Stimmung kippt: Deutsche lehnen Klimakleber ab

Die Stimmung kippt: Jetzt sind es schon 85 Prozent der Bundesbürger, die Straßenblockaden und vergleichbare Aktionen von Letzter Generation und ähnlichen Gruppen ablehnen. Das geht aus einer Umfrage des SWR hervor.

Kein Verständnis mehr

Selbst Wähler der Grünen sind in dieser Frage gespalten. In Reihen der Baerbock-Partei gibt es noch 48 Prozent, die entsprechende Klebeaktionen gutheißen. Verbliebene Freunde der SPD sind zu 11 Prozent mit Letzter Generation & Co. einverstanden, bei der Union wie auch bei der AfD sind es sechs, unter FDP-Anhängern drei Prozent.

Eine Mehrheit der Bundesdeutschen ist darüber hinaus der Auffassung, die bisher verhängten Strafen gegen Klimakleber seien zu lasch. 56 Prozent denken so, in AfD-Reihen sind es sogar 81 Prozent. Parteiübergreifend teilen nur 25 Prozent die Meinung, die Strafen seien angemessen.

Solche Stimmungen aufnehmend, mimt FDP-Justizminister Marco Buschmann (FDP) jetzt sogar den Hardliner:

„Wenn dann fortgesetzt immer wieder Straftaten begangen werden, dann müssen irgendwann auch Freiheitsstrafen verhängt werden, um eben eine echte Sanktionierungswirkung bei den Betroffenen zu haben. Ich glaube, es macht schon Eindruck auf Menschen, wenn sie mal mehrere Monate in einer Justizvollzugsanstalt eingesessen haben.“

Wie es in der Realität aussieht, konnte am Dienstag in Berlin erlebt werden. Eine besonders hartnäckige Klima-Kriminelle wurde zu einer Strafe von 1,300 Euro für sechs Straßenblockaden verurteilt. Außerdem hatte sie sich am historischen Gemälderahmen eines Cranach-Gemäldes aus dem 15. Jahrhundert angeklebt.

Völlig uneinsichtig…

Die Richterin erläuterte, Autofahrer dürften nicht für die Ziele der Letzten Generation instrumentalisiert werden. Die Gruppe müsse sich legale Mittel suchen, um auf ihre Ziele aufmerksam zu machen. Grundrechte anderer Menschen seien eingeschränkt worden, das sei verwerflich.

„Es gibt andere Mittel als destruktives Verhalten des Festklebens“, so die Richterin. Von solchen Taten gehe schließlich auch ein erhebliches Gefährdungspotenzial aus. „Es gibt viele Beeinträchtigungen – Rettungsfahrzeuge könnten behindert werden.“

Die Verurteilte gab sich anschließend betont uneinsichtig und erklärte: „Ab September kommen wir wieder alle nach Berlin. Wir sind stark gewachsen. Wir hatten in Berlin bisher über 30 Blockaden an einem Tag. In der nächsten Phase rechne ich mit einem vierstelligen Bereich an Menschen, die auf die Straße gehen.“

