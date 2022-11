„Heißer Herbst“: Erste TV-Reportage von COMPACT

Gegen den „Kaltmacher Habeck“, für Frieden und Freiheit: Der Heiße Herbst in unserer Filmreportage. COMPACT war immer vorne mit dabei. Unser erstes Film-Feature dieses Jahr – so etwas werden Sie im Mainstream nie zu sehen bekommen!

Der Heiße Herbst begann am schon Ende mit 10.000 Demonstranten in Berlin und hatte seinen vorläufigen Höhepunkt mit 25.000 am 8. Oktober ebenfalls in Berlin: COMPACT war immer vorne mit dabei und dokumentiert in dieser Reportage, wie sich die inhaltlichen Akzente im Laufe der Wochen verschoben: Stand zunächst noch Corona im Vordergrund, entlud sich später die Wut gegen die suizidale Sanktionspolitik der Regierung bei den Protesten in Neuruppin gegen Olaf Scholz.

Leipzig am 5. September bedeutete den Sieg über die Linken, die sich den Protest unter den Nagel reißen wollten. Der 3. Oktober in Gera, mit 15.000 Teilnehmern der Höhepunkt im Osten, brachte den Durchbruch für die Parole „Ami go home“, unter der jetzt am 26. November in Leipzig vor dem US-Konsulat demonstriert werden soll.

COMPACT war und ist immer vorne mit dabei. Die ARD-Tagesschau kommentierte Anfang September zum Heißen Herbst:

„Dessen Stichwortgeber ist Jürgen Elsässer, Chefredakteur des COMPACT-Magazins, dem wichtigsten Organ der außerparlamentarischen Protestbewegung von rechts: Seit Wochen führt er deren wesentliche Akteure zusammen, von den ‘Querdenkern’ bis zu Parteigängern der AfD.“

