, Bush Sr. und Bush Jr. und zuletzt Donald Trump. In seiner langen Karriere verdiete er sich den Ruf eines kriegslüsternen Schreibtischtäters – bereits 2008 forderte er „Bomb Iran now!“ Dieser Obsession blieb er bis zuletzt treu: Nach dem Abschuss einer US-Drohne durch den Iran Mitte 2019 drängen er auf einen Vergeltungsschlag. Trump aber sagt den Angriff in letzter Minute ab, weil er „zu viele Leichensäcke“ vermeiden wollte. Bolton spuckte vor Wut: „Das war die irrationalste Entscheidung, die jemals ein Präsident getroffen hat.“ Kein Wunder, dass der Präsident den unbelehrbaren Falken bald darauf feuerte – ansonsten, so Trump, „wären wir jetzt im sechsten Weltkrieg“.

Boltons Kampfansage für 2023

Der schnauzbärtige Einpeitscher schrieb zu Jahresanfang im Telegraph:

„Wenn Washington und London innerhalb der nächsten 12 Monate die Situation in der Ukraine nicht korrigieren, werden die negativen Folgen weit über das heutige Schlachtfeld hinaus spürbar sein“. Und weiter: „Alles wird den Bach runter gehen.“

Besonders entlarvend sein Satz:

„Zum Glück zeigen weder Russland noch die Ukraine den Wunsch nach Verhandlungen“.

Warum die Eile, warum der Blutdurst? Bolton spricht Klartext:

„Aber an jedem Tag, der vergeht, ohne dass Moskau seine Truppen aus der Ukraine abzieht, riskiert der Westen die Verstärkung der inneren Spannungen.”

Das heißt, er fürchtet bei einem längeren Andauern des jetzigen Stellungskrieges Risse in der NATO. Genau deswegen will er eskalieren und setzt 2023 alles auf eine Karte – wobei Europa und vor allem Deutschland ein Kollateralschaden wäre, den er einkalkuliert.

Fazit: Wenn wir den “Großen Bruder” nicht loskriegen, wird das Finis Germaniae sein. Hier mehr Informationen.