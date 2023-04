Pentagon-Leaks: Die Demaskierung der Lügner

Hunderte von Geheimdokumenten der US-Regierung mit Bezug zum Ukraine-Krieg sind im Internet veröffentlicht worden – ein riesiges Debakel aus der Sicht Washingtons. Unverzichtbares Hintergrundwissen zum Krieg in der Ukraine sowie knallharte Fakten aus der Geschichte und Gegenwart Russlands finden Sie in COMPACT Spezial „Feindbild Russland – Die NATO marschiert“. Hier mehr erfahren.



Zu Beginn dieses Jahres herrschte noch allgemein die Auffassung vor, dass Russland den Krieg in der Ukraine rasch verlieren und auch die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angeordnete Teilmobilisierung wirkungslos verpuffen werde. Doch dieses Bild hat sich knapp vier Monate später stark gewandelt. Die Veröffentlichung geheimer Papiere aus dem US-Verteidigungsministerium ist nun ein weiterer schwerer Schlag für die Ambitionen des US-Präsidenten Joe Biden, den Krieg in Osteuropa mit einem schnellen Sieg der Ukraine rasch zu beenden.

Schlechte Aussichten für die Ukraine

Die Pentagon-Leaks machen nämlich jedem noch so voreingenommenen Betrachter deutlich, dass es sich nicht nur um einen Krieg der Ukraine gegen Russland, sondern in einem sehr hohen Maße auch um einen Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland handelt, der auf ukrainischem Boden ausgetragen wird.

Die nun veröffentlichten Papiere machen außerdem das Ausmaß der US-Kriegspropaganda deutlich. Intern ist die Einschätzung der US-Strategen an ihren Schreibtischen in Washington und Langley wesentlich pessimistischer, was einen möglichen Sieg der Ukraine betrifft, als nach außen kommuniziert. Nun ist bekanntermaßen die Wahrheit das erste Opfer jedes Krieges. Doch das Ausmaß der Diskrepanz der internen und der nach außen kommunizierten Einschätzungen ist schon gewaltig und spricht Bände.

So ist in einem Papier des US-Generalstabs zu lesen, dass die Fähigkeit des ukrainischen Militärs, die eigene Frontlinie gegen Geschosse mittlerer Reichweite zu schützen, praktisch erschöpft sei. Weiter werden große Probleme bei der Munitionsbeschaffung für die ukrainische Armee sowie bei der Truppenaufstockung und -erhaltung eingeräumt. Dies deutet auf hohe Verluste auch für die ukrainische Armee hin, während in westlichen Medien einseitig nur die hohen russischen Verluste Erwähnung finden.

„Special Forces“ im Kampfeinsatz

Im Ergebnis erwartet man in Washington nur „bescheidene Geländegewinne“ bei der für die kommenden Wochen angekündigten ukrainischen Gegenoffensive. Umgekehrt wiederum dürfte in Kiew nun das Vertrauen schwinden, überhaupt noch sicher mit dem mit Abstand wichtigsten Verbündeten kommunizieren zu können. Das könnte weitreichende Folgen für den weiteren Verlauf des Krieges haben. Die zwischenzeitlichen militärischen Erfolge der Ukraine im Herbst vergangenen Jahres sollen nämlich vor allem auf die enge Abstimmung des ukrainischen Generalstabs mit den britischen und US-amerikanischen Geheimdiensten zurückzuführen sein. Fällt diese in Zukunft wegen ukrainischer Sicherheitsbedenken weg, dann dürfte auch ein wichtiger ukrainischer Erfolgsfaktor perdu sein.

Und auch sonst kommt durch die Pentagon-Leaks vieles heraus, was wohl nie hätte herauskommen sollen. So sollen beispielweise schon ganz ungeniert britische, US-amerikanische und französische „Special Forces“ in der Ukraine operieren – ein weiterer Hinweis darauf, dass der Ukraine-Krieg längst schon in einem vor einem Jahr noch für unvorstellbar gehaltenen Ausmaß ein Krieg des gesamten Westens geworden ist.

Ägyptische Raketen-Pläne

Peinlich für den Westen auch die Information, dass Ägypten wohl die Lieferung von Raketen an Russland zumindest erwogen hat. Ägypten gilt eigentlich als einer der afrikanischen Staaten, die klar dem prowestlichen Lager zuzuordnen sind. Wenn selbst hier die Sympathien für Russland so groß sind, dass man eine Unterstützung mit Waffenlieferungen erwägt, wie sieht es dann wohl erst im Rest Afrikas beziehungsweise der Länder des globalen Südens aus?

Wenn die britische Regierung nun warnt, die Dokumente würden ein „schwerwiegendes Maß an Ungenauigkeit“ aufweisen, dann klingt das alles andere als nach einem ernstzunehmenden Dementi. Die Veröffentlichung der Pentagon Leaks könnte einen weiteren Wendepunkt dieses Krieges darstellen.

