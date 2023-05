1848: Die gescheiterte Revolution

Zitat des Tages: „Die erste demokratische Bewegung in Deutschland hatte sich mit idealistischem Feuer auf den Weg gemacht – um nur kurze Zeit später blutig niedergeschlagen zu werden. Die Revolution scheiterte, die Freiheitsversprechen wurden brutal unterdrückt. (…) Tatsächlich?“ (Die Frankfurter Rundschau zum 175. Jahrestag des Paulskirchen-Parlaments)

„Das erste gesamtdeutsche Parlament trat am 18. Mai 1848 in Frankfurt am Main zusammen. (…) Überhaupt trägt vieles aus dieser Zeit den Stempel des Provisorischen, Unausgegorenen, Utopischen. Man verstand einander nicht so recht und griff von beiden Seiten schließlich zur Waffe – natürlich immer im Namen der Freiheit.“ (COMPACT-Geschichte 1000 Jahre Deutsches Reich)