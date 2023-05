Impf-Tribunal: Die Anklageschrift von COMPACT

Die Impfverbrecher dürfen nicht davonkommen! COMPACT legt jetzt die Beweissammlung für ein Tribunal gegen Lauerbach, Spahn, Drosten, Wiehler, Gates und die ganze Bande vor: Vier COMPACT-Ausgaben mit rd. 300 Seiten, statt 31,70 Euro nur noch 9,99 Euro. Und wenn Sie bis Dienstag bestellen, erhalten Sie GRATIS und AUTOMATISCH noch unsere Geschichtsausgabe „Schicksalsstunden der Deutschen“ (bisheriger Preis: 9,90 Euro) als Geschenk obendrauf. Hier zugreifen.



Die Übersterblichkeit nach der Impfkampagne ist furchtbar. „Die Zahl der Sterbefälle ist im Vergleich zum Vorjahr (…) um mehr als 35.000 Fälle gestiegen,“ bilanzierte das Statistische Bundesamt das Jahr 2022. Das entspricht der Einwohnerzahl einer Kleinstadt! Lauterbach dagegen bei Maischberger im Sommer 2022: „Die Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Das muss immer wieder gesagt werden.“ Damit dürfen er und die anderen Impfverbrecher nicht durchkommen. Und nicht nur die Toten mahnen. Was ist mit den anderen Impfopfern, die heute nur noch menschliche Wracks sind, ein kaputtes Herz haben, querschnittsgelähmt, unfruchtbar? Und was ist mit den Schädigungen, die Kinder und Alte durch Maskentragen und Isolation erlitten haben? Das darf nicht vergeben, nicht vergessen werden!

Dringend notwendig wäre eine politische und auch eine justizielle Aufarbeitung! Ein Tribunal gegen die Verantwortlichen von Impfkampagne und Impfzwang, ein strenges rechtsstaatliches Verfahren mit Sachverständigen und Zeugen. COMPACT hat seit Beginn der Corono-Lügenkampagne die Beweise gesammelt, eine Chronologie des Schreckens, mit akribisch belegten Zahlen und Zitaten, mit nachprüfbaren Quellenangaben. Zur Unterstützung eines hoffentlich bald stattfindenden Tribunals legen wir all dies nun als Paket vor und rufen einen unschlagbaren Kampfpreis auf, damit die Wahrheit unters Volk kommt: Nur noch 9,99 Euro statt 31,70 Euro!

In unserem Paket „Impf-Tribunal: die Anklageschrift“ sind enthalten:

COMPACT-Ausgabe „Impfdiktatur – Boostern bis zum Tod“. So viel Wortbruch gab es noch nie. Aus dem Inhalt: Die Impf-Diktatur: Der Staat zwingt uns an die Spritze.Boostern bis zum Tod: Österreich als Vorreiter; «Impfpflicht ist verfassungswidrig» O-Ton Otto Schily (SPD). Mehr Impfungen, mehr Tote: Sensationelle Studie aus Thüringen; Überleben in der Impf-Diktatur: Kleine Flucht, großer Frust; Frei wolln mer sei! Bürgerprotest in Sachsen; Tod im Mutterleib: Impfrisiken für Embryonen. Freiheit heißt Sklaverei: Philosophen als Hofnarren. Sowie das große Dossier zum Impfstreik: Aufstand im Versuchslabor: Generalstreikpläne in Österreich; «Der DGB ist Teil des Problems» Gewerkschafter Hilburger im Gespräch; Streik und Widerstandsrecht: Manfred Kleine-Hartlage im Gespräch.

COMPACT-Ausgabe „Omikron. Warum Lauterbach schlimmer als das Virus ist“: Er wollte auch Kleinkinder spritzen lassen und hielt an der Impfpflicht für Kliniken und Heime fest! Aus dem Inhalt: Schlimmer als Omikron: Lauterbachs neue Lügen; Virus ex machina: Laborthese: Omikron schlägt Delta; Helfer in Not: Impfpflicht stranguliert Pflege; Als nur die Kräftigsten starben: Seltsam: die Spanische Grippe. Recht vor links _ Achtung, 2G-Kontrolle!; Sellners Revolution _ Spaziergang als Waffe.

COMPACT-Sonderausgabe „Corona-Lügen – Wann bekommen wir endlich unser Leben zurück?“ COMPACT ist das Gedächtnis der Corona-Diktatur – wir entlarven ihre Lügen. In dieser Sonderausgabe finden Sie alle Quellen, Fakten und Studien, die die offiziellen Narrative zertrümmern. Ein ganzes Kapitel ist dem Impf-Irrsinn gewidmet. Diese Ausgabe ist eine Anklageschrift gegen die Corona-Verbrecher. Aus dem Inhalt. Erlösung per Injektion: Die Gefahren der neuen Impfstoffe; Viren – welche Viren? Schnellschüsse der Diagnostik; PCR-Test und RNA-Rätsel: Virologen ignorieren Robert Kochs Postulate; Gegen Corona impfen – ja oder nein? Kennedy im Gespräch mit Dershowitz.

COMPACT-Sonderausgabe „Corona-Diktatur: Wie unsere Freiheit stirbt“. Dieses COMPACT-Sonderausgabe liefert alle Argumente, die Sie gegen Impfzwang und Corona-Diktatur brauchen: Bestsellerautor Gerhard Wisnewski beschreibt den Vormarsch des chinesischen Modells über WHO und Weltwirtschaftsforum; der weltbekannte italienische Philosoph Giorgio Agamben umkreist in drei Beiträgen den Ausnahmezustand als totale Entrechtung des Menschen; sein deutscher Fachkollege Rudolf Brandner widmet sich der „Pathologie der Freiheit“, die das Regime über eine perverse Neuinterpretation der Grundrechte vorantreibt, und leitet daraus das „Recht auf Widerstand“ ab; Heino Bosselmann schreibt aus christlicher Sicht über Leben, Freiheit und menschliche Würde. Unverzichtbar: die Dokumentation des Infektionsschutzgesetzes, eines veritablen Ermächtigungsgesetzes.