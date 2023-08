Stasi-Methoden gegen Markus Krall: Das ist der Grund

Die Hexenjagd auf den Bestsellerautor Markus Krall sowie dessen Anwalt Hans-Georg Maaßen erschüttert derzeit die Republik. Der Politik- und Geld-Aufklärer Krall soll offensichtlich um jeden Preis zur Strecke gebracht werden. Warum der unangepasste Ökonom für die Herrschenden ein rotes Tuch ist, verstehen Sie nach der Lektüre seines Buches „Die Bürgerliche Revolution“, das Sie hier bestellen können.



Terroristen, Nazis, Staatsfeinde, Umstürzler – das ist derzeit das Framing von Artikeln, in denen über den libertären Bestseller-Autor und Wirtschaftsexperten Markus Krall berichtet wird. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen?

Der skurrile Reichsbürger-Putsch

Werfen wir einen Blick zurück in den Dezember 2022. Nicht weniger als 3.000 Polizisten durchsuchen im Zuge von einer der größten Razzien, die jemals in der Geschichte der Bundesrepublik durchgeführt wurden, die Objekte von 50 Personen. Die Beschuldigten, die aus der Reichsbürgerszene stammen, hätten einen Staatsstreich geplant – so lautete der Vorwurf.

Dennoch war es damals möglich, zahlreiche Medien vorab von dieser riesigen Staatsaktion zu informieren, so dass ein Heer von Kameraleuten, Fotographen und Reportern in aller Herrgottsfrüh bei den Durchsuchungen und Verhaftungen zugegen war. Heinrich XIII. Prinz Reuß, angeblich der Kopf der Verschwörer, wurde beispielsweise in einem Frankfurter Mehrfamilienhaus in Anwesenheit einer ganzen Medienmeute verhaftet.

Bei vielen Bürgern löste die Razzia Entsetzen oder doch zumindest Verwunderung aus. Sie fragten sich: Dreht der Staat in seinem „Kampf gegen Rechts“ jetzt vollends ab? Auch die Wohnung von Markus Krall in Frankfurt wird damals von 20 Polizisten durchsucht, obwohl er bloß als Zeuge und nicht als Beschuldigter gilt. Markus Krall sucht damals um Rat bei seinem Anwalt Hans-Georg Maaßen nach. Das Tlefongespräch, das die beiden Männer führen, wird vom Labeskriminalamt abgehört und aufgezeichnet.

Stasi-Methoden gegen Maaßen und Krall

Im Januar dieses Jahres dann der nächste Schlag. Polizisten fangen Krall am Frankfurter Flughafen ab und nehmen ihm Handy und Laptop ab. Auf den Geräten befinden sich auch Chat-Protokolle zwischen Krall und seinem Anwalt Maaßen. Diese werden später von einer undichten Stelle im hessischen Landeskriminalamt an die Presse durchgestochen und vom Spiegel veröffentlicht. Spätestens jetzt muss man von lupenreinen Stasi-Methoden sprechen, die gegen Krall und Maaßen angewendet werden.

In einer bei X (vormals Twitter) veröffentlichten Stellungnahme betont Krall:

„Ich hatte ihn nach der Durchsuchung meiner Wohnung als ZEUGE (!) im Fall Reuß angerufen, um juristischen Rat einzuholen. Deutschland ist übrigens das einzige Land, welches sich Demokratie nennt, in dem Zeugen behandelt werden dürfen wie Verbrecher, ermöglicht durch den § 103 StPO. Als Zeuge hat man sogar noch weniger Rechte als ein Beschuldigter beim Thema Akteneinsicht etc. Man hat meine Wohnung mit 20 schwerst-bewaffneten Polizisten und Sprengstoffhunden verwüstet, mich am Flughafen Frankfurt durchsucht, über Stunden am Flughafen festgehalten, bis auf die Unterwäsche ausgezogen, alles, was ich bei mir hatte fotografiert, auch die Bücher, die ich lese. (…) Zu diesem Zeitpunkt ergab sich aus der staatsanwaltlichen Aktenlage bereits, dass ich mit dem Vorgang einer angeblichen Reuß-Verschwörung nichts zu tun haben konnte. Das hinderte die Behörden nicht an der kompletten Abschaffung meiner Privatsphäre, dem Abhören meiner Telefonate, der Auswertung meiner elektronischen Kommunikation von Chat bis E-Mail und es hinderte bisher unbekannte Mitarbeiter der Behörde nicht, all diese privaten Daten selektiv und zielgerichtet zusammengestellt an die Presse durchzustechen, um den Eindruck einer Schuld, die man bei aller Durchleuchtung meiner Person nicht feststellen konnte, wenigstens durch Verdachtsberichterstattung zu erwecken.“

