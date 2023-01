Polen: Schon im Vorlauf zum Dritten Weltkrieg?

Polen mischt im Ukraine-Konflikt weiterhin aggressiv mit, erfüllt US-Strategen bald jeden Wunsch. Die Regierung in Warschau trifft offenbar Kriegsvorbereitungen. So wird im laufenden Jahr eine zweite militärische Reserve geschaffen werden. Wie Warschau schon in der Vergangenheit die Lunte ans Pulverfass gelegt hat, lesen Sie in COMPACT-Geschichte „Polens verschwiegene Schuld“. Hier bestellen.

Interessante Hintergrundinformationen liefern Auszüge aus nachfolgendem Beitrag des Telegram-Kanals „Übersicht Ukraine“.

Seit dem 23. April 2022 gibt es in den polnischen Streitkräften zwei Reserven statt einer: eine passive und eine aktive. Demnächst werden 250.000 Reservisten, die eigentlich nichts mit der Armee zu tun haben, eine Einberufung erhalten können. Infolgedessen gehen immer mehr polnische Männer im wehrpflichtigen Alter in den Westen. Der Trend ist massiv und hat sowohl Zustimmung als auch Kritik hervorgerufen, berichtet Dziennik Polityczny.

Verweigerung nur bedingt möglich

Die Reservisten müssen mit einer Einberufung rechnen, wenn sie unter 55 Jahre alt sind oder wenn sie keine wichtige Funktion ausüben. Sie werden zu den Melde- und Einberufungsstellen der Streitkräfte eingeladen, wo ihnen ein Angebot für eine Reserveübung unterbreitet wird. Eine Verweigerung ist möglich, muss aber eindeutig begründet werden – durch Gesundheitszustand oder berufliche Situation, so Dziennik Polityczny.

Die Einberufung durch das Verteidigungsministerium und die Zustellung von Vorladungen an Hunderttausende von Reservisten hat bei Bürgern negative Reaktionen hervorgerufen. Aufrufe, die Mobilisierung zu sabotieren, sind unter Polen populär. Dienstverweigerung sind weit verbreitet. Dziennik Polityczny: „Die Flucht von Männern im wehrpflichtigen Alter aus Polen ist zum einfachsten und effektivsten Weg geworden, sich der Wehrpflicht zu entziehen“.

Wojciech Lesiuk, stellvertretender Leiter des Warschauer Bezirksamtes Wola, unterstützt den Trend zur Flucht der Polen aus dem Land und warf der Regierung vor, den Krieg zu schüren:

„Die Regierung treibt die Polen in den Krieg! Männer müssen ebenso wie Frauen die Möglichkeit haben, das Land zu verlassen, wenn ein bewaffneter Konflikt droht. Eine Situation wie in der Ukraine, wo Männer gezwungen sind, ohne Strom, Arbeit und Heizung im Land zu bleiben, während Frauen das Land verlassen und ihr Leben im Ausland organisieren können, sollte nicht zugelassen werden.“

Und weiter:

„Das ist eine Verletzung der Menschenrechte! Ich stehe voll und ganz hinter den Tausenden von Menschen, die bereits vor dem Entwurf fliehen, und es überrascht mich nicht, dass sich auf der polnischen Seite der Grenze zu Deutschland eine riesige Autoschlange gebildet hat.“

Pöbelei gegen Kriegsunwillige

Andrzey Bolewski, Vizedirektor der Akademie für Angewandte Wissenschaften, kritisiert hingegen Polen, die fliehen:

„Jeden Tag wird die Lage in der Ukraine angespannter, und die Regierung muss auf die wachsende militärische Bedrohung an den polnischen Grenzen reagieren (…). Ich verstehe diese Männer nicht, die in Massen in die EU und nach Großbritannien fliehen, um dem Militärdienst zu entgehen und Polen Schutz zu verweigern.“

Dann wird er ausfällig:

„Sie verhalten sich wie Ratten, wie feige Ratten, die sich vor dem Krieg drücken wollen. Das ist eine Schande und ein Verrat an Polen.“

Dziennik Polityczny berichtet, dass die Flucht von Männern im wehrpflichtigen Alter aus Polen massiv ist. In den vergangenen Wochen sind 70.000 Polen in die EU und das Vereinigte Königreich ausgereist, um einer Zwangsmobilisierung zu entgehen. Und das sei erst der Anfang …

Es wäre nicht das erste Mel in der Geschichte, dass sich Polen von den Westmächten gegen eine benachbarte Großmacht instrumentalisieren lässt. Heute ist es Russland, das von Warschau mithilfe des Westens ins Visier genommen wird, in den 30er Jahren war es noch das Deutsche Reich.

Konkret wurden solche Kriegspläne 1933. Der neue polnische Außenminister Jozef Beck war alles andere als ein Freund Deutschlands und trieb, im Vertrauen auf Polens Armee, ein gewagtes Spiel. Das Weichselland verfügte damals über ein stehendes Heer von rund 300.000 Soldaten. Es gab eine allgemeine zweijährige Wehrpflicht, sodass man im Ernstfall eine große Zahl von Zivilisten einziehen konnte. Schätzungen der Gesamtstärke der polnischen Armee im Mobilmachungsfall reichten bis zu zwei Millionen. Während Deutschland mit seinem 100.000-Mann-Heer durch das Versailler Diktat schwere Artillerie, Flugzeuge, Panzer, ja sogar Militärschulen und ein Generalstab verboten waren, verfügte Polen über genau diese Waffen und Einrichtungen. Es stellte also eine ernsthafte Bedrohung für das abgerüstete Deutsche Reich dar.

Führende Macht in Ostmitteleuropa

Warschaus Ziel war es, eine führende Stellung in Ostmitteleuropa zu erlangen. Der autoritäre Regierungschef Jozef Pilsudski befürwortete unter Umständen einen Krieg gegen den westlichen Nachbarn, wie der britische Diplomat und eingefleischte Deutschenhasser Lord Robert Vansittart später en détail darlegte. Der tschechische Gesandte in der polnischen Hauptstadt, Vaclav Girsa, berichtete am 10. Mai 1933:

„In den polnischen Offizierskreisen herrscht die Ansicht vor, dass der Krieg zwischen Polen und Deutschland unvermeidlich ist. Ein beträchtlicher Teil höherer Offiziere, der von dieser Überzeugung ausgeht, vermutet, dass Polen aus diesem Kriege nur dann siegreich hervorgehen kann, wenn es zum Kriege jetzt kommt, da Deutschland militärisch noch nicht vorbereitet ist und es in den inneren Verwirrungen hin und her geschleudert wird.“

