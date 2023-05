Grüne Politikerin: „Der Bismarck war Kanzler?! Wirklich?“

Die grüne Impf-Diktatorin Emilia Fester präsentierte im TV-Interview ihr Geschichtswissen: Ein Abgrund der Ahnungslosigkeit tat sich auf. COMPACT vermittelt historisches Fachwissen der besonderen Art: In unserem brandneuen Heft COMPACT-Geschichte „Verschwörung und Skandale – Mätressen, Morde, Machteliten“ finden sich auch vier aufregende Skandale aus dem Kaiserreich, so der rätselhafte Tod des bayerischen Märchenkönigs Ludwig II. oder das Ehedrama um Luise von Sachsen. Hier mehr erfahren.

Nein, Wissen schützt vor Blödheit nicht. Aber gar kein Wissen, auch nicht im eigenen Fachbereich, macht jede Handlung zum Glücksspiel. Beispiel: Welche kompetenten Entscheidungen sind von einem Wirtschaftsminister zu erwarten, der glaubt, die Einstellung von Produktion führe eine Firma nicht zur Insolvenz?

Zum Grundwissen des Politikers gehört auch eine – zumindest grobe – Geschichtskenntnis. Selbst wer einen Bruch mit Tradition und Vergangenheit plant, der sollte wissen, womit er abschließt, welche Fehler er nicht wiederholen sollte. Dass Politiker über eine eigene Geschichtstheorie verfügen, wäre vielleicht zu viel verlangt. Aber wenigstens einen Funken Ahnung sollte besitzen, wer über die Zukunft entscheiden will.

Da ist beispielweise die 25jährige Grüne Emilia Fester. Als „jüngste Bundestagsabgeordnete“ (Spiegel) plädierte sie 2022 für die Impfplicht, verlangte also von den Bürgern, ihr Leben zu riskieren. Und wofür? Antwort: Damit sie ihre privilegierte Hipster-Existenz fortführen könne. Zwei Jahre lang, so Festers Gejammer, habe sie wegen der Ungeimpften auf (klimaschädliche) Reisen, das Studium (das sie zu dem Zeitpunkt gar nicht absolvierte) und auf Partys verzichten müssen.

Wer solche Millionen-Opfer für das eigene Wohlergehen fordert, dem fehlt es nicht an Selbstbewusstsein. Und daran hat es „Milla“ (Spitzname) Fester wohl auch nicht gemangelt, als sie sich für das GEZ-Format „MrWissen2go Geschichte“ befragen ließ… Auf die Frage des Journalisten Mirco Drotschmann, wer 1871 der deutsche Reichskanzler war, lautete Festers kompetente Antwort:

„Das weiß ich nicht.“

Der Interviewer baute ihr eine Eselsbrücke:

„Ein Mann, nach dem zum Beispiel ein Hering benannt wurde.“ Fester: „Waaaas?“

Nächster Tipp des Interviewers:

„Mit B…“

Da fiel der Groschen:

„Der Bismarck?!? Ach was, wirklich? Der war Kanzler? Witzig!“

Ja, sehr lustig. .. Als bekennende Antifa-Anhängerin braucht Fester freilich auch nicht zu wissen. woran das Hitler-Attentat von Georg Elser im Jahre 1939 gescheitert ist. Als der Interviewer zu Claus Schenk Graf von Stauffenberg assoziiert, lautet Festers verblüffte Antwort:

„Ah, hat der ein Attentat verübt?“

Okay, kann mal vorkommen. Dann die schwerste Frage:

Interviewer: „Wann wurde denn die Bundesrepublik Deutschland gegründet?“ Fester: „Nach dem zweiten Weltkrieg.“ Interviewer: „Also 1945?“ Fester: „Ja… Oder ein Jahr später?“ Interviewer: „1946?“ Fester: „Eins von beiden… 45.“ Interviewer. „Ganz sicher?“ Fester: „Nein.“

Immerhin hat sie nicht 2016 gesagt. In dem Jahr wurde Fester nämlich Mitglied beim Bündnis 90/Die Grünen und der Grünen Jugend.

