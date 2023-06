Jetzt auch U21: Deutscher Fußball schafft sich ab

Auch die BRD-Nachwuchsfußballer scheitern schon in der Vorrunde eines großen Turniers. Bei der Europameisterschaft in Georgien und Rumänien war nichts zu holen. Merke: Ohne Nationalstolz kein Erfolg. Wir liefern das COMPACT-Patriotenpaket jetzt für 9,99 Euro. Hier mehr erfahren.

Harmlos, bunt und peinlich: Die bundesdeutsche U21-Auswahl ist nach einem 0:2 gegen England bei der Fußball-Europameisterschaft, die gegenwärtig in Georgien und Rumänien ausgetragen wird, frühzeitig ausgeschieden. Nach einem 1:1 zuvor gegen Israel und einer 1:2-Pleite gegen Tschechien belegt die DFB-Truppe in der Gruppe C den letzten Platz. Erstmals seit zehn Jahren fahren die BRD-Nachwuchskicker nach einer EM-Vorrunde heim.

Die Bild senkt den Daumen poltert:

„Diese U21 ist nur noch zum Fremdschämen. Krise in der A-Nationalmannschaft, Horror-Auftritte vom Nachwuchs.“

Dabei waren die Engländer im entscheidenden Spiel nur mit einer Ersatzelf angetreten, schonten ihre besten Spieler bereits für die Finalspiele. Trotzdem setzte es für Buntland eine Schlappe. Die mitgereisten bundesdeutschen Anhänger verhöhnten ihre Spieler und skandierten: „Ihr könnt nach Hause fahren“.

Nur im Reden groß…

Ganz groß in Form waren die Spieler allein bei der Verurteilung von angeblichem Rassismus. Nach dem Spiel gegen Israel waren im Internet offenkundig nicht alle Nutzer darüber begeistert, dass die Spieler Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam jeweils einen Elfmeter für Deutschland nicht im Tor unterbringen konnten.

Es seien in den Weiten des Internets als Reaktionen auf die Fehlschüsse auch Äffchen-Emojs gepostet worden, wobei das oft genutzte Äffchen, das sich die Hände vors Gesicht schlägt, ganz allgemein ein „Oh nein“ oder „Herrjeh“ zum Ausdruck bringt.

Spieler und Verband aber machten ein Riesenfass auf. Moukoko fand’s „ekelhaft“ und Trainer Antonio Di Salvo gab sich „persönlich schockiert und enttäuscht“.

Den Vogel aber schoss der DFB selbst ab. Die Stellungnahme des woken Verbandes lautete (Achtung, keine Satire):

„Ihr widert uns an. Ihr seid keine Fans, euch brauchen wir nicht, euch wollen wir nicht. Eure Äußerungen werden wir strafrechtlich verfolgen. Seid euch sicher: Ihr werdet nie gewinnen. Denn wir sind mehr. Wir sind offen, vielfältig, bunt und verdammt stolz darauf. – MEHR VON UNS – KEINER VON EUCH!“

Bei so viel Mut und Zivilcourage vergaß man offenbar ganz und gar, sich auf das nächste Spiel zu konzentrieren – und verlor prompt. Der DFB-Gruppe ist nur noch ein guter Heimflug zu wünschen.

Vorrunden-Aus: Neuer deutscher Alltagsbegriff

Man ist ja auch in guter Gesellschaft. Die A-Nationalelf fliegt mittlerweile regelmäßig nach Vorrunden raus. In Russland 2018 war das so, und vergangenes Jahr in Katar mussten die Profis ebenfalls frühzeitig nach Hause reisen. Die angeblichen Elitekicker gaben sich jedoch ganz und gar politisch. In Russland präsentierte man sich als Bessermenschen, und die Possen um Regenbogenbinden und Mundhalten-Gesten in Katar sind noch allgegenwärtig.

Es ist eindeutig: Deutschland schafft sich ab – und da wird auch der Bereich Fußball nicht ausgelassen. Traditionell zählte der deutsche Fußball früher über Jahrzehnte zur absoluten Weltspitze. Zur Erinnerung: Die Mannschaft mit dem Adler auf der Brust wurde noch 2014 Weltmeister, und auch die U21 kam als Titelverteidiger zur EM in Georgien und Rumänien. Aber unter der Regenbogen-Diktatur ist keine Entfaltung, ist kein Individualismus mehr möglich. Nebenschauplätze sind wichtiger. Und das hat Folgen.

In der Weltspitze abgeschlagen

Auch derzeit gibt die Regenbogentruppe ein übles Bild ab. Zuletzt verlor das Polit-Team 0:2 gegen Kolumbien. In der Weltrangliste ist der DFB auf einen mitleiderregenden Platz 14 hinter Marokko, die Schweiz und die USA zurückgefallen. Von den vergangenen 16 Länderspielen hat die DFB-Auswahl vier (!) gewonnen. Das dürfte die schlechteste deutsche Bilanz seit Erfindung des Balles sein.

Der Spiegel hat sich neulich an einer Ursachenforschung versucht. Hier das Ergebnis:

„Die Sommermärchen-Affäre und der fehlende Wille zur Aufklärung; die Eventisierung der Länderspiele; diverse Finanz- und Steuerskandale; das lange Festhalten an Flicks Vorgänger Joachim Löw; der Umgang mit Mesut Özil nach den Bildern mit Recep Tayyip Erdoğan; versäumte Nachwuchskonzepte; der Konflikt rund um die One-Love-Kapitänsbinde bei der WM 2022.“

Vielleicht folgen sogar die Fußball-Damen den Herren noch in den Abgrund. Zu hören war jedenfalls, dass der DFBInnen unbedingt mit der Regenbogenbinde bei der anstehenden WM in Australien und Neuseeland auflaufen will. Das kann ja bunt werden. Das jüngste Vorbereitungsspiel gewannen die Frauen zwar mit 2:1 gegen Vietnam, der Auftritt aber war fürchterlich, sind sich alle Sportexperten einig.

Am 24. Juli geht es dann um WM-Punkte gegen Marokko. Wahrscheinlich ist es bald nicht mehr woke, „gegen“ jemanden zu spielen. Also: Das DFB-TeamInnen spielt am 24. Juli mit Marokko. So besser?

Der deutsche Fußball hat fertig. Als es von zehn Jahren die letzten Erfolge gab, wurden zumindest noch reichlich schwarz-rot-goldene Farben geschwenkt.