Heftig: Baerbock legt sich mit China an

Am heutigen Mittwoch ist Annalena Baerbock zum Staatsbesuch in China und will Xi klare Kante zeigen – ganz im US-amerikanischen Auftrag. Das könnte dieselbe Blamage werden wie vor Kurzem ihre Visite beim G20-Gipfel in Indien, als sie nach der Landung auf dem Flugplatz herumirrte und keiner sie abholte.

Das sind einige unserer heutigen Themen:

Wiesbaden: Zentrale des Atomkriegs

Potsdam: Konferenz der Siegermächte

Freddy: Völlig breit in den Untergang

Sowjetunion: Putin verstehen

