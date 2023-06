„Heute-Show“-Star kündigt nach Impfnebenwirkung

Comedy-Star Christine Prayon zieht Konsequenzen: Nach schweren Impfnebenwirkungen steigt sie aus der „Heute-Show“ aus. Unser Paket „Impf-Tribunal – die Anklageschrift“ enthält alle Fakten, mit denen man den Impf-Verbrechern den Prozess machen kann – und die Mitmenschen überzeugt, von welchen Verbrechern wir regiert werden. Nur noch 9,99 Euro statt 31,70 Euro! Bestellen Sie „Impf-Tribunal – die Anklageschrift“ hier!

Nein, die mRNA-Brühe hat so gut wie keine Nebenwirkungen – das versprach Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Propaganda-Papageien wiederholten dieses Versprechen. Immer wieder. Nur die Nadel schütze vor dem hochtödlichen Covid-Virus. Wer den goldenen Schuss verweigere, sei „antisozial“ und gehöre ausgegrenzt.

Inzwischen ist klar: Die Wirkung des Impfstoffs verhindert so gut wie nichts, richtet aber krassen Schaden an. Da ist beispielsweise die TV-Komikerin Christine Prayon. Ganze elf Jahre gab sie die Reporterin „Birte Schneider“ in der konformistischen „Heute-Show“. Dann unterbrachen schwere Impfnebenwirkungen ihre TV-Karriere. Und jetzt? Ein Comeback in der Zwangsgebühren- „Satire“-Show? Kommt für Prayton nicht mehr in Frage. Gegenüber der Kontext Wochenzeitung nannte sie als Grund:

„Ich habe mit der Art, wie die großen gesellschaftlich prägenden Themen seit Corona behandelt werden, zunehmend Bauchschmerzen bekommen.“

Als Beispiel nannte sie Jan Böhmermann:

„An eine Sendung kann ich mich noch gut erinnern. Da ging es um Nichtgeimpfte, und dann lehnte er sich zurück und zeigte zwei Stinkefinger. Ich dachte, wie kann man das machen?“

Prayon erklärte dem Verantwortlichen und Moderator Oliver Welke: Sie wolle sich nicht mehr daran beteiligen, „Andersdenkende der Lächerlichkeit preiszugeben“. Solche „Satire“ verschärfe die Spaltung der Gesellschaft:

„Wie wenig bedarf es mittlerweile, um als rechts gebrandmarkt zu werden? Wann bin ich rechts, wann bin ich eine Verschwörungstheoretikerin, eine Schwurblerin? Ich habe Fragen, ich habe Kritik, ich möchte mich äußern dürfen, ich möchte auch zuhören dürfen, ich möchte auch den hören, der für das Letzte gehalten wird.“

Zumal diese Nazi-Keule jetzt auch beim Ukraine-Krieg geschwungen werde:

„Und jetzt findet genau dies wieder statt beim Krieg in der Ukraine. Da werden Narrative und Positionen von Gruppen, die gesellschaftlich in der Hierarchie weit oben stehen, unablässig wiederholt und gleichzeitig wird Stimmung gegen Andersdenkende gemacht. Das hat nach meinem Dafürhalten nichts mehr mit Satire zu tun.“

Das sei „ein Simulieren von Freiheit.“ – Man kann solchen Menschen zu ihrem Mut nur gratulieren. Personen wie Prayon sind nötig, damit Rechtswidrigkeiten und Diskriminierungen der Corona-Jahre nicht vergessen werden. Damit eine Aufarbeitung möglich bleibt.

