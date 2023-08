Illegal: Edeka nimmt COMPACT aus dem Regal

Die neue Ausgabe des COMPACT-Magazins mit dem Titelthema „Feindbild Deutsche – Von den Germanen bis Rammstein“ scheint den politisch Korrekten ein besonderer Dorn im Auge zu sein. Nun entfernte ein Supermarkt im sächsischen Bautzen das Heft eigenmächtig aus dem Regal. Doch das ist unzulässig – COMPACT hat schon interveniert. Lesen Sie, was andere offenbar für so gefährlich halten, dass sie es Ihnen vorenthalten wollen. Unsere September-Ausgabe gibt’s hier.

Da wollte sich wohl wieder mal jemand einen Zivilcourage-Preis verdienen – oder gleich zum Ehrenmitglied der Amadeu-Antonio-Stiftung ernannt werden: Im sächsischen Bautzen entfernte der Filialleiter eines Edeka-Marktes am Bautzner Kornmarkt eigenmächtig die September-Ausgabe des COMPACT-Magazins mit dem Titelthema „Feindbild Deutsche“.

Angeblich hätten sich Kunden darüber beschwert. Außerdem sei man bei Edeka nicht mit unseren Inhalten einverstanden, berichtet die Sächsische Zeitung und frohlockt: „Edeka stoppt Verkauf von rechtem Magazin in Geschäft in Bautzen.“ Und unkt, dass nun auch in anderen Filialen der Kette „der Verkauf geprüft“ werde.

Zu früh gefreut!

Zu früh gefreut, liebe Kollegen vom ehemaligen Zentralorgan der SED-Bezirksleitung Dresden! Und auch der Edeka-Marktleiter muss sich etwas anderes einfallen lassen, um von den Links-Woken einen feuchten Händedruck und eine Anstecknadel für „zivilgesellschaftliches Engagement“ zu bekommen.

Denn: Einzelhändler dürfen nicht eigenmächtig die Pressevielfalt beschneiden, sondern müssen das anbieten, was ihnen die Grossisten liefern. Und solange die Hefte verkauft werden – worüber sich COMPACT in der Widerstandshochburg Bautzen keine Gedanken machen muss, denn da gehen unsere Ausgaben weg wie warme Semmeln –, müssen sie im Sortiment verbleiben.

COMPACT hat daher bereits beim zuständigen Grosso-Händler interveniert. Bereits in der Vergangenheit hatten wir in ähnlichen Fällen Erfolg – und auch am Bautzner Kornmarkt wird das Heft deshalb bald wieder erhältlich sein.

Globalisten gegen Deutschtum

Doch warum sieht sich der Edeka-Markt in Bautzen gerade jetzt zu diesem unzulässigen Handeln motiviert? Die Antwort: Weil die aktuelle September-Ausgabe mit dem Titelthema „Feindbild Deutsche“ von besonderer politischer Brisanz ist.

Schließlich weisen wir darin nach, dass der Hass und die Hetze gegen unser Volk nicht erst seit Hitler, sondern schon seit über 100 Jahren ein Muster der anglo-amerikanischen Eliten ist. Daran hat sich bis jetzt nichts geändert: Das Deutschtum ist das Feindbild Nummer 1 für Globalisten und internationales Finanzkapital.

Wir gehen diesem ewigen Deutschenhass in der September-Ausgabe von COMPACT auf den Grund und zeigen, was hinter dem Antigermanismus diesseits und jenseits des Atlantiks steckt. Warum wurde unser Volk schon vor dem Ersten Weltkrieg als Störfaktor angesehen, den es auszulöschen gilt? Welche Ausprägungen hatte das „Feindbild Deutsche“ in den vergangenen Jahrzehnten – auch und gerade in Hollywood –, und wer sind die Deutschen, die fröhlich in den Hass auf ihr eigenes Volk einstimmen.

Wir reißen den Antideutschen die Maske vom Gesicht und zeigen, wer es nicht gut mit unserem Land und unserem Volk meint. Und Sie erfahren, was das alles mit der aktuellen Kampagne gegen teutonischen Kultur-Exportschlager Rammstein zu tun hat. Jede Wette, eine derart gründliche Abrechnung mit der Deutschfeindlichkeit lesen Sie sonst nirgendwo. Und darum wollen uns Edeka-Chefs und andere Gutmenschen aus den Regalen verbannen!

Im Einzelnen finden Sie folgende Beiträge im Titelthema von COMPACT 9/2023:

Feindbild Deutsche – Der 100-jährige Krieg gegen unser Volk: Die Propagandamaschine vor allem in den USA und Großbritannien läuft schon seit über hundert Jahren wie geschmiert – nach 1968 wurde sie durch den Nationalmasochismus der Deutschen verstärkt. Das Schockierende: Der Hass erstreckt sich sogar auf die Germanen.

Der Schurke ist immer der Deutsche – Hollywoods liebste Bösewichte: Der liebste Bösewicht der internationalen Filmindustrie ist der Teutone – am besten auch gespielt von einem Deutschen. Eine Auswahl an prominenten Beispielen.

Die Dunkeldeutschen – Warum sie Rammstein wirklich hassen: Der Sex-Skandal um Till Lindemann ist nur ein Vorwand, um eine Band von der Bühne verschwinden zu lassen, die der Kultur-Schickeria schon lange ein Dorn im Auge ist – auch weil sie stolze Ossis sind.

Deutsch, toxisch, männlich –Till Lindemann im Fadenkreuz:Dem Mainstream gelten Till Lindemann und Rammstein als Chauvis und politisch verdächtig. Beide Vorwürfe halten einer Überprüfung nicht stand.

Das komplette Inhaltsverzeichnis unserer September-Ausgabe:

Titelthema

Feindbild Deutsche: Der 100-jährige Krieg gegen unser Volk

Der Schurke ist immer der Deutsche: Hollywoods liebste Bösewichte

Die Dunkeldeutschen: Warum sie Rammstein wirklich hassen

Deutsch, toxisch, männlich: Till Lindemann im Fadenkreuz

Politik

Herr Södolf und sein Knecht Hubert: Aiwangers Scheinopposition

Der deutsche Selbstmord: Eine Industrienation schafft sich ab

Hitzeleugner im Schwitzkasten: Der Sommer ist das neue Corona

VVHG725 antwortet nicht: Neue Enthüllungen zu Nord Stream

Putschpläne gegen Kickl: Palastrevolte in der FPÖ

Remigration nach Plan: Festung Europa statt offener Grenzen

Dossier: Afrika wird russisch

Aufstand gegen die Neue Weltordnung: Putin und der Putsch im Niger

Die jungen Helden: Widerstand gegen den Neokolonialismus

«Heimat oder Tod! Wir werden siegen!»: Burkina Fasos Präsident im O-Ton

Mord an Lumumba: Attentat auf Afrikas Unabhängigkeit

Leben

Vorboten einer Revolution: «Sound of Freedom»: Das Kino wird rechts

Lange Haare, kurze Röcke: Vor 50 Jahren: Der Sommer des Sozialismus

Die Musik der Kanonen: Louis Ferdinand, der Krieg und die Frauen

Von Riesen und Anunnaki: Unsere Frühzeit war ganz anders

Kolumnen

BRD-Sprech _ Hitler-Deutschland

Hampels Rückblick _ Bier für Darwin

Sellners Revolution _ Organisiert euch!