„Einige Male abendessen“

Auch gegenüber der Welt erhebt Krall schwere Vorwürfe wegen der fehlenden Verhältnismäßigkiet des polizeilichen Vorgehens gegen ihn. Zu seinem Verhältnis zu Heinrich XIII. Prinz Reuß äußerte Krall gegenüber der Welt:

„Wir waren einige Male abendessen. Von zwei Treffen wussten die Ermittler. Ich habe ihnen meine Kalender zur Verfügung gestellt.“

Mit Reuß habe es „Schnittmengen“ beim „kritischen Blick auf die aktuellen Entwicklungen in unserem Gemeinwesen“ gegeben. Im Herbst vergangenen Jahres kam es dann zu einem weiteren Treffen, zu dem Reuß zwei weitere Männer mitbrachte, die von Krall aber als „verschroben“ empfunden wurden. Die ihm damals gestellt Frage, was er als Wirtschaftsminister machen würde, um das Land aus der Krise zu führen. Offensichtlich wollen die Behörden Krall also unbedingt etwas anhängen.

Nun befinden wir uns derzeit mitten in der wohl schwersten Vertrauenskrise der Bundesrepublik. Das sagen nicht nur diverse Umfragen, das zeigt auch das Rekordhoch für die AfD. Und da ist es bestimmten Leuten natürlich unangenehm, wenn jemand wie Krall erneut den Finger in die Wunde legt. Genau das hat der Ökonom auch mit seinem aktuellen Werk „Die Bürgerliche Revolution. Wie wir unsere Freiheit und unsere Werte erhalten“ getan.

Kralls Analyse ist schonungslos: Die Freiheitsrechte und die Wirtschaft erodieren, das Geld- und das Finanzsystem stehen vor dem Kollaps, die politischen Verantwortungsträger versagen. Durch Umverteilung und Verschuldung sowie Euro-Bonds gleiten wir immer weiter in einen planwirtschaftlichen Staatsmonopolkapitalismus ab.

Krall ruft daher in „Die Bürgerliche Revolution“ zum friedlichen Aufstand der arbeitenden Bevölkerung, der Sparer, der Normalbürger und des Mittelstandes gegen die Politik der EU und der Bundesregierung auf. Man solle, so sein Appell, die momentane Krise als Chance begreifen, um wieder zum traditionellen Wertefundament zurückzukehren, das sich auf die Säulen Familie, Eigentum, Individualität, Religion und Kultur stützt.

So viel Traditionalismus geht im Diversity- und Gender-Vorzeigeland natürlich gar nicht. Deswegen hatte man Krall schon lange auf dem Kieker. Auch wegen des freiheitlichen 100-Tage-Sofortprogramms inklusive einer offenen und ehrlichen Verfassungsdebatte, die der Autor in seinem Werk „Die Bürgerliche Revolution“ entwirft.

Jede Wette: Würde man das Programm von Krall umsetzen, dann gäbe es einen Gewinner und einen Verlierer – der Gewinner wäre das deutsche Volk, der Verlierer die abgehobene Berliner Polit-Kaste, die bei einer Umsetzung der in „Die Bürgerliche Revolution“ vorgestellten Reform-Agenda vollkommen entmachtet wäre. Und das konnten die Politschranzen und ihre willfährigen Befehlsempfänger Markus Krall natürlich nicht durchgehen lassen…

