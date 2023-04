COMPACT-TV jetzt mit Korrespondent in Moskau

Unser Programm wird immer weiter ausgebaut. Dafür brauchen wir DRINGEND die Unterstützung unserer Zuschauer und Leser.

Seit gut zwei Monaten bauen wir unser TV-Programm Zug um Zug aus. Sendeten wir bis dahin nur von Montag bis Freitag unser Programm COMPACT.DerTag, bringen wir aktuell auch mindestens eine Sondersendung am Wochenende: Diskussionsrunden mit prominenten Gästen zu Themen wie „Klima-Terror gegen Umweltschutz“, „Querfront – ist das realistisch?“, Reportagen wie „Dresdner stoppen Containerdorf“, längere Interviews (zuletzt mit Roger Chudeau, Abgeordneter des Rassemblement National und designierter Bildungsminister im Schattenkabinett von Marine Le Pen) oder unsere Dokus „Tatort Nord Stream – Täter USA“ (1,1 Millionen Zuschauer seit Weihnachten) und „Tatort Ramstein. Die Mordzentrale“ (geht am 30. April online).

Besonders wichtig: Seit Ostern haben wir mit dem ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten Hansjörg Müller einen Korrespondenten in Moskau, der auch beim russischen Außenministerium akkreditiert ist. Er wird etwa zwei mal die Woche authentisch informieren, was im sogenannten „Reich des Bösen“ diskutiert wird: über die Lage im Krieg, über die Rolle der USA und Deutschlands, über den Gender- und Klimawahn im Westen. Kein alternatives Medium leistet sich bisher einen solchen Korrespondenten – aber COMPACT macht es möglich: Weil wir im Informationskrieg unseren Lesern Fakten aus erster Hand und nicht nur vom Hörensagen liefern wollen!

Die regelmäßigen Berichte unserer Korrespondenten und die gesamte Programmausweitung von COMPACT-TV ist für uns sehr kostspielig. Da alle Angebote für die Zuschauer gratis bleiben, fehlt uns aber die Gegenfinanzierung. Deshalb sind wir dringend auf Spenden angewiesen!

IBAN: DE70 1605 0000 1000 5509 97.

Unsere Ausgaben beliefen sich schon zu Ende 2022 auf etwa 25.000 Euro, nach den qualitativen Verbesserungen sind es 30.000. Deshalb eine dringende Bitte: Unterstützen Sie unsere aufwändige TV-Arbeit per Paypal an verlag@compact-mail.de oder per Banküberweisung an COMPACT Magazin GmbH auf das Konto