Vornamen-Anfrage: Ist die CDU jetzt eine Nazi-Partei?

Der regierende Linksblock in der Hauptstadt bleibt dabei, die Ereignisse in der Berliner Silvesternacht möglichst heftig zu relativieren und vor ihnen die Augen verschließen zu wollen. Denn anders ist es nicht erklärbar, dass eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion nach den Vornamen der von der Staatsangehörigkeit her deutschen Tatverdächtigen an den Berliner Silvesterkrawallen teilweise regelrecht hasserfüllte Reaktionen auslöst.

„Rassistische Enthemmungswelle“

So schrieb der Wuppertaler SPD-Bundestagsabgeordnete Helge Lindh bei Twitter:

„Die CDU Berlin erfragt die Vornamen der Verdächtigen der Silvester-Ausschreitungen. Sagen wir, wie es ist: Die Rassifizierung nach Namen steht in Deutschland in der Tradition der Namenspolitik der Nazis. Wir werden Zeug*innen einer völkisch-rassistischen Enthemmungswelle der CDU.“

Die totale Enthemmung ist in Wirklichkeit wohl bei der SPD zu suchen. Was soll an einer Frage nach den Vornamen von Tatverdächtigen schon schlimm sein? Aus Sicht der SPD wohl nur die Antwort, die nämlich zeigen dürfte, dass es sich bei den Tätern aus der Silvesternacht auch dann nicht um Maltes, Gerhards oder Heinrichs handelt, wenn diese die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Damit würde dann wieder einmal – zum wievielten Male eigentlich? – klar, dass die massenhafte Einbürgerung von Migranten rein gar nichts an den Problemen ändert, für die diese dann in Deutschland sorgen.

Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen

Auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey beteiligt sich an der Drei-Affen-Strategie – nichts hören, nichts sehen, nichts sagen – der Berliner SPD im Umgang mit der eskalierenden Migrantengewalt. Sie äußerte via Twitter:

„Um zu verstehen, wie das passieren konnte, muss man sich die Lage in diesen sozialen Brennpunkten anschauen und nicht im Parlament nach Vornamen fragen.“

Heinz Buschkowsky (SPD), der frühere Bezirksbürgermeister von Neukölln, rechnete unterdessen mit seiner Nachfolgerin Franziska Giffey ab. In der Boulevardzeitung B.Z. redete er Klartext und äußerte:

„Und unsere Obrigkeit, was tut die? Sie labert, wie immer. (…) Unsere Regiermeisterin ist empört. So geht das nicht, sagt sie. Darüber müssen wir reden. Wir haben jetzt ein Jahr Zeit zu reagieren, damit uns nächstes Silvester nicht wieder das Gleiche passiert. Doch, gnädige Frau, genau so wird’s kommen, wenn das System der organisierten Tatenlosigkeit weiter Platz greift.“

Buschkowsky gilt als politischer Ziehvater Giffeys, die wiederum enorm von Buschkowskys gutem Ruf profitierte, als sie seine Nachfolgerin als Neuköllner Bezirksbürgermeisterin wurde und dann auch noch den Sprung in das Bundeskabinett schaffte. Lange Zeit galt Giffey wegen der Fürsprache Buschkowskys für sie als realpolitische Hoffnung der Sozialdemokraten. Diesen Ruf hat sie spätestens in ihrer Zeit als Regierende Bürgermeisterin von Berlin völlig verspielt, ihr Verhältnis zu Buschkowsky gilt mittlerweile als zutiefst zerrüttet.

Dabei hat Buschkowsky natürlich Recht: Giffey betreibt mit Blick auf die Silvesterkrawalle in der Stadt Realitätsverleugnung pur, „Wirklichkeit als Tabu“, wie es einst der neurechte Vordenker Armin Mohler ausdrückte. Sicher ist nur: Wenn die von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) geplanten Einbürgerungserleichterungen kommen, werden an Silvester 2023 die Gewaltkrawalle wohl zu 80 Prozent von Männern deutscher Nationalität ausgeübt. Das ist wohl auch der tiefere Sinn der permanenten Einbürgerungserleichterungen: Auf diese Art und Weise soll Migrantengewalt nicht mehr in den Statistiken nachweisbar sein. So kann man sich eben auch gegenüber den Folgen einer völlig verfehlten Zuwanderungspolitik immunisieren.

