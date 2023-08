Bürgerentscheid: Fast 100% gegen Containerdorf!

Das Volk hat gesprochen und es hätte kaum eindeutiger sein können. Grevesmühlen wehrt sich erfolgreich gegen ein geplantes Flüchtlingsheim. Besonders auffällig war auch die ungewöhnlich hohe Wahlbeteiligung beim gestrigen Bürgerentscheid.

Wie kann man dieses Ergebnis analysieren und wie stark ist Deutschland eigentlich mittlerweile überfremdet? Die Antworten auf diese Fragen verraten Ihnen heute Dr. Stephanie Elsässer und TV-Chef Paul Klemm.

